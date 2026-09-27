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Biến cố khiến Đông Hùng nghĩ không sống nổi

Ngọc Ánh

TPO - Công diễn 5 Anh trai vượt ngàn chông gai khép lại với kết quả It’s Charles lần thứ hai nhận danh hiệu Chiến tướng. Trong khi nhà Hào Môn và nhà Lẫy Lừng an toàn, Thuận Nguyễn và Will phải dừng hành trình trước thềm chung kết.

Công diễn 5 Anh trai vượt ngàn chông gai khép lại với kết quả đáng chú ý trước chặng chung kết. Nhà Hào Môn và nhà Lẫy Lừng an toàn, trong khi các thành viên thuộc những nhà còn lại phải bước vào vòng nguy hiểm.

Sau kết quả bình chọn, Thuận Nguyễn và Will là hai anh tài phải nói lời chia tay chương trình. It’s Charles được xướng tên cho danh hiệu Chiến tướng Công diễn 5. Đây là lần thứ hai nam producer nhận chiếc nhẫn Chiến tướng trong mùa giải năm nay.

Trong tập 13 phát sóng tối 26/9, trước thời khắc công bố kết quả, Thanh Duy bất ngờ đề nghị được ra về thay cho một thành viên khác nếu nhà Lục Lạc có người phải dừng cuộc chơi.

"Nếu như trong đội có ai phải ra về, tôi xin được là người thay thế để ra về, hành trình này tôi đã được trải nghiệm đủ", Thanh Duy nói.

Ca sĩ cho biết anh không xem mong muốn này là sự nhường nhịn dành cho đồng đội. Đây đơn giản là lựa chọn cá nhân để anh cảm thấy nhẹ nhõm sau chặng đường tham gia chương trình.

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Thuận Nguyễn và Will chia tay chương trình.

Thuận Nguyễn và Will rời chương trình

Nhận danh hiệu ở thời điểm chương trình tiến gần chung kết, It’s Charles cho rằng chiếc nhẫn không chỉ ghi nhận nỗ lực cá nhân mà còn đại diện cho tinh thần của tập thể.

Huỳnh Lập đánh giá kết quả dành cho It’s Charles còn ghi nhận những đóng góp thầm lặng phía sau sân khấu. Nam producer thường xuyên đảm nhiệm phần âm nhạc, làm việc đến khuya để hoàn thiện các tiết mục cho đội.

“Phải có một bản nhạc hay thì các set sân khấu mới đẹp và phù hợp, các anh em trình diễn mới thăng hoa. It’s Charles rất kỳ công và hầu như lúc nào cũng thấy Charles online tới ba, bốn giờ sáng để ngồi làm nhạc”, Huỳnh Lập chia sẻ.

Trước khi kết quả được công bố, bốn nhà bước vào vòng Chốt hạ với các tiết mục Tìm lại, Có khi, Như ngày đầuVà tôi cũng yêu em. Các sân khấu được xây dựng theo những màu sắc khác nhau, từ vocal, performance đến những câu chuyện nhìn lại hành trình của các thành viên.

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Các nhà chọn những tiết mục mang phong cách khác biệt.

Nhà Hào Môn với Hoàng Tôn, Trịnh Thăng Bình và Đinh Mạnh Ninh lựa chọn Tìm lại, khai thác câu chuyện về những nghệ sĩ từng có giai đoạn hoài nghi, chênh vênh và muốn tìm lại lý do mình bắt đầu với âm nhạc.

Nhà Lục Lạc chọn Có khi, tiết chế phần trình diễn để tập trung vào giọng hát. Nhà Lẫy Lừng đưa những ký ức tại ký túc xá lên sân khấu Như ngày đầu. Nhà Thăng Hoa khép lại bằng Và tôi cũng yêu em, mang màu sắc trẻ trung và tinh thần tận hưởng cuộc sống.

Sau các vòng bình chọn, Thuận Nguyễn và Will là hai cái tên phải dừng lại ở Công diễn 5.

Với Thuận Nguyễn, hành trình đánh dấu việc anh bước ra khỏi vùng quen thuộc của một diễn viên để thử sức với ca hát, vũ đạo và performance trên những sân khấu lớn.

Nam diễn viên cho biết chương trình giúp anh tự tin hơn và nhiều lần vượt qua nỗi sợ của bản thân. “Tôi muốn mọi người thấy tôi là một người diễn viên, nhưng tôi có thể làm được những điều ngoài mức yêu cầu của một diễn viên. Đó chính là hát, trình diễn và được cùng mọi người đứng trên sân khấu thật lớn”, anh chia sẻ.

Sự ra về của Thuận Nguyễn khiến Hà An Huy xúc động. Nam ca sĩ cho biết đây là một trong những lần hiếm hoi anh khóc vì một người bạn, đồng thời nhắc đến sự tận tâm của Thuận Nguyễn trong quá trình chuẩn bị cho từng công diễn.

Will cũng khép lại hành trình sau khoảng 4-5 tháng đồng hành các anh tài. Trước khi rời chương trình, cựu thành viên 365 nói hai cảm xúc lớn nhất của mình là “biết ơn và hạnh phúc”.

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Thái VG trên sân khấu tiết mục Như ngày đầu.

Nam ca sĩ cho biết khi bắt đầu chương trình, một trong những mong muốn lớn nhất là được trở lại ca hát. Tuy nhiên, điều anh cảm thấy đáng quý hơn là nhận được cái nhìn cởi mở từ khán giả.

Kết quả của Will cũng để lại tiếc nuối cho Jun Phạm. Trong suốt hành trình, hai cựu thành viên 365 chưa có cơ hội cùng đứng chung một sân khấu.

Đông Hùng từng nghĩ không thể sống nổi

Sau Công diễn 5, các anh tài có dịp ngồi lại trong đêm “nước đắng thật lòng”, chia sẻ những thay đổi sau ba tháng tham gia chương trình. Trong đó, câu chuyện của Đông Hùng khiến nhiều đồng nghiệp xúc động.

Nam ca sĩ thừa nhận từng “khớp" hoàn toàn khi mới bước vào chương trình. Trước đó, anh chủ yếu nhận lời biểu diễn tại những sân khấu có sẵn, chưa có nhiều sản phẩm cá nhân nên cảm thấy tự ti khi đứng giữa những nghệ sĩ có nhiều thành tựu.

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Góc trải lòng của dàn nghệ sĩ.

Đông Hùng lần đầu trải lòng về giai đoạn khó khăn trong quá khứ tại Anh trai vượt ngàn chông gai. “Nói thật là tôi già trước tuổi, có những thứ em bắt buộc phải trải qua trong cuộc đời làm em phải cúi đầu nhiều, vì cúi đầu mình mới sống được, nên là tự ti lắm”, nam ca sĩ nói.

Khi gia đình còn nợ nần, mỗi lần được đứng trên sân khấu biểu diễn 3-5 phút là khoảng thời gian anh cảm thấy mình "thực sự sống”. Có thời điểm Đông Hùng thậm chí không nghĩ bản thân có thể sống đến hiện tại.

Sau những biến cố, nam ca sĩ cho biết cuộc sống hiện tại đã đủ đầy hơn. Hành trình tại Anh trai vượt ngàn chông gai cùng sự quan tâm, những món quà và tình cảm từ người hâm mộ cũng giúp anh nhận ra mình đang được yêu thương, từ đó dần lấy lại sự tự tin.

Câu chuyện khiến Hà An Huy xúc động. Nam ca sĩ cho biết anh hiểu những gì Đông Hùng từng trải qua và nhận xét đó là những biến cố quá sức tưởng tượng so với một người chưa đủ 30 tuổi.

Trong đêm trải lòng, BB Trần và Duy Khánh nói về những thời điểm mất tự tin, áp lực khi tham gia chương trình. Thơm Da LAB cho rằng điều các anh tài nhận được không chỉ nằm ở sân khấu hay kết quả mà còn là niềm vui trong chính hành trình.

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#Anh trai vượt ngàn chông gai #It’s Charles #chung kết #Thuận Nguyễn #Will #nghệ sĩ #Đông Hùng

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