Hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội

Chiều 27/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội - đơn vị bầu cử số 1 dự Hội nghị tiếp xúc cử tri các phường: Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam và Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.
TPO - Xưởng gỗ rộng khoảng 2.000m² tại phường Trảng Bom, TP Đồng Nai bất ngờ bốc cháy dữ dội, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai chữa cháy, bước đầu xác định không có người bị nạn.
TPO - Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định việc bổ sung hệ thống mốc và vạch sơn đo khoảng cách trên cầu Nhật Tân là giải pháp trực quan giúp tài xế chủ động giữ cự ly an toàn, phòng ngừa tai nạn liên hoàn chứ không phải căn cứ đơn thuần để xử phạt vi phạm.
TPO - 9 tháng đầu năm 2026, Ninh Bình tiếp nhận hơn 7.300 đơn thư của công dân, trong gần 6.000 đơn đủ điều kiện xử lý, khoảng 90% liên quan đất đai, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng.
TPO - Một hài cốt liệt sĩ vừa được Đội 192 tìm kiếm, cất bốc tại khu vực rừng cộng đồng thuộc thôn Hương Sơn, xã Nam Đông, TP. Huế.
TPO - Nhận 300 triệu đồng từ một tài khoản lạ chuyển vào tài khoản cá nhân, chị Kiều Thị Thu Hiền ở Hà Tĩnh đã đến công an trình báo, nhờ xác minh để hoàn trả cho người chuyển nhầm.
TPO - Dự báo từ khoảng đêm 30/9, miền Bắc có khả năng đón một đợt không khí lạnh yếu, gây mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt giảm nhẹ, chấm dứt chuỗi ngày nhiệt độ cao kéo dài.
TPO - Sau 9 tháng, Đắk Lắk đã rà soát 396 dự án chậm tiến độ, xử lý hơn 65% số dự án tồn đọng, số vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài thuộc diện theo dõi cũng được kéo giảm từ 12 vụ xuống còn 4 vụ.
TPO - UBND tỉnh Cao Bằng vừa đề xuất và Bộ Xây dựng đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng với tổng mức đầu tư 3.250 tỷ đồng. Dự án có thời gian khởi công năm 2027 và hoàn thành năm 2029.
TPO - Cách đây tròn 60 năm, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trên mảnh đất Lam Hạ đã diễn ra những trận chiến đấu kiên cường góp phần bảo vệ tuyến giao thông huyết mạch chi viện cho miền Nam ruột thịt. Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ đã anh dũng chiến đấu và lần lượt ngã xuống ngay trên trận địa pháo phòng không, để lại một bản hùng ca bất tử về chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
TPO - Quy hoạch sông Hồng muốn nhìn đến tầm nhìn 100 năm phải nhìn hiểu và nhìn lại lịch sử 1.000 năm trước. “Văn hóa không đứng yên hay đóng băng mà phát triển theo con đường riêng”, chuyên gia nhấn mạnh.
TPO - Ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng - yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu và các sở ngành phối hợp tháo gỡ vướng mắc về khan hiếm nguồn cung vật liệu cát đắp nền, bố trí khu vực tiếp nhận đất đào dư thừa trong quá trình thi công 4 dự án trọng điểm.
TPO - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều diện tích lúa hè thu tại xã Giang Thành, tỉnh An Giang bị ngập sâu, máy gặt đập liên hợp không thể tiếp cận. Trước nguy cơ lúa chín bị thiệt hại, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 519, Trung đoàn 893 đã xuống đồng ngâm mình trong nước để giúp dân thu hoạch lúa bị ngập.
Kết quả kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị cho thấy tinh thần chủ động, quyết liệt của các cấp ủy, chỉ rõ điểm nghẽn cần tháo gỡ để mô hình chính quyền 2 cấp vận hành ngày càng thông suốt, hiệu quả.
TPO - Cá cơm xuất hiện dày trên vùng biển Quảng Ngãi, nhiều tàu đánh bắt được từ 2-5 tấn, cá biệt có tàu trên 10 tấn chỉ sau một đêm. Với giá bán 15.000-20.000 đồng/kg, nhiều tàu thu về từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng.
TPO - Xe tập lái đang lưu thông trên tỉnh lộ 276 thuộc địa bàn xã Phật Tích (thành phố Bắc Ninh) lao sang làn đường ngược chiều va chạm xe tải. Vụ tai nạn khiến thầy dạy lái tử vong, học viên bị thương.
TPO - Thấy mũ bảo hiểm ở khu vực hồ nước trong đất rẫy cà phê của ông Nguyễn Tất Trường (thôn Thiên An, xã Ia Le, tỉnh Gia Lai), nghi ngờ con mình gặp nạn, bố của C. lặn xuống hồ phát hiện thi thể con gái và một nữ sinh khác.