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Kinh tế

Nhà văn Hoàng Anh Tú chia sẻ bài học “gọi tên dòng tiền” tại talkshow “Có hẹn với hạnh phúc”

P.V

Vừa qua, ABBank tổ chức talkshow “Có hẹn với hạnh phúc cùng Tích lũy An Gia” với sự tham gia của diễn giả - nhà văn, nhà báo Hoàng Anh Tú. Từ câu chuyện của chính gia đình mình, anh chia sẻ bài học về kỷ luật tài chính và sự chủ động trước những kế hoạch dài hạn cũng như biến cố bất ngờ.

Nhà văn Hoàng Anh Tú chia sẻ bài học “gọi tên dòng tiền” tại talkshow “Có hẹn với hạnh phúc” ảnh 1

Talkshow “Có hẹn với hạnh phúc cùng Tích lũy An Gia” tổ chức tại không gian Triển lãm Van Gogh Timeless, xoay quanh câu chuyện gia đình, tài chính và cách chủ động chuẩn bị cho tương lai

Khi tuổi 30–40 đứng giữa hai đầu trách nhiệm

Theo diễn giả Hoàng Anh Tú, 30 – 40 tuổi là giai đoạn nhiều người cùng lúc đứng giữa hai đầu trách nhiệm. Con cái bắt đầu bước vào những cột mốc lớn như đại học, du học, trong khi cha mẹ ngày một lớn tuổi và nhu cầu chăm sóc sức khỏe cũng trở thành mối quan tâm thường trực. Họ chính là “thế hệ bánh mì kẹp” – những người phải cùng lúc lo cho cả thế hệ trước và thế hệ sau.

Tầm quan trọng của việc có kỷ luật tài chính, tích lũy cho tương lai cũng được diễn giả Hoàng Anh Tú chia sẻ.

“Kiếm được tiền và giữ được tiền là hai việc hoàn toàn khác nhau” - tác giả quen thuộc của nhiều thế hệ người đọc khẳng định. Lấy chính mình làm ví dụ, anh từng giữ thói quen chi tiêu trước, không toan tính; thậm chí từng rơi vào cảnh nợ nần vì “tiêu trước trả sau”.

Sau này, anh nhận ra bài toán tài chính không chỉ nằm ở mức thu nhập. Một gia đình có thể đang có dòng tiền tốt nhưng vẫn dễ bị động nếu không chuẩn bị cho những tình huống ngoài dự tính.

Bài học ấy cũng tác động, làm thay đổi cách quản lý tài chính của anh và gia đình mình. Hiện tại, mỗi khoản tiền đều được vợ chồng anh “gọi tên” cho một mục đích cụ thể, từ kế hoạch du học của các con đến khoản dự phòng sức khỏe cho cha mẹ hai bên. “Có giai đoạn cả bố vợ và bố đẻ tôi cùng gặp vấn đề về sức khỏe, đúng lúc hai người con cũng đi du học trong cùng một năm. Khi nhiều nhu cầu tài chính lớn xuất hiện cùng lúc, sự chuẩn bị từ trước trở thành điểm tựa giúp gia đình không rơi vào thế bị động” - anh tiết lộ trong talkshow.

Nhà văn Hoàng Anh Tú chia sẻ bài học “gọi tên dòng tiền” tại talkshow “Có hẹn với hạnh phúc” ảnh 2

Theo Hoàng Anh Tú, “gọi tên” từng dòng tiền theo mục đích cụ thể giúp gia đình chủ động hơn trước những nhu cầu lớn và những biến cố khó lường

Từ kỷ luật tài chính đến kế hoạch chủ động cho tương lai

“Việc kiểm soát dòng tiền, biết phân chia tiền theo từng mục đích rõ ràng và ‘gọi tên’ từng dòng tiền riêng là kỹ năng quan trọng nhưng không ít chúng ta bỏ qua cho đến khi phải tự mình đối mặt”, Hoàng Anh Tú chia sẻ tại chương trình.

Theo anh, kỷ luật tài chính không có nghĩa là từ bỏ những nhu cầu hưởng thụ hay sở thích cá nhân. Điều quan trọng là mỗi gia đình cần biết đâu là những khoản có thể dành cho hiện tại và đâu là những khoản cần được ưu tiên cho các mục tiêu dài hạn, dù sự cân bằng này không phải lúc nào cũng đơn giản. Với anh, kỷ luật tài chính không chỉ là cách quản lý tiền mà còn gắn với trách nhiệm của mỗi người đối với gia đình.

Từ góc nhìn ngân hàng, ông Đan Ngọc Anh - Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân ABBank cho rằng mỗi gia đình đều mong muốn xây dựng một nền tảng tài chính ổn định cho tương lai, nhưng việc tự quản lý dòng tiền không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Theo ông, mỗi gia đình nên xác định rõ các mục tiêu tài chính trong 5 – 10 năm tới, từ chăm sóc cha mẹ, giáo dục con cái đến nâng cao chất lượng cuộc sống. Trên cơ sở đó, một tỷ lệ cố định từ thu nhập hàng tháng có thể được phân bổ cho từng mục tiêu dài hạn, thay vì để việc tiết kiệm hay đầu tư phụ thuộc vào phần tiền còn lại.

Đây cũng là hướng tiếp cận mà ABBank đưa vào “Tích lũy An Gia” - giải pháp được giới thiệu gần đây và được nhắc tới tại talkshow. Tích lũy An Gia kết hợp ba nhu cầu gồm tích lũy, gia tăng giá trị khoản tiền và bảo vệ sức khỏe trong cùng một kế hoạch.

Với thời hạn 1–10 năm, khách hàng có thể bắt đầu từ 20 triệu đồng, bổ sung thêm từ 2 triệu đồng mỗi lần gửi và lựa chọn phân bổ nguồn tiền giữa tiết kiệm và đầu tư theo nhu cầu. Trong thời gian tích lũy, khách hàng được hưởng quyền lợi bảo vệ sức khỏe theo chương trình.

Nhà văn Hoàng Anh Tú chia sẻ bài học “gọi tên dòng tiền” tại talkshow “Có hẹn với hạnh phúc” ảnh 3

Giải pháp Tích lũy An Gia được ABBank giới thiệu tại talkshow, hướng tới kết hợp nhu cầu tích lũy, gia tăng giá trị khoản tiền và bảo vệ sức khỏe trong cùng một kế hoạch

Từ câu chuyện của diễn giả Hoàng Anh Tú, “gọi tên dòng tiền” không phải khái niệm quá phức tạp, miễn là mỗi người có kỷ luật tài chính. Đó là việc biết hôm nay mình đang dành tiền cho điều gì, ngày mai gia đình sẽ cần gì và nếu một biến cố xảy ra sớm hơn dự tính, mình đã có gì trong tay.

Và đó cũng là cách kỷ luật tài chính trở thành một phần của hạnh phúc: không phải để cuộc sống hiện tại trở nên khắt khe hơn, mà để gia đình có thêm một điểm tựa bảo vệ, cũng là điểm tựa cho những mong đợi thành hiện thực.

#kỷ luật tài chính #quản lý dòng tiền #tích lũy #tương lai tài chính #Hoàng Anh Tú #ABBANK

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