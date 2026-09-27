Mỹ nữ bóng chuyền cao 1,84 m bị công kích tại Asiad

TPO - Yamada Nichika từng được chú ý bởi chiều cao 1,84 m, vóc dáng nổi bật và ngoại hình ưa nhìn. Tuy nhiên, sau thất bại trước tuyển Trung Quốc ở chung kết bóng chuyền nữ Asiad 20, cô và đồng đội bị một bộ phận cư dân mạng chỉ trích, thậm chí còn nhắm vào ngoại hình.

Yamada Nichika sinh năm 2000, đang khoác áo CLB NEC Red Rockets Kawasaki và thi đấu ở vị trí phụ công. Cô được xem là một trong những trụ cột của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Nhật Bản tại Asiad 20.

Trước Đại hội Thể thao châu Á 2026, Yamada đã được chú ý, không chỉ bởi chuyên môn mà còn nhờ ngoại hình.

Yamada Nichika gây ấn tượng với chiều cao 1,84 m và gương mặt dễ thương.

Người hâm mộ chia sẻ nhiều khoảnh khắc đẹp của Yamada trên mạng xã hội.

Ngoại hình từng được khen ngợi

Trong cuộc bình chọn do Rankingoo thực hiện với 2.197 người tham gia, Yamada xếp thứ ba trong danh sách “10 nữ VĐV bóng chuyền Nhật Bản đẹp nhất năm 2026”.

Cô được nhận xét có chiều cao nổi bật, nụ cười dễ mến và đang là một trong những gương mặt được kỳ vọng của bóng chuyền Nhật Bản.

Theo thông tin từ Hiệp hội Bóng chuyền Nhật Bản (JVA), nữ vận động viên Gen Z cao 1,84 m.

Sức hút của Yamada cũng xuất hiện trong các hoạt động ngoài sân đấu. Tháng 5, cô thực hiện cú ném mở màn tại trận bóng chày ở Nagoya. Full-Count gọi cô là nữ VĐV xinh đẹp, đồng thời nhấn mạnh chiều cao 1,84 m và màn ném bóng mạnh gây ấn tượng.

Tại Asiad 20, Yamada tiếp tục nhận được sự yêu mến và ủng hộ từ khán giả Nhật Bản cho đến trước trận chung kết với đội tuyển Trung Quốc.

Bất ngờ bị công kích trên mạng xã hội

Ngày 22/9, đội chủ nhà thua Trung Quốc 0-3 và giành huy chương bạc. Thất bại này trở thành điểm khởi đầu cho làn sóng tranh luận trên mạng xã hội.

Một bộ phận người hâm mộ chỉ trích màn trình diễn của đội tuyển, đặc biệt sau khi Nhật Bản không thể chuyển hóa lợi thế thành chiến thắng ở những thời điểm quan trọng. Tranh luận sau đó mở rộng sang những vấn đề nằm ngoài chuyên môn.

Theo truyền thông Nhật Bản, một số bình luận trên mạng xã hội nhắm vào cách trang điểm, kiểu tóc và phụ kiện của các tuyển thủ. Có người đặt vấn đề về việc VĐV đeo khuyên tai hoặc chăm chút ngoại hình trong thời gian thi đấu. Một số bình luận còn cho rằng đội tuyển nữ không cần xây dựng hình ảnh giống các thần tượng giải trí. Khán giả thậm chí còn lên án hình ảnh một tuyển thủ trang điểm trước trận bán kết với Hàn Quốc.

Theo Star News, trên các nền tảng trực tuyến địa phương xuất hiện các bình luận chỉ trích như "Bóng chuyền không cần idol", "Sân đấu không phải nơi để khoe thời trang", "Không biết họ có chiến đấu hết mình hay không?”…

Chưa dừng lại ở đó, có người soi biểu cảm và cử chỉ của tuyển thủ sau trận chung kết. Việc một số VĐV vẫn đập tay, mỉm cười hoặc thể hiện sự bình tĩnh sau khi thua Trung Quốc khiến người hâm mộ không hài lòng, chỉ trích biểu cảm như vậy không phù hợp với đội vừa thất bại.

Tuy nhiên, không ít người lên tiếng bênh vực các cô gái. Họ cho rằng trang điểm hay đeo phụ kiện không liên quan khả năng thi đấu và không quyết định kết quả trận đấu. Họ cũng nhận định thua không có nghĩa phải đau khổ, cay cú.

Thất bại trước Trung Quốc khiến Yamada và đồng đội bị chỉ trích dữ dội.

Ngày 24/9, Sato Yoshino là người đầu tiên lên tiếng về ồn ào. Nữ VĐV cho biết đội tuyển nhận được nhiều ý kiến khác nhau sau mùa giải. Cô khẳng định bản thân sẵn sàng tiếp nhận những ý kiến nghiêm khắc, nhưng trong số đó có cả những lời phủ nhận cả quá trình đóng góp của đội và “tin nhắn gây tổn thương quá mức”.

Một ngày sau, Yamada cũng chia sẻ suy nghĩ trên Instagram. Cô thừa nhận cả tập thể và bản thân còn nhiều điều chưa đạt được như mong muốn. Theo Yamada, các tuyển thủ hiểu rõ nhất những kết quả và vấn đề mà họ phải đối mặt.

Tuy nhiên, cô cho rằng việc người ngoài chỉ nhìn thấy một phần thông tin rồi suy đoán những điều phía sau và đưa ra kết luận khiến cô cảm thấy bất lực. Yamada không yêu cầu mọi người phải biết tất cả về đội tuyển, nhưng mong khán giả công tâm hơn.

Sau Asiad, Yamada cho biết sẽ trở lại SV.League, tập trung vào từng trận đấu, từng điểm số và từng pha bóng để tiếp tục cải thiện bản thân.

Akimoto Miku - thành viên trẻ nhất đội tuyển - chia sẻ những gì nhìn thấy từ bên ngoài không thể truyền tải hết những điều diễn ra ở nội bộ. Theo cô, các tuyển thủ và ban huấn luyện đều nghiêm túc hướng tới mục tiêu chiến thắng.

Ngày 25/9, JVA chính thức phát đi thông báo về việc công kích tuyển thủ trên mạng xã hội. Cơ quan này khẳng định người hâm mộ có quyền đưa ra ý kiến và phê bình về kết quả cũng như màn trình diễn của VĐV. Tuy nhiên, JVA cảnh báo những lời lẽ thiếu thiện chí có thể khiến tuyển thủ tổn thương, bất an hoặc sợ hãi.

JVA kêu gọi người hâm mộ cân nhắc tác động của lời nói đối với VĐV và những người hỗ trợ họ.