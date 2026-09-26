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Những manh mối giúp tìm thấy hài cốt liệt sĩ ở Gia Lai

Trương Định

TPO - Từ nguồn tin của người dân, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã tổ chức xác minh, tìm kiếm và phát hiện bốn hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật liên quan

Chiều 25/9, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Krông Pa (xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai), Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Túc, xã Uar long trọng tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng ba hài cốt liệt sĩ (HCLS) hy sinh trên địa bàn.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ LLVT cùng nhân dân đã thành kính dâng hoa tươi, thắp hương tưởng niệm, tri ân những người con ưu tú của Tổ quốc.

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Lễ truy điệu và an táng ba hài cốt liệt sĩ được tìm thấy. (Ảnh: Huy Bắc)

Trước đó, trên cơ sở thông tin do quần chúng nhân dân cung cấp, từ ngày 3/8 đến ngày 19/8, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND xã Phú Túc, xã Uar tiến hành tìm kiếm, quy tập được ba hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Ngoài tìm thấy HCLS, lực lực lượng chức năng cũng phát nhiều di vật như đế dép cao su, tăng bộ đội, các mảnh vải dù, lọ thuốc, quai dép cao su, tút đạn. Ba HCLS được lấy mẫu sinh phẩm, để giám định, xác minh danh tính.

Chiều cùng ngày (25/9), tại nghĩa địa nhân dân tổ 5, khu phố 16, phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai) lực lượng chức năng đã tìm thấy mộ liệt sĩ.

Trước đó, trong lúc cùng một số người dân đào huyệt tại nghĩa địa nhân dân tổ 5, ông Phan Văn Sơn (sinh năm 1949) phát hiện một số đoạn xương cùng tấm tăng bộ đội. Ngày 18/9, khi thấy Đội K52 đang tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, ông Sơn đã cung cấp thông tin về vị trí nói trên.

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Lực lượng chức năng của tỉnh Gia Lai triển khai đào tìm kiếm.

Tiếp nhận thông tin, Đội K52, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban CHQS phường Quy Nhơn Nam tổ chức xác minh, thu thập thông tin và đào tìm kiếm tại khu vực.

Kết quả, sáng 25/9, lực lượng chức năng đã phát hiện các mẫu xương và di vật là tăng bộ đội màu xanh.

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Hài cốt liệt sĩ được đưa về nhà quản trang của Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn.

UBND phường Quy Nhơn Nam cũng báo cáo Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai để đưa hài cốt về thờ cúng tại nhà quản trang Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn, trong thời gian chờ tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định. Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ lấy mẫu giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

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#liệt sĩ #quy tập tìm kiếm hài cốt liệt sĩ #Quy Nhơn Nam #nguồn tin nhân dân #tăng bộ đội

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