Cơ hội đón dòng vốn quốc tế lớn cho bất động sản Việt Nam

TPO - Khi chi phí vốn tăng, khả năng tiếp cận tín dụng còn khó khăn, việc đa dạng hóa nguồn vốn trở thành yêu cầu cấp thiết với doanh nghiệp bất động sản. Bên cạnh tín dụng ngân hàng, trái phiếu, quỹ đầu tư và dòng tiền từ bán hàng, việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng cũng mở thêm kỳ vọng về khả năng kết nối với nguồn vốn quốc tế.

Doanh nghiệp tìm thêm nguồn lực

Khi mặt bằng lãi vay tăng, người mua có xu hướng thận trọng hơn với dòng tiền, doanh nghiệp phải đối mặt với áp lực chi phí lớn hơn trong quá trình triển khai dự án. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lê Đình Chung - Tổng Giám đốc CTCP Tư vấn và Phát triển Bất động sản SGO Homes - cho rằng, ngoài phát triển quỹ đất và hoàn thiện pháp lý, vốn là yếu tố then chốt trong quá trình triển khai dự án.

Doanh nghiệp địa ốc áp lực về vốn khi lãi suất neo cao (ảnh: Như Ý).

Tổng Giám đốc SGO Homes cho rằng doanh nghiệp cần đa dạng hóa nguồn vốn thay vì phụ thuộc vào một kênh duy nhất.

Kênh đầu tiên là trái phiếu doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo ông Chung, ở thời điểm hiện tại, kênh huy động này chủ yếu phù hợp với những chủ đầu tư lớn, có uy tín và năng lực tài chính. Những vấn đề phát sinh trong thời gian qua, khi một số dự án không trả được nợ đúng hạn, đã tác động đến niềm tin của nhà đầu tư và khiến yêu cầu đối với doanh nghiệp phát hành trở nên chặt chẽ hơn.

Kênh thứ hai là các quỹ đầu tư, bao gồm quỹ đầu tư trong nước và nước ngoài. Đây có thể là nguồn lực bổ sung cho những doanh nghiệp có dự án khả thi, minh bạch về pháp lý, tài chính và có phương án phát triển rõ ràng.

Kênh thứ ba đến từ chính hoạt động bán hàng. Doanh nghiệp cần xây dựng sản phẩm phù hợp, đưa ra chính sách bán hàng sát với thực tế thị trường để thu hút dòng tiền.

“Thay vì chỉ tập trung huy động vốn, doanh nghiệp hãy tái cấu trúc lại tài chính, giảm thiểu chi phí vận hành, tối ưu hóa nguồn nhân lực. Đặc biệt, doanh nghiệp có thể nghiên cứu cơ cấu lại danh mục dự án, bán bớt dự án được đánh giá không hiệu quả ở thời điểm hiện tại cho nhà đầu tư khác, qua đó thu hút dòng vốn phục vụ hoạt động kinh doanh”, ông Chung nói.

Thị trường vốn mở thêm lựa chọn

Một yếu tố đáng chú ý đối với triển vọng huy động vốn của doanh nghiệp bất động sản là việc Việt Nam chính thức được FTSE Russell tái phân loại từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp từ ngày 21/9. Việc đưa cổ phiếu Việt Nam vào FTSE Global Equity Index Series và các chỉ số liên quan được thực hiện theo từng giai đoạn đến năm 2027.

Tuy nhiên, việc nâng hạng không đồng nghĩa dòng tiền trên thị trường chứng khoán sẽ tự động chảy trực tiếp vào bất động sản. Thanh khoản của cổ phiếu và thanh khoản của một tài sản bất động sản là hai vấn đề khác nhau. Khả năng chuyển nhượng và thu hồi vốn đối với tài sản vẫn phụ thuộc vào chất lượng dự án, đặc điểm tài sản, nhu cầu thị trường và điều kiện giao dịch.

Theo Savills Global Capital Markets, tổng giá trị đầu tư bất động sản tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đạt khoảng 46 tỷ USD trong quý II năm nay, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, tốc độ phục hồi giữa các thị trường không đồng đều.

Savills ghi nhận dòng vốn xuyên biên giới tiếp tục là một động lực quan trọng, cùng với các giao dịch mua lại phần vốn của đối tác, bán cổ phần thiểu số và tái vốn hóa. Điều này cho thấy dòng vốn quốc tế đang có xu hướng quay trở lại thị trường bất động sản khu vực, nhưng không có nghĩa Việt Nam đương nhiên thu hút được dòng tiền.

Các nhà đầu tư sẽ lựa chọn dự án dựa trên chất lượng tài sản, triển vọng tăng trưởng, cấu trúc đầu tư và phương án thoái vốn.

Ông Matthew Powell - Giám đốc Savills Hà Nội - cho rằng, khi đánh giá một cơ hội đầu tư, các nhà đầu tư không chỉ xem xét tiềm năng tăng trưởng mà còn cân nhắc cách thức triển khai và thoái vốn. Một thị trường vốn phát triển hơn có thể mở thêm lựa chọn đối với các khoản đầu tư thông qua doanh nghiệp bất động sản. Tuy nhiên, với đầu tư trực tiếp vào tài sản, tính thanh khoản vẫn gắn với chất lượng của chính tài sản và nhu cầu thị trường.

Trong dài hạn, việc nâng hạng thị trường chứng khoán có thể mở rộng khả năng kết nối Việt Nam với nguồn vốn quốc tế. Với bất động sản, cơ hội không chỉ nằm ở việc huy động thêm vốn, mà còn ở khả năng hình thành những cấu trúc đầu tư linh hoạt hơn.