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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói việc thiếu sách giáo khoa, bữa ăn bán trú

Trường Phong

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng “một việc nhỏ như thiếu sách giáo khoa thôi, mặc dù đã được tập trung giải quyết, nhưng cũng để lại những bài học trong trách nhiệm tổ chức thực hiện của các cơ quan chức năng”. Về bữa ăn học đường, Hà Nội có thể đầu tư một số trung tâm sản xuất suất ăn theo kinh nghiệm của các nước.

Chiều 27/9, tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên (phường Cửa Nam, Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội (đơn vị bầu cử số 1) tiếp xúc cử tri của 10 phường trên địa bàn thành phố trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Không thể xây khu đô thị mà chỉ tính đến nhà, còn trường học đi đằng sau

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ chia sẻ với các ý kiến cử tri nêu về tình trạng thiếu trường, thiếu giáo viên, thiếu sách giáo khoa, các vấn đề về giảng dạy, đào tạo bác sĩ y tế cơ sở, khám bệnh định kỳ; vấn đề nhà ở, ô nhiễm môi trường…

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri chiều 27/9. Ảnh: Như Ý.

“Tuy thuộc nhiều lĩnh vực, nhưng đều cùng đặt ra vấn đề là Hà Nội phát triển rất nhanh thì năng lực cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân cũng phải phát triển tương xứng. Phải đi đầu trong giáo dục, đi đầu trong y tế, đi đầu trong sắp xếp về nhà ở, chỗ ở”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, không thể xây dựng khu đô thị mà chỉ tính đến nhà, đến diện tích thương mại, trong khi trường học, cơ sở y tế, giao thông, không gian công cộng đi đằng sau.

“Phải chú ý đến tính đồng bộ của đô thị khi đưa vào sử dụng. Nếu cứ bàn giao nhà trước, hạ tầng xã hội làm sau thì phần chi phí thiếu hụt đấy rốt cuộc lại do các gia đình và ngân sách phải gánh chịu”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt câu hỏi, doanh nghiệp chỉ lo tận dụng tối đa để xây nhà để bán. Thế còn trường học thì ai lo? Bệnh viện ai lo? Chúng ta đã có nhiều bài học, đã phải xử lý rất vất vả.

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Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Về vấn đề giáo dục, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước “một việc nhỏ như thiếu sách giáo khoa thôi, mặc dù đã được tập trung giải quyết, nhưng cũng để lại những bài học trong trách nhiệm tổ chức thực hiện của các cơ quan chức năng”.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước cho rằng, công việc chỉ thực sự hoàn thành khi người dân nhận được kết quả, chứ không phải là khi cơ quan quản lý đã làm hết các quy trình. Nếu hết quy trình mà người dân vẫn không được hưởng, vẫn khó khăn thì phải xem lại cả quy trình.

Về vấn đề môi trường, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đây là một trong những thước đo quan trọng của chất lượng phát triển. Một thủ đô văn minh, hiện đại trước hết phải là một thành phố sạch hơn, xanh hơn, an toàn hơn và đáng sống hơn. Ô nhiễm không khí, nước thải, rác thải, vệ sinh, đô thị, an toàn thực phẩm không phải là những việc nhỏ và càng không phải là việc riêng của một ngành, bởi nó tác động đến sức khoẻ và chất lượng cuộc sống của hàng triệu người dân, phải được giải quyết.

Thời gian qua, vấn đề môi trường của Hà Nội đã được cải thiện nhiều, trong đó có tình trạng ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng Hà Nội phải chuyển mạnh từ xử lý sự vụ sang quản trị thường xuyên, từ ra quân theo đợt sang phòng ngừa, kiểm soát từ gốc, quản lý bằng dữ liệu, quan trắc và công khai thông tin, xác định rõ những nguồn gây ô nhiễm và trách nhiệm xử lý. Riêng ô nhiễm không khí phải có cách tiếp cận vùng, phối hợp với các địa phương lân cận để xử lý.

Nghiên cứu đầu tư một số trung tâm sản xuất suất ăn

Đối với an toàn thực phẩm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải kiểm soát cả chuỗi, từ sản xuất, chế biến, vận chuyển, đến lưu thông. Tăng truy xuất nguồn gốc và xử lý thật nghiêm thực phẩm giả, thực phẩm bẩn, những hành vi xâm hại sức khỏe nhân dân. Không để khoảng trống, khe hở trong quản lý, từ khâu cấp phép, kiểm nghiệm, quảng cáo đến phân phối và truy xuất sản phẩm.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu xử lý thật nghiêm thực phẩm giả, thực phẩm bẩn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng dành thời gian nói về vấn đề bữa ăn học đường. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi ý, Hà Nội có thể đầu tư một số trung tâm sản xuất suất ăn theo kinh nghiệm của một số nước.

Cụ thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, cần miễn thuế một vài năm để khuyến khích doanh nghiệp làm, yêu cầu đăng ký đúng chất lượng. “Ví dụ trường có 1.000 cháu, có 100 cháu thích ăn cơm thịt gà, 100 cháu thích ăn cơm thịt lợn, 100 cháu thích ăn cháo. Đăng ký cả tuần, đúng giờ người ta mang đến nóng sốt cho các cháu”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu mô hình này hoạt động chuyên nghiệp, kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ đầu, nếu sai thì đóng cửa ngay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, việc này, giúp các thầy cô giáo đỡ phải lo bữa ăn bán trú cho học sinh, tập trung vào công tác giảng dạy, tránh những lùm xùm liên quan đến chất lượng bữa ăn hoặc những vấn đề tiêu cực không đáng có… Mô hình này cũng có thể áp dụng đối với các suất ăn tại bệnh viện, cơ quan công sở...

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#Tổng Bí thư #Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm #Sách giáo khoa #Suất ăn học sinh #Thiếu sách giáo khoa #Thiếu trường lớp

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