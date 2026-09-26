Đẹp ngỡ ngàng ‘vịnh Tà Phình’ giữa núi rừng Sơn La

Theo ông Hà Quang Thành - Chủ tịch UBND xã Tân Yên, nắm bắt xu hướng này, một số người dân địa phương đã tận dụng điều kiện sẵn có để mở các dịch vụ phục vụ khách. Từ những lán trại, nhà canh tác, người dân tổ chức bán hàng, phục vụ ẩm thực và sử dụng thuyền đưa du khách tham quan cảnh quan bản làng ngập nước. Về lâu dài, địa phương xác định khu vực Tà Phình có giá trị về cảnh quan, với sự kết hợp giữa làng bản, núi đá và thung lũng tự nhiên. Mỗi khi mùa nước về, nơi đây lại khoác lên diện mạo khác, mở thêm một trải nghiệm mới cho du khách khi đến với Sơn La.