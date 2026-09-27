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Phát hiện thi thể người đàn ông trôi trên sông ở TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Thi thể một người đàn ông được phát hiện trôi trên sông Dinh, đoạn qua phường Bà Rịa (TPHCM). Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tiếp cận, đưa nạn nhân vào bờ để phục vụ công tác xác minh.

Ngày 27/9, lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM đã đưa thi thể một người đàn ông trôi trên sông Dinh, đoạn qua phường Bà Rịa, vào bờ và bàn giao cho công an địa phương tiếp tục xác minh.

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Lực lượng chức năng tiếp cận, đưa tử thi vào bờ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30 cùng ngày, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 23 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM nhận được đề nghị hỗ trợ từ Công an phường Bà Rịa về việc phát hiện một thi thể nổi trên sông Dinh.

Đơn vị đã điều động một xe chuyên dụng cùng 7 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng triển khai phương án tiếp cận, đưa thi thể nạn nhân vào bờ.

Theo xác minh ban đầu của Công an phường Bà Rịa, nạn nhân là anh N.T.H. (SN 1986), trú tại phường Tân Phước, TPHCM.

Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho Công an phường Bà Rịa. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, điều tra nguyên nhân tử vong để xử lý theo quy định.

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