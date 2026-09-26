Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa EVN và bang Tây Úc

Sáng 24/9, tại Hà Nội, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Ngô Sơn Hải có buổi tiếp và làm việc với đoàn đại biểu cấp cao bang Tây Úc (Australia) do ngài Roger Cook, Thủ hiến bang Tây Úc, Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng, Du lịch, Thương mại và Đầu tư, làm trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu bang Tây Úc còn có đại diện các cơ quan Chính phủ Úc, cơ quan thương mại và đầu tư cùng một số doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực năng lượng.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi, ưu tiên thúc đẩy các cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), lưu trữ năng lượng.

Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải cho biết, theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, bên cạnh các nguồn điện khác, Việt Nam định hướng phát triển điện khí LNG và hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS). Các giải pháp này góp phần bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, đáp ứng yêu cầu khi Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số; đồng thời hỗ trợ hệ thống điện vận hành ổn định khi tỷ trọng năng lượng tái tạo ngày càng tăng.

Để từng bước hiện thực hóa những định hướng này, EVN mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế, trong đó có các doanh nghiệp và tổ chức của Tây Úc, nhằm trao đổi kinh nghiệm phát triển nguồn điện linh hoạt, tích hợp năng lượng tái tạo và vận hành hệ thống điện. Thông qua hợp tác, EVN có thêm cơ sở lựa chọn giải pháp phù hợp và nâng cao năng lực triển khai dự án, đáp ứng yêu cầu vận hành hệ thống trong giai đoạn mới.

Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải (bên phải) tiếp và làm việc với Thủ hiến Roger Cook và đoàn đại biểu cấp cao bang Tây Úc tại trụ sở EVN, sáng 24/9

Đại diện đoàn Tây Úc bày tỏ tin tưởng các doanh nghiệp và tổ chức của bang có thể đáp ứng nhu cầu hợp tác của EVN. Trên nền tảng những định hướng phát triển hệ thống điện tương đồng, đoàn đại biểu mong muốn kết nối các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo của Tây Úc với EVN để trao đổi giải pháp công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm vận hành và phối hợp đào tạo nhân lực phù hợp với nhu cầu của Tập đoàn.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi, kết nối các đơn vị liên quan để cụ thể hóa những nội dung hợp tác đã thảo luận.