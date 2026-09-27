Một đêm bắt được vài chục tấn cá cơm

TPO - Cá cơm xuất hiện dày trên vùng biển Quảng Ngãi, nhiều tàu đánh bắt được từ 2-5 tấn, cá biệt có tàu trên 10 tấn chỉ sau một đêm. Với giá bán 15.000-20.000 đồng/kg, nhiều tàu thu về từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng.