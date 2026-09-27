Tuyến đường sở hữu ba 'lá phổi xanh' giữa đô thị cao tầng phía Tây Hà Nội

TPO - Giữa những khu nhà cao tầng ngày càng dày đặc, đoạn đường Tố Hữu, (từ nút giao với Trung Thư đến ngã tư Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương), chỉ dài hơn 2 km nhưng có tới 3 hồ điều hòa, công viên và không gian xanh quy mô lớn, góp phần tạo cảnh quan, giảm ngập úng, điều hòa không khí và “giải nhiệt” cho khu vực phía Tây Hà Nội.
TPO - Khả năng ngoại ngữ, sự tự tin và kiến thức lịch sử của các cô gái Hoa hậu Việt Nam 2026 nhận nhiều phản hồi tích cực.
TPO - Từ chiều đến tối 26/9, cầu Nhật Tân và khu vực đường dẫn xảy ra ùn tắc kéo dài, hàng dài ô tô nối đuôi nhau, di chuyển chậm.
TPO - Chính quyền Bangkok ban bố tình trạng thảm họa trên toàn bộ 50 quận sau đợt mưa lớn kéo dài gần 48 giờ khiến hàng loạt tuyến đường ngập sâu.
TPO - Những phần quà nhỏ, những đêm hội rộn ràng tiếng cười được đoàn viên, thanh niên mang đến trẻ em vùng biên, vùng cao Tuyên Quang, giúp các em có một mùa Trung thu đủ đầy và ấm áp hơn.
TPO - Kỹ sư và công nhân đường sắt Việt Nam vượt qua các thách thức về địa hình và thời tiết, thi công xuyên đêm tuyến tàu điện nhẹ Phú Quốc nhằm kịp chạy thử trước tháng 3 năm tới, phục vụ sự kiện APEC 2027.
TPO - Những tòa nhà cao tầng quen thuộc ở phía Tây Hà Nội biến thành những “hòn đảo” giữa biển mây, khi lớp sương mỏng phủ ngang đường chân trời.
TPO - Tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, nhiều cô gái xúc động, tự hào khi đứng trước những hiện vật từng góp phần làm nên những trang sử hào hùng của dân tộc.
TPO - Không chỉ là đêm hội dành cho thiếu nhi, Trung thu tại Thung Nham năm nay trở thành trải nghiệm văn hóa đặc biệt khi nhiều du khách quốc tế cùng cầm đèn lồng, rước đèn và hòa vào không khí mùa trăng giữa không gian di sản Ninh Bình.
TPO - Trên khu đất rộng 750 m² sát hồ An Khánh (Hà Nội), ngôi nhà ba tầng được xây dựng làm nơi nghỉ dưỡng tuổi già của ông bà, đồng thời là chốn trở về của con cháu mỗi dịp cuối tuần, ngày lễ. Không gian vì thế được tổ chức để một gia đình nhiều thế hệ có thể quây quần mà vẫn giữ được sự riêng tư cần thiết.
TPO - Trụ sở số 1 Tràng Tiền (Hà Nội) của Nhà hát Kịch Việt Nam đã xuống cấp, không còn đáp ứng nhiều yêu cầu của sân khấu chuyên nghiệp. Nhà hát sẽ chuyển đến trụ sở mới khang trang hơn.
TPO - Sân vận động PVF 60.000 chỗ ngồi đang nhanh chóng hoàn thiện hình dáng khán đài bằng hệ kết cấu hai dầm vòm thép dài 373 m, nặng 8.600 tấn.
TPO - Hàng nghìn người dân và du khách chiêm ngưỡng 14 khối rước đèn rực rỡ quanh hồ Hoàn Kiếm vào tối 25/9.
TPO - Tết Trung thu tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm. Các cháu nhỏ hân hoan xem màn múa lân và rước đèn ngôi sao.
TPO - Một đoạn tre, câu thơ, nhánh hoa hay mảnh họa tiết rồng thời Lý trở thành manh mối để thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tìm đến bảo vật quốc gia và giải mã điểm đến tiếp theo trong hành trình nhà chung của cuộc thi.
TPO - Bên dưới mái nhà ga hình hoa sen, hàng loạt thiết bị phục vụ khai thác hàng không đang được đưa vào lắp đặt, hoàn thiện. Từ hệ thống băng chuyền hành lý, quầy gửi hành lý tự phục vụ đến thang cuốn… Dự án dần chuyển từ một công trường xây dựng thành một nhà ga Long Thành hiện đại, chuẩn bị vận hành.
TPO - Đến chiều 25/9, lực lượng chức năng địa phương phối hợp Cty TNHH MTV thoát nước đô thị TPHCM điều động nhiều công nhân bơm hút nước để giải quyết tình trạng ngập kéo dài trên đường Lương Định Của.