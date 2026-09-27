Bộ đội ngâm mình trong nước gặt lúa giúp dân chạy ngập

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều diện tích lúa hè thu tại xã Giang Thành, tỉnh An Giang bị ngập sâu, máy gặt đập liên hợp không thể tiếp cận. Trước nguy cơ lúa chín bị thiệt hại, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 519, Trung đoàn 893 đã xuống đồng ngâm mình trong nước để giúp dân thu hoạch lúa bị ngập.
TPO - Năm 19 tuổi, người lính Võ Ngọc Ánh mất cả hai chân trong trận chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Gần nửa thế kỷ mang thương tật đặc biệt nặng, ông trở về với đất mẹ đúng ngày sinh nhật lần thứ 67.
TPO - Hơn 400 cảnh sát cơ động tại Tây Ninh đồng loạt triển khai đội hình, xử lý tình huống giả định tập trung đông người gây rối, bạo loạn.
TPO - Từ nguồn tin của người dân, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã tổ chức xác minh, tìm kiếm và phát hiện bốn hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật liên quan
Chiều 25/9 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Algeria dân chủ và nhân dân, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam và Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Algeria.
TPO - Từ giảng đường, những giảng viên áo lính của Khoa Vũ khí ở Học viện Kỹ thuật Quân sự (KTQS) tham gia nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí, đạn và khí tài. Nhiều sản phẩm đã được nghiên cứu, thử nghiệm, hướng tới trang bị cho Quân đội, trong đó có những hệ thống điều khiển hỏa lực, khí tài ảnh nhiệt và quang học quân sự.
TPO - Đội Công binh số 5 chính thức lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên Hợp Quốc ở khu vực Abyei (UNISFA), tiếp nối nhiệm vụ của các thê đội Công binh Việt Nam tại địa bàn.
TPO - Cán bộ, nhân viên phụ trách tàu thuyền của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị được tập huấn kỹ năng xác định vị trí phương tiện gặp nạn, bơi cứu người và cấp cứu nạn nhân trên biển.
TPO - Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về hợp tác đóng tàu chiến, văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết ngày 24/9. Trong khi đó, Triều Tiên thông báo vừa thử nghiệm hệ thống pháo phản lực đa nòng nâng cấp.
TPO - Việt Nam và Mỹ ký hai thỏa thuận bổ sung 221 triệu USD cho các dự án khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh, trong đó 130 triệu USD dành cho xử lý ô nhiễm tại sân bay Biên Hòa.
TPO - Iran đã chính thức nêu các điều kiện để chấm dứt xung đột với Mỹ, trong bối cảnh các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ được nối lại tại New York. Eo biển Hormuz và lệnh phong tỏa của Washington đang trở thành những vấn đề then chốt trong nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận.
TPO - Từ thông tin phát hiện dấu hiệu hài cốt liệt sĩ tại khu vực thi công trong khuôn viên Agribank Chi nhánh Thành Cổ Quảng Trị, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm.
TP - Từ một con bò sinh sản ở Pà Khốm đến các mô hình bò, lợn, dê giống được trao cho phụ nữ khó khăn ở các xã biên giới Nghệ An, những “cần câu” được trao cùng sự hướng dẫn, đồng hành của người lính Biên phòng đã trở thành điểm tựa giúp các gia đình từng bước ổn định cuộc sống nơi phên dậu.
TPO - Trước giờ lên đường tới châu Phi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, sáng 22/9, tại sân bay Nội Bài, những người lính mũ nồi xanh lưu luyến tạm biệt vợ con, người thân. Phía trước là hành trình xa Tổ quốc, nơi họ mang theo tình cảm hậu phương và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ quốc tế.
TPO - Sáng 22/9, tại sân bay Nội Bài, Hà Nội, 247 quân nhân thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 đã hội tụ trong lễ xuất quân trước giờ lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, tại Phái bộ UNMISS ở Nam Sudan và Phái bộ UNISFA ở khu vực Abyei.
TPO - Sau 60 năm, thông tin về nơi an táng 64 cán bộ, chiến sĩ pháo cao xạ hy sinh trong một trận không kích năm 1966 đang được cơ quan chức năng Nghệ An khẩn trương xác minh, làm rõ.
TPO - Triều Tiên đã thử nghiệm thành công một loại vũ khí mới vào cuối tuần qua, dưới sự giám sát của Chủ tịch Kim Jong Un, hãng thông tấn KCNA đưa tin ngày 22/9.