Giá vàng hướng tới đợt giảm mới

TPO - Giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch sáng 26/9 (giờ Việt Nam) nhưng vẫn hướng tới tuần giảm thứ tư trong 5 tuần, khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh cùng những tín hiệu cứng rắn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) gây sức ép lên kim loại quý.

Theo dữ liệu thị trường, giá vàng giao ngay tăng 0,1%, lên 4.282,98 USD/ounce vào sáng 26/9. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá vàng vẫn giảm khoảng 2,1%. Giá vàng kỳ hạn Mỹ chốt phiên tăng 0,5%, lên 4.321,20 USD/ounce.

Ông Han Tan - Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại Bybit - cho biết đà tăng liên tục của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đang khiến vàng hướng tới tuần giảm thứ tư trong 5 tuần qua.

Đáng chú ý, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên mức cao mới trong 19 năm. Lợi suất trái phiếu tăng làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, bởi kim loại quý này không tạo ra thu nhập từ lãi suất.

Giá vàng chịu sức ép khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất. Ảnh: Reuters

“Kim loại quý không sinh lợi đang phải đối mặt với hàng loạt yếu tố bất lợi, bao gồm rủi ro lạm phát tiếp tục tăng, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ leo thang và lập trường cứng rắn của Fed”, ông Tan nhận định.

Fed phát tín hiệu tiếp tục tăng lãi suất

Sức ép đối với giá vàng gia tăng sau khi Fed nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tuần trước. Đây là lần tăng lãi suất đầu tiên của Fed trong 3 năm. Cơ quan này đồng thời phát tín hiệu có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đặt cược xác suất 66% Fed sẽ tăng lãi suất trong tháng 10 và 93% cho một đợt tăng khác vào tháng 12.

Lãi suất cao thường gây bất lợi cho vàng do nhà đầu tư có xu hướng chuyển vốn sang các tài sản sinh lợi như trái phiếu. Trong khi đó, vàng vốn không trả lãi hay cổ tức, khiến sức hấp dẫn của kim loại quý suy giảm khi lợi suất trên thị trường tăng.

Vàng từ lâu được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát và tài sản trú ẩn trong những giai đoạn bất ổn địa chính trị. Tuy nhiên, triển vọng lãi suất cao hơn đang làm lu mờ vai trò này. Giá vàng hiện đã giảm khoảng 19% so với mức đỉnh ghi nhận trong phiên ngày 27/2.

Giá dầu giảm khi lo ngại nguồn cung hạ nhiệt

Diễn biến trên thị trường năng lượng cũng đang tác động tới kỳ vọng lạm phát. Kể từ khi xung đột Mỹ - Israel với Iran bùng phát, giá năng lượng tăng đã làm dấy lên lo ngại áp lực giá cả kéo dài, qua đó tạo thêm động lực để các ngân hàng trung ương duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Tuy nhiên, những dấu hiệu về khả năng hạ nhiệt xung đột đã phần nào giúp thị trường giảm bớt lo ngại về nguồn cung dầu.

Theo các nguồn tin, các nhà đàm phán tại New York đang thảo luận một lộ trình từng bước nhằm chấm dứt chiến sự. Kịch bản được đề cập bao gồm việc Tehran mở lại eo biển Hormuz và Washington dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa kinh tế đối với Iran.

Thông tin này khiến giá dầu giảm khoảng 3% trong phiên, khi những lo ngại về nguồn cung được xoa dịu.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay tăng 0,5%, lên 64,26 USD/ounce. Bạch kim tăng 1,7%, lên 1.780,28 USD/ounce, trong khi palladium giảm 0,3%, xuống 1.270,30 USD/ounce. Cả ba kim loại này đều đang hướng tới một tuần giảm giá.