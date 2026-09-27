Một đêm bắt được vài chục tấn cá cơm

TPO - Cá cơm xuất hiện dày trên vùng biển Quảng Ngãi, nhiều tàu đánh bắt được từ 2-5 tấn, cá biệt có tàu trên 10 tấn chỉ sau một đêm. Với giá bán 15.000-20.000 đồng/kg, nhiều tàu thu về từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng.
TPO - Ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng - yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu và các sở ngành phối hợp tháo gỡ vướng mắc về khan hiếm nguồn cung vật liệu cát đắp nền, bố trí khu vực tiếp nhận đất đào dư thừa trong quá trình thi công 4 dự án trọng điểm.
TPO - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều diện tích lúa hè thu tại xã Giang Thành, tỉnh An Giang bị ngập sâu, máy gặt đập liên hợp không thể tiếp cận. Trước nguy cơ lúa chín bị thiệt hại, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 519, Trung đoàn 893 đã xuống đồng ngâm mình trong nước để giúp dân thu hoạch lúa bị ngập.
Kết quả kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị cho thấy tinh thần chủ động, quyết liệt của các cấp ủy, chỉ rõ điểm nghẽn cần tháo gỡ để mô hình chính quyền 2 cấp vận hành ngày càng thông suốt, hiệu quả.
TPO - Xe tập lái đang lưu thông trên tỉnh lộ 276 thuộc địa bàn xã Phật Tích (thành phố Bắc Ninh) lao sang làn đường ngược chiều va chạm xe tải. Vụ tai nạn khiến thầy dạy lái tử vong, học viên bị thương.
TPO - Thấy mũ bảo hiểm ở khu vực hồ nước trong đất rẫy cà phê của ông Nguyễn Tất Trường (thôn Thiên An, xã Ia Le, tỉnh Gia Lai), nghi ngờ con mình gặp nạn, bố của C. lặn xuống hồ phát hiện thi thể con gái và một nữ sinh khác.
TPO - Sáng 27/9, một vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà 5 tầng, một tum trên phố Thịnh Liệt (Hà Nội). Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, 4 người tự thoát qua lối khẩn cấp, 2 người mắc kẹt được lực lượng chức năng phối hợp với người dân đưa sang nhà liền kề an toàn.
TPO - Theo Nghị định mới của Chính phủ, hành vi có lời nói, hành động đe dọa, uy hiếp tính mạng nhà báo, phóng viên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt từ 70-100 triệu đồng.
TPO - Cục CSGT đề xuất bỏ làn dừng khẩn cấp và tổ chức lại thành 3 làn xe chạy mỗi chiều trên tuyến Vành đai 3 trên cao (Hà Nội) nhằm giảm tải tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng do lưu lượng phương tiện thực tế đã vượt quá xa năng lực thiết kế ban đầu.
TPO - Chỉ trong ít phút, trên quốc lộ 1 qua xã Diễn Châu (Nghệ An) liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn, khiến 2 người tử vong và 2 người bị thương.
TPO - Sau 1 tuần bị chia cắt do núi lở vùi lấp đường, đơn vị chức năng đã nỗ lực khắc phục, thông đường để vào 2 bản với hơn 1.000 người dân ở xã Yên Na (Nghệ An).
TPO - Hôm nay (27/9), khu vực từ Huế đến Lâm Đồng, Nam Bộ đón mưa lớn trở lại vào chiều và tối, riêng Nam Bộ hứng chịu combo mưa lớn + triều cường, làm tăng nguy cơ ngập úng. Miền Bắc trời nắng, có nơi nắng nóng trên 35 độ.
TPO - Năm 19 tuổi, người lính Võ Ngọc Ánh mất cả hai chân trong trận chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Gần nửa thế kỷ mang thương tật đặc biệt nặng, ông trở về với đất mẹ đúng ngày sinh nhật lần thứ 67.
TPO - Mưa lớn trút xuống tỉnh Đắk Lắk chiều tối 26/9 khiến nhiều tuyến đường tại khu vực trung tâm như phường Buôn Ma Thuột bị ngập nước. Có nhiều nơi, nước chảy xiết cuốn ngã người đi xe máy.
TPO - Sau khi kiểm tra, ông Nguyễn Thế Mạnh, tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên "chốt" thời gian hoàn thành và đưa vào sử dụng đối với một loạt công trình chống ngập khẩn cấp như: Xây dựng tuyến đê Hữu Cầu, công trình chống ngập úng khu vực đường Hoàng Văn Thụ...
TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kết luận, kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh tế để phòng ngừa xung đột giữa lợi ích công và lợi ích riêng, đặc biệt là đối với cán bộ lãnh đạo cấp cao, người có quyền quyết định chính sách, phân bổ nguồn lực, cấp phép, thanh tra, kiểm tra.
TPO - UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu kiểm tra, xử lý tình trạng “cò” tiếp cận, chèo kéo người bệnh sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh, chuyển viện, vận chuyển tại các cơ sở y tế.