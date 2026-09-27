Hàng nghìn lời động viên Xuân Son

TPO - Nguyễn Xuân Son sớm chia tay FIFA ASEAN Cup 2026 vì chấn thương cơ đùi sau. Bài viết của tiền đạo tuyển Việt Nam nhận gần 50.000 lượt thích, hơn 2.000 bình luận trên trang cá nhân. Đồng đội, các cầu thủ nước ngoài và người hâm mộ gửi lời động viên, mong anh sớm hồi phục.

Chiều 27/9, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thông báo Nguyễn Xuân Son bị tổn thương cơ đùi sau trong trận thắng Philippines 1-0. Kết quả kiểm tra y tế cho thấy tiền đạo dự kiến cần 4-6 tuần điều trị và hồi phục, đồng nghĩa anh không thể thi đấu trong phần còn lại của FIFA ASEAN Cup 2026.

Theo nguyện vọng của Xuân Son, HLV Kim Sang-sik đồng ý để anh trở về Việt Nam ngày 28/9 tiếp tục chữa trị.

Xuân Son chia sẻ nỗi buồn phải dừng giải sớm, cảm ơn những lời động viên ấm áp. Anh cho biết vẫn muốn tiếp tục cống hiến cho tuyển Việt Nam và hướng tới thêm một danh hiệu. Trong thời gian vắng mặt, anh vẫn cổ vũ đồng đội, đồng thời cố gắng hồi phục để trở lại sân cỏ.

Hàng nghìn lời động viên Xuân Son

Bài chia sẻ của Xuân Son nhận gần 50.000 lượt thích và hơn 2.000 bình luận chỉ ít giờ sau khi đăng tải. Thông tin anh chia tay giải đấu còn được chia sẻ trên nhiều diễn đàn bóng đá, fanpage đội tuyển và các hội nhóm cổ động viên.

Trong số những lời nhắn gửi có đồng đội ở tuyển Việt Nam, những cầu thủ từng thi đấu tại V.League và người hâm mộ.

Patrik Lê Giang để lại lời nhắn bằng tiếng Anh dưới bài viết của Lê Giang cả trên Facebook và Instagram. Thủ môn tuyển Việt Nam nói cả đội sẽ nhớ Xuân Son, tiếp tục chiến đấu vì anh và mong anh sớm bình phục. Xuân Son đáp lại người đồng đội bằng lời cảm ơn cùng biểu tượng trái tim.

Phạm Xuân Mạnh nhắn: “Nhanh khỏe nhé Son” dưới bài đăng của Xuân Son. Hậu vệ đang khoác áo Hà Nội FC vừa cùng Xuân Son dự trận gặp Philippines. Trung vệ Nguyễn Adou Leygley Minh của CLB Công an Hà Nội và Ngô Đăng Khoa của CLB Công An TPHCM cũng gửi lời động viên qua phần bình luận.

Xuân Son trong trận Việt Nam gặp Philippines tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Nhiều cầu thủ nước ngoài quen biết Xuân Son tiếp tục gửi lời hỏi thăm. Marlon Rangel mong rằng bạn mình sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Trung vệ người Brazil từng chơi cho Bình Định, SHB Đà Nẵng và gần đây khoác áo Chanmari FC tại Ấn Độ. Anh có mối quan hệ thân thiết với Xuân Son từ thời cả hai thi đấu ở Việt Nam.

Lucas Turci - trung vệ người Brazil của CLB Ninh Bình - chúc Xuân Son mau hồi phục. Denilson Junior - tiền đạo người Brazil hiện thi đấu cho Dewa United Banten FC tại Indonesia - cũng gửi lời cầu chúc và biểu tượng động viên.

Vận động viên bóng đá nghệ thuật Đỗ Kim Phúc để lại bình luận: “Cố lên Son ơi”. Nhiều người khác chỉ gửi biểu tượng trái tim hoặc lời chúc ngắn, mong tiền đạo tuyển Việt Nam giữ tinh thần trong thời gian điều trị.

Khán giả tiếc nuối

Việc Xuân Son lỡ phần còn lại của giải đấu khiến người hâm mộ tiếc, nhất là khi Việt Nam chuẩn bị gặp Thái Lan ngày 29/9. Một khán giả nhắc lại pha bứt tốc ghi bàn của anh vào lưới Thái Lan ở cuộc đối đầu trước. Một cổ động viên khác lo tuyển Việt Nam mất đi phương án quan trọng trên hàng công ở giai đoạn vòng bảng.

Dưới bài viết của Xuân Son, một người hâm mộ bày tỏ: “Thương em quá. Cố gắng hồi phục tốt để trở lại thi đấu Son nhé”. Có khán giả nhận xét lịch thi đấu dày và cường độ cao đặt nhiều áp lực lên thể trạng cầu thủ, đồng thời chúc anh sớm bình phục.

Một số người hâm mộ khác viết rằng Xuân Son đã chơi hết mình, mong anh tập trung chữa trị để trở lại sân cỏ.

Xuân Son và Đình Bắc trong trận Việt Nam thắng Philippines 1-0.

Một số người nêu ý kiến băn khoăn về phương án thay thế Xuân Son trong trận gặp Thái Lan và Pakistan. Tuy nhiên, phần lớn bình luận vẫn là lời chúc anh hồi phục và sớm trở lại sân cỏ.

Trong trận ra quân tối 26/9, tuyển Việt Nam thắng Philippines 1-0 nhờ bàn thắng của Đình Bắc ở phút 25, sau đường chuyền của Williams Minh Hoàng. Đội phải chống đỡ sức ép trong hiệp hai. Patrik Lê Giang cứu thua ở phút bù giờ để giữ trọn ba điểm.

Một người hâm mộ viết bóng đá luôn có rủi ro chấn thương, điều quan trọng lúc này vẫn là sức khỏe của Xuân Son.

Niềm vui chiến thắng trước Philippines không trọn vẹn khi Xuân Son gặp chấn thương ở phút 57. Anh cố gắng tiếp tục thi đấu nhưng phải rời sân khoảng hai phút sau đó.

Kết quả kiểm tra sáng 27/9 xác định tiền đạo tuyển Việt Nam bị tổn thương cơ đùi sau, dự kiến cần 4-6 tuần hồi phục.

Vì vậy, anh lỡ hai trận vòng bảng còn lại gặp Thái Lan và Pakistan, trong khi các đồng đội tiếp tục cuộc đua tại FIFA ASEAN Cup 2026.