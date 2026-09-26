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Hàng không - Du lịch

Đẹp ngỡ ngàng ‘vịnh Tà Phình’ giữa núi rừng Sơn La

Viết Hà - Quang Kiên

TPO - Từ một thung lũng rộng hàng trăm ha vốn là nơi canh tác lúa, ngô, mùa mưa về, Tà Phình, xã Tân Yên, tỉnh Sơn La lại ngập nước, tạo nên những hồ nước uốn lượn đẹp nên thơ giữa núi rừng. Người dân địa phương gọi nơi đây là “vịnh Tà Phình” và bắt đầu đưa thuyền vào khai thác du lịch trải nghiệm.

VIDEO: Vẻ đẹp “vịnh Tà Phình” giữa núi rừng Sơn La.
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Lên Sơn La du lịch vào mùa thu, du khách có thể tìm đến Tà Phình - một điểm đến còn khá mới lạ. Cách trung tâm phường Mộc Châu﻿ khoảng 25 km, khu vực này vào mùa nước mang một diện mạo khác hẳn so với thời điểm khô ráo.
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Nơi đây từng là thung lũng rộng khoảng 300 ha, được người dân địa phương sử dụng để trồng lúa, ngô. Mỗi mùa mưa, nước từ các khu vực xung quanh dồn về khiến vùng đất thấp ngập rộng, hình thành những hồ nước uốn lượn giữa các dãy núi. Những khoảng mặt nước xen giữa núi đồi tạo nên cảnh sắc nên thơ, khác lạ. Từ cảnh đẹp độc đáo, nên người dân địa phương gọi khu vực này là “vịnh Tà Phình”.
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Bạn Nguyễn Anh Tuấn - đến từ TP. Huế - chia sẻ: “Đến "vịnh Tà Phình" tôi được chiêm ngưỡng một nét đẹp riêng giữa núi rừng Tây Bắc. Khung cảnh nơi đây mộc mạc, rất nên thơ. Tôi sẽ kể cho bạn bè về Tà Phình và giới thiệu mọi người khi có dịp lên Tây Bắc vào mùa thu nên ghé qua nơi này”.
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Du khách đến đây có thể đi thuyền trên mặt nước để ngắm cảnh, chụp ảnh, tìm hiểu đời sống của người dân địa phương và thưởng thức một số món ăn đặc sản của người H’Mông ở Tân Yên.
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Sự thay đổi của cảnh quan cũng mở ra cơ hội làm du lịch cho người dân. Một số hộ đã tận dụng những lán trại cũ, nhà canh tác và đầu tư thuyền bè để đưa khách tham quan khu vực ngập nước. Những chuyến thuyền nhỏ đưa du khách len giữa các vùng nước, ngắm cảnh bản làng và núi đồi từ một góc nhìn khác.
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Ông Hà Quang Thành - Chủ tịch UBND xã Tân Yên - cho biết, có điểm du lịch với những làng đá dựng độc đáo. Còn khu vực được người dân gọi "vịnh Tà Phình" vốn là vùng đất bằng, trũng, về mùa khô người dân sử dụng để sản xuất nông nghiệp, nhưng khi mùa mưa về, nước dâng, thêm một sản phẩm du lịch du ngoạn hồ nước đẹp giữa núi rừng.
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Hiện tượng ngập nước này mang tính chất theo mùa, thường kéo dài từ khoảng tháng 8 đến tháng 11. Mưa nhiều nước dâng tạo nên cảnh quan đặc biệt, thu hút sự tò mò của du khách.
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Để khai thác lợi thế, một số người dân đã tận dụng điều kiện sẵn có để mở các dịch vụ phục vụ khách. Từ những lán trại, nhà ngập nước, người dân tổ chức bán hàng, phục vụ ẩm thực và sử dụng thuyền đưa du khách tham quan cảnh quan bản làng ngập nước.

Theo ông Hà Quang Thành - Chủ tịch UBND xã Tân Yên, nắm bắt xu hướng này, một số người dân địa phương đã tận dụng điều kiện sẵn có để mở các dịch vụ phục vụ khách. Từ những lán trại, nhà canh tác, người dân tổ chức bán hàng, phục vụ ẩm thực và sử dụng thuyền đưa du khách tham quan cảnh quan bản làng ngập nước. Về lâu dài, địa phương xác định khu vực Tà Phình có giá trị về cảnh quan, với sự kết hợp giữa làng bản, núi đá và thung lũng tự nhiên. Mỗi khi mùa nước về, nơi đây lại khoác lên diện mạo khác, mở thêm một trải nghiệm mới cho du khách khi đến với Sơn La.

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