Bộ đội ngâm mình trong nước gặt lúa giúp dân chạy ngập

TPO - Từ giảng đường, những giảng viên áo lính của Khoa Vũ khí ở Học viện Kỹ thuật Quân sự (KTQS) tham gia nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí, đạn và khí tài. Nhiều sản phẩm đã được nghiên cứu, thử nghiệm, hướng tới trang bị cho Quân đội, trong đó có những hệ thống điều khiển hỏa lực, khí tài ảnh nhiệt và quang học quân sự.