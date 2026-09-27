Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Multimedia

Ảnh

Tuyến đường sở hữu ba 'lá phổi xanh' giữa đô thị cao tầng phía Tây Hà Nội

Trọng Tài Trọng Tài

TPO - Giữa những khu nhà cao tầng ngày càng dày đặc, đoạn đường Tố Hữu, (từ nút giao với Trung Thư đến ngã tư Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương), chỉ dài hơn 2 km nhưng có tới 3 hồ điều hòa, công viên và không gian xanh quy mô lớn, góp phần tạo cảnh quan, giảm ngập úng, điều hòa không khí và “giải nhiệt” cho khu vực phía Tây Hà Nội.

Ngắm những 'ốc đảo xanh' giữa đô thị cao tầng phía Tây Hà Nội.
tp-c_tp-k.jpg
Công viên hồ điều hoà Thanh Xuân (nằm trên đường Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám, một mặt nằm trên trục đường Vành đai 3) được khánh thành năm 2018, có diện tích hơn 13 ha.
tp_tp-h20.jpg
Trong 8 năm hoạt động, công viên góp phần điều hòa không khí, tạo không gian xanh, trong lành và hỗ trợ tiêu thoát nước, giảm ngập úng cho các tuyến Tố Hữu, Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến, Hoàng Minh Giám.
tp_tp-h14.jpg
tp_tp-h18.jpg
tp_tp-h16.jpg
Trong công viên, hồ điều hòa Thanh Xuân thu hút đông người dân đến tập thể dục, thư giãn mỗi ngày.
tp_t-j.jpg
Nằm giữa công viên, hồ điều hòa Thanh Xuân và Hồ điều hòa Mễ Trì - Đồng Bông 2, công viên, hồ điều hòa Phùng Khoang có vai trò quan trọng trong việc thoát nước, chống ngập úng, cải thiện khí hậu, đồng thời tạo không gian xanh và góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân.
tp_tp-h13.jpg
tp_tp-h12.jpg
Công viên, hồ điều hòa Phùng Khoang có tổng vốn đầu tư hơn 3.483 tỷ đồng, đi vào hoạt động từ đầu năm 2025 và được duy trì, bảo dưỡng thường xuyên, phục vụ tốt nhu cầu của người dân khu vực.
tp_tp-h5.jpg
tp_tp-h6.jpg
tp_tp-h11.jpg
Với diện tích rộng, không gian thoáng đãng, nơi đây thường tập trung đông người dân đến thư giãn, tập thể dục.
tp_tp-j4.jpg
Hồ điều hòa Mễ Trì - Đồng Bông 2 có tổng mức đầu tư gần 400 tỉ đồng, được xây dựng trên diện tích khoảng 17,2 ha, trong đó diện tích mặt nước khoảng 12 ha.
tp_tp-j5.jpg
Đây là một trong những dự án hạ tầng thoát nước trọng điểm của TP Hà Nội tại khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh, tập trung nhiều khu dân cư và dự án xây dựng lớn như Mễ Trì, Mỹ Đình, Trung Văn và Đại Mỗ.
tp_tp-j7.jpg
Đường Trung Thư chạy qua hồ điều hòa Mễ Trì - Đồng Bông 2, kết nối các khu dân cư đông đúc.
tp_tp-h10.jpg
Người dân thoải mái đi dạo, vui chơi, tận hưởng các tiện ích.
tp_tp-h1.jpg
tp_tp-h22.jpg
tp_tp-h4.jpg
Các công viên, hồ điều hoà này đóng vai trò như “lá phổi xanh”, giúp điều hoà không khí, chống ngập úng. Người dân kỳ vọng các công viên, hồ điều hòa tiếp tục được đầu tư, mở rộng, vừa tạo thêm không gian sinh hoạt, vừa góp phần giảm ngập cho thành phố.

Xem thêm

#đô thị #công viên #hồ điều hòa #Hà Nội #xanh

Cùng chuyên mục

Khách Tây háo hức rước đèn Trung thu

Khách Tây háo hức rước đèn Trung thu

TPO - Không chỉ là đêm hội dành cho thiếu nhi, Trung thu tại Thung Nham năm nay trở thành trải nghiệm văn hóa đặc biệt khi nhiều du khách quốc tế cùng cầm đèn lồng, rước đèn và hòa vào không khí mùa trăng giữa không gian di sản Ninh Bình.

Ngôi nhà bên hồ dành cho đại gia đình sum họp cuối tuần

Ngôi nhà bên hồ dành cho đại gia đình sum họp cuối tuần

TPO - Trên khu đất rộng 750 m² sát hồ An Khánh (Hà Nội), ngôi nhà ba tầng được xây dựng làm nơi nghỉ dưỡng tuổi già của ông bà, đồng thời là chốn trở về của con cháu mỗi dịp cuối tuần, ngày lễ. Không gian vì thế được tổ chức để một gia đình nhiều thế hệ có thể quây quần mà vẫn giữ được sự riêng tư cần thiết.

Tết Trung thu ở Làng Nủ

Tết Trung thu ở Làng Nủ

TPO - Tết Trung thu tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm. Các cháu nhỏ hân hoan xem màn múa lân và rước đèn ngôi sao.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam giải mật thư

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam giải mật thư

TPO - Một đoạn tre, câu thơ, nhánh hoa hay mảnh họa tiết rồng thời Lý trở thành manh mối để thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tìm đến bảo vật quốc gia và giải mã điểm đến tiếp theo trong hành trình nhà chung của cuộc thi.

Tận thấy bên trong nhà ga 'siêu sân bay' Long Thành

Tận thấy bên trong nhà ga 'siêu sân bay' Long Thành

TPO - Bên dưới mái nhà ga hình hoa sen, hàng loạt thiết bị phục vụ khai thác hàng không đang được đưa vào lắp đặt, hoàn thiện. Từ hệ thống băng chuyền hành lý, quầy gửi hành lý tự phục vụ đến thang cuốn… Dự án dần chuyển từ một công trường xây dựng thành một nhà ga Long Thành hiện đại, chuẩn bị vận hành.

Giải cứu đường Lương Định Của

Giải cứu đường Lương Định Của

TPO - Đến chiều 25/9, lực lượng chức năng địa phương phối hợp Cty TNHH MTV thoát nước đô thị TPHCM điều động nhiều công nhân bơm hút nước để giải quyết tình trạng ngập kéo dài trên đường Lương Định Của.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe