BVBank triển khai phương án tăng vốn sau khi được NHNN & UBCKNN chấp thuận

Theo kế hoạch được phê duyệt của Ngân hàng Nhà Nước (NHNN) và Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN), BVBank đang triển khai phương án tăng vốn điều lệ từ mức hơn 6.400 tỷ đồng lên gần 10.000 tỷ đồng, thông qua hình thức chào bán 320 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 24/09/2026.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh BVBank có nhiều chuyển biến tích cực trong thời gian gần đây. Cụ thể, BVBank được Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm tổ chức phát hành (IDR) dài hạn ở mức B+ với triển vọng “Ổn định”; Hợp tác chiến lược với các tổ chức uy tín trong và ngoài nước để triển khai các dự án trọng điểm nâng cao hiệu quả hoạt động như Tập đoàn Oracle, Công ty TNHH Hospitality & Retail Systems (HRS), Hiệp hội VINASME,..; Cổ phiếu BVB chính thức giao dịch trên HOSE.

Việc BVBank triển khai tăng vốn không chỉ nhằm củng cố bộ đệm an toàn vốn, tạo dư địa vốn để tiếp tục tăng trưởng tín dụng, phân bổ nguồn vốn hướng đến các năng lực tăng trưởng mới của nền kinh tế, mà còn là nền tảng để BVBank sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, với năng lực cạnh tranh được nâng cao từ đó mang đến giá trị lợi ích lâu dài cho cổ đông, đối tác, khách hàng.

Trong bối cảnh rất nhiều các ngân hàng hiện nay tăng vốn, việc tăng vốn không chỉ xuất phát từ mục tiêu đáp ứng các chỉ tiêu an toàn, củng cố nội lực, mà còn cho các mục tiêu bứt phá trong tương lai, hay nói cách khác là bước đệm để đảm bảo việc tăng trưởng đồng nhịp với tầm nhìn trung dài hạn của tổ chức.