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Nhịp sống Thủ đô

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Hà Nội nói gì về các mốc giữ khoảng cách trên cầu Nhật Tân?

Phùng Linh

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định việc bổ sung hệ thống mốc và vạch sơn đo khoảng cách trên cầu Nhật Tân là giải pháp trực quan giúp tài xế chủ động giữ cự ly an toàn, phòng ngừa tai nạn liên hoàn chứ không phải căn cứ đơn thuần để xử phạt vi phạm.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, cầu Nhật Tân là trục giao thông huyết mạch kết nối trung tâm Thủ đô với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cùng các tuyến giao thông đối ngoại phía Bắc.

Tuyến đường này có đặc thù lưu lượng phương tiện lưu thông rất lớn, tốc độ di chuyển tương đối cao. Trong điều kiện khai thác đó, nếu người điều khiển phương tiện thiếu tập trung quan sát, không chủ động điều chỉnh tốc độ hoặc bám quá sát xe phía trước thì nguy cơ xảy ra va chạm nối tiếp là rất lớn, nhất là khi có phương tiện đột ngột phanh gấp.

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Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hệ thống mốc và vạch sơn đo khoảng cách trên cầu Nhật Tân là giải pháp trực quan giúp tài xế chủ động giữ cự ly an toàn, không dùng làm căn cứ đơn thuần để xử phạt vi phạm.

Thực tế thời gian qua, trên cầu Nhật Tân đã liên tiếp xảy ra một số vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa nhiều ô tô chạy cùng chiều.

Đáng chú ý, trong năm 2026, cơ quan chức năng ghi nhận hai vụ va chạm nghiêm trọng xảy ra vào ngày 7/2/2026 và ngày 17/8/2026. Các vụ tai nạn này làm hư hỏng nhiều xe ô tô, có phương tiện bị lật nghiêng trên mặt cầu và gây tê liệt, ùn ứ giao thông nghiêm trọng trong nhiều giờ.

Để chủ động phòng ngừa tai nạn, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Sở Xây dựng cùng các đơn vị chuyên môn tổ chức rà soát hiện trạng kết cấu hạ tầng, đánh giá luồng tuyến và thống nhất triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, các đơn vị đã lắp đặt hệ thống biển thông tin, biển cảnh báo kết hợp các vạch sơn đo khoảng cách trên mặt đường tại những vị trí dễ nhận biết.

Cụ thể, các mốc 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m kết hợp vạch kẻ ngang giúp người lái xe có căn cứ trực quan để ước lượng cự ly với phương tiện đi liền trước. Nhờ đó, tài xế có thể chủ động hãm phanh, điều chỉnh tốc độ phù hợp với mật độ xe thực tế trên cầu, hạn chế tối đa nguy cơ dồn toa khi phát sinh sự cố bất ngờ.

Trước băn khoăn của nhiều người dân về việc các mốc khoảng cách này có được dùng để phạt nguội hay không, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội nhấn mạnh đây hoàn toàn là giải pháp tuyên truyền và nâng cao ý thức tự giác của tài xế.

Các mốc khoảng cách không phải là việc thiết lập thêm hệ thống biển cấm hay biển hiệu lệnh để xử phạt. Việc kiểm tra, xác định và xử lý hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của lực lượng chức năng phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật, căn cứ hệ thống báo hiệu đường bộ có giá trị pháp lý cùng dữ liệu kiểm định hợp pháp, hoàn toàn không căn cứ đơn thuần vào việc phương tiện lăn bánh qua các mốc đo cự ly này.

Song song với việc lắp đặt mốc khoảng cách, từ ngày 27/9, thành phố áp dụng phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Nhật Tân trong thời hạn 6 tháng (đến hết ngày 27/3/2027). Tốc độ tối đa trên làn ô tô số 1 (sát dải phân cách giữa) giảm từ 90 km/h xuống 80 km/h ở cả hai chiều; hai làn ô tô số 2 và số 3 giữ nguyên tốc độ 80 km/h, còn làn hỗn hợp dành cho xe máy và xe đạp duy trì tối đa 40 km/h.

Sở Xây dựng cho biết, lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi, điều tiết giao thông và hoàn thiện hệ thống phản quang, biển báo nhằm bảo đảm an toàn khai thác trên toàn tuyến.

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#Cầu Nhật Tân #An toàn giao thông #Tốc độ lưu thông #Xử phạt vi phạm #Giữ khoảng cách trên Cầu Nhật Tân #Sở Xây dựng Hà Nội

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