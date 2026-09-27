Anh: Sự cố nghiêm trọng gần căn cứ Không quân Mỹ dùng để tấn công Iran

TPO - Cảnh sát Anh ngày 27/9 đã bắt giữ một số người đàn ông vì nghi ngờ vi phạm các quy định về chất nổ gần RAF Fairford - căn cứ không quân được Mỹ sử dụng để tấn công các mục tiêu của Iran. Người dân ngôi làng gần đó đã phải sơ tán, trong khi cơ quan chức năng mô tả đây là một “sự cố nghiêm trọng”.

Chính phủ Anh - vốn đã cho phép Mỹ sử dụng căn cứ RAF Fairford để tấn công các mục tiêu Iran - cho biết Thủ tướng Andy Burnham đang được cập nhật thông tin về vụ việc.

Một nhân chứng của Reuters cho biết, cảnh sát vũ trang đã phong tỏa lối vào cổng chính của căn cứ, trong khi các loại máy móc hạng nặng được bố trí chắn trước các lối ra vào. Người dân tại một ngôi làng gần đó đã bị đánh thức vào sáng sớm và được yêu cầu rời khỏi nhà.

Khoảng 30 xe khẩn cấp, bao gồm xe cảnh sát, xe cứu thương và xe cứu hỏa, đã tập kết tại ngôi làng Fairford gần căn cứ, trong khi một chiếc trực thăng bay lượn phía trên.

"Một số khu vực dân cư đang được sơ tán sau khi sự việc được tuyên bố là một sự cố nghiêm trọng. Động thái này diễn ra sau vụ bắt giữ một số người đàn ông vì nghi ngờ vi phạm Đạo luật Chất nổ”, cảnh sát địa phương cho biết trong một tuyên bố. "Đội chuyên trách xử lý vật liệu nổ của quân đội hiện đang kiểm tra một số phương tiện”.

Cảnh sát cho biết tình hình hiện đã được kiểm soát.

Máy bay ném bom B-1B Lancer đỗ tại căn cứ không quân RAF Fairford - nơi có sự hiện diện của nhân sự Không quân Mỹ - ở Fairford (Anh) ngày 27/9. (Ảnh: Reuters)

Trang web của tờ Daily Mail đã đăng tải hình ảnh năm người đàn ông cởi trần đang bị bắt giữ, trong khi một bức ảnh khác cho thấy ba chiếc xe van lớn màu trắng đang đỗ gần đó.

Hình ảnh trực tiếp từ hiện trường do các đài truyền hình phát sóng cho thấy một robot xử lý bom đang hoạt động gần ba chiếc xe van này. Truyền thông địa phương đưa tin, cơ quan chống khủng bố đang chủ trì cuộc điều tra vụ việc.

Những người đàn ông bị bắt và ba chiếc xe van màu trắng. (Ảnh: Daily Mail)

Cảnh sát vũ trang tại hiện trường. (Ảnh: Reuters)

Chính phủ Anh cho biết sẽ không phù hợp để đưa ra bình luận khi cuộc điều tra vẫn đang diễn ra.

Một người phát ngôn của Không quân Mỹ từ chối thảo luận về các biện pháp bảo vệ lực lượng cụ thể.

Anh tuyên bố hồi tháng 7, rằng quân đội nước này đã sẵn sàng bảo vệ đất nước trước mọi cuộc tấn công, sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo Anh không được cho phép máy bay ném bom của Mỹ cất cánh từ căn cứ Fairford.

Các phương tiện truyền thông đưa tin, an ninh đã được tăng cường tại những căn cứ khác mà Mỹ sử dụng ở Anh, bao gồm Lakenheath và Mildenhall.