Techcombank OneU: Khi mỗi giao dịch mở ra thêm một trải nghiệm mới

Với định vị "Đa tầng ưu đãi, lợi ích tối ưu", Chương trình Khách hàng thân thiết Techcombank OneU được thiết kế nhằm mang đến nhiều giá trị hơn cho khách hàng trong mọi tương tác tài chính và tiêu dùng hằng ngày.

Tự động tích điểm mọi giao dịch hợp lệ

“Lấy khách hàng làm trọng tâm” là định hướng xuyên suốt trong mọi chiến lược của Techcombank. Với Chương trình Khách hàng thân thiết Techcombank OneU, Techcombank không áp dụng một cơ chế tích điểm chung cho tất cả, mà tập trung cá nhân hóa trải nghiệm dựa trên mức độ gắn kết và hành trình của từng khách hàng.

Theo đó, U-Point được thiết kế như một “đơn vị giá trị chung”, ghi nhận mọi tương tác của khách hàng với Techcombank trong suốt hành trình sử dụng dịch vụ. Khách hàng có thể tích điểm từ khi bắt đầu mở và kích hoạt tài khoản, chi tiêu với thẻ thanh toán, thẻ tín dụng; bật Tối ưu lợi ích với U-Point khi sử dụng Techcombank Sinh Lời Tự Động; thanh toán hoá đơn thông thường/tự động (Billpay); quét mã QR Cửa hàng; nhận tiền thanh toán cho Khách hàng cá nhân kinh doanh và Hộ kinh doanh; tham gia các hoạt động/trò chơi tương tác, các chương trình đặc quyền hệ sinh thái và các chương trình khác theo từng thời kỳ.

Cơ chế tích điểm được xây dựng linh hoạt theo phân hạng hội viên (Inspire - Priority - Private) cũng như thói quen tiêu dùng, giúp mỗi khách hàng nhận được giá trị phù hợp nhất với nhu cầu và phong cách sống.

Chỉ cần có tài khoản thanh toán Techcombank, khách hàng đã có thể bắt đầu tích lũy U-Point từ các giao dịch chi tiêu hằng ngày. Giá trị chi tiêu càng lớn, phân hạng hội viên càng cao thì tốc độ tích điểm càng nhanh.

Tích điểm linh hoạt với Chương trình Khách hàng thân thiết Techcombank OneU.

Sử dụng điểm thưởng linh hoạt

Với tổng giá trị ưu đãi lên tới 1,500 tỷ VND, mạng lưới hơn 200 đối tác, 500 thương hiệu và khoảng 9,000 điểm bán trên cả nước, Techcombank OneU giúp khách hàng có thêm ưu đãi, đồng thời tạo thêm kênh tiếp cận khách hàng cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Chỉ từ 1 U-Point, khách hàng đã có thể đổi mã giảm giá Techcombank ở các lĩnh vực quen thuộc trong đời sống như ăn uống, thương mại điện tử, siêu thị… hay sử dụng để thanh toán QR tại cửa hàng, hộ kinh doanh đối tác. Ngoài ra, khách hàng có thể quy đổi U-Point sang dặm bay, sử dụng để mua vé, đặt xe, đặt đồ ăn hoặc các dịch vụ khác thông qua ứng dụng Techcombank OneU.

Ngoài đổi ưu đãi, U-Point còn có thể được sử dụng để đóng góp cho Quỹ "Chạm Yêu Thương" do hệ sinh thái Techcombank bảo trợ, để mỗi sự gắn kết với Techcombank cũng là một đóng góp cho cộng đồng.

Toàn bộ hành trình tích - tiêu - theo dõi điểm đều được thực hiện liền mạch trên Techcombank Mobile hoặc ứng dụng Techcombank OneU.

Techcombank OneU - Đa tầng ưu đãi, lợi ích tối ưu.

Trải nghiệm thêm rực màu

Với Techcombank OneU, giá trị không chỉ được tạo nên từ các giao dịch tài chính mà còn từ những trải nghiệm, đam mê và phong cách sống của khách hàng.

Xuất phát từ niềm tin những khoảnh khắc ý nghĩa sẽ góp phần nâng cao chất lượng sống, Techcombank OneU được xây dựng xoay quanh ba nhóm trải nghiệm trọng tâm: giải trí, ẩm thực - du lịch và thể thao - sức khỏe.

Để giúp khách hàng có thêm những trải nghiệm rực màu, Techcombank OneU đã thiết kế nhiều chương trình hấp dẫn như bản đồ “Khám phá Việt Nam rực rỡ” - nơi người dùng có thể thu thập các voucher ăn uống, lưu trú, di chuyển và mua sắm tại nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng trên toàn quốc.

Với các sự kiện văn hóa, giải trí và thể thao lớn như Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hay Giải Marathon Quốc tế Techcombank tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, khách hàng có cơ hội tiếp cận nhiều đặc quyền trước, trong và sau sự kiện, từ ưu tiên mua vé, mua sản phẩm phiên bản giới hạn đến các ưu đãi về di chuyển, mua sắm và ẩm thực.

Techcombank OneU đang định nghĩa một nền tảng khách hàng thân thiết thế hệ mới. Không chỉ mang lại nhiều giá trị hơn trong các giao dịch tài chính, Techcombank còn đồng hành cùng sở thích, phong cách sống của khách hàng - nơi mỗi U-Point đều có thể mở ra thêm một ưu đãi, một đặc quyền và một trải nghiệm mới.