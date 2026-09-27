Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội: 6 người thoát nạn trong vụ cháy nhà lúc sáng sớm

Thanh Hà

TPO - Sáng 27/9, một vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà 5 tầng, một tum trên phố Thịnh Liệt (Hà Nội). Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, 4 người tự thoát qua lối khẩn cấp, 2 người mắc kẹt được lực lượng chức năng phối hợp với người dân đưa sang nhà liền kề an toàn.

Khoảng 5h12, Công an TP Hà Nội nhận tin báo cháy tại số 263, ngõ 42 phố Thịnh Liệt, phường Hoàng Mai.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng điều 2 xe chữa cháy, một xe máy chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12 và phân đội Linh Đàm đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn.

Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định ngôi nhà cao 5 tầng, một tum, diện tích khoảng 30 m² mỗi sàn. Đám cháy xuất phát từ tầng một, nơi chứa nhiều vật dụng dễ bắt lửa, có nguy cơ cháy lan nhanh.

chay-k2.jpg
Khu vực nơi xảy ra hỏa hoạn.

Do đám cháy xảy ra một thời gian trước khi lực lượng chức năng có mặt, khói và khí độc phát sinh nhiều, có nguy cơ lan lên các tầng phía trên, gây khó khăn cho công tác trinh sát và cứu nạn.

Chỉ huy chữa cháy nhanh chóng chỉ đạo lực lượng trinh sát, xác định vị trí 2 người đang mắc kẹt. Các cán bộ, chiến sĩ tiếp cận qua lối tầng tum của nhà liền kề.

Sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp người dân đưa 2 nạn nhân thoát sang nhà bên cạnh và bàn giao cho lực lượng y tế kiểm tra sức khỏe.

Trước đó, 4 người khác trong ngôi nhà đã tự thoát nạn qua lối thoát khẩn cấp ra ngoài.

Đến khoảng 5h40, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân và thiệt hại do vụ cháy gây ra đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Xem thêm

#Cháy nhà Hà Nội #Cứu nạn cứu hộ #Phòng cháy chữa cháy #Cháy tầng 1 #Hỏa hoạn Thịnh Liệt #Cháy nhà trên phố Thịnh Liệt

Cùng chuyên mục

Một đêm bắt được vài chục tấn cá cơm

Một đêm bắt được vài chục tấn cá cơm

TPO - Cá cơm xuất hiện dày trên vùng biển Quảng Ngãi, nhiều tàu đánh bắt được từ 2-5 tấn, cá biệt có tàu trên 10 tấn chỉ sau một đêm. Với giá bán 15.000-20.000 đồng/kg, nhiều tàu thu về từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thầy dạy lái tử vong sau va chạm với xe tải

TPO - Xe tập lái đang lưu thông trên tỉnh lộ 276 thuộc địa bàn xã Phật Tích (thành phố Bắc Ninh) lao sang làn đường ngược chiều va chạm xe tải. Vụ tai nạn khiến thầy dạy lái tử vong, học viên bị thương.

Hai nữ sinh tử vong dưới hồ nước trong rẫy cà phê

Hai nữ sinh tử vong dưới hồ nước trong rẫy cà phê

TPO - Thấy mũ bảo hiểm ở khu vực hồ nước trong đất rẫy cà phê của ông Nguyễn Tất Trường (thôn Thiên An, xã Ia Le, tỉnh Gia Lai), nghi ngờ con mình gặp nạn, bố của C. lặn xuống hồ phát hiện thi thể con gái và một nữ sinh khác.

Hiện trạng Vành đai 3 trên cao trước đề xuất bỏ làn khẩn cấp

Hiện trạng Vành đai 3 trên cao trước đề xuất bỏ làn khẩn cấp

TPO - Cục CSGT đề xuất bỏ làn dừng khẩn cấp và tổ chức lại thành 3 làn xe chạy mỗi chiều trên tuyến Vành đai 3 trên cao (Hà Nội) nhằm giảm tải tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng do lưu lượng phương tiện thực tế đã vượt quá xa năng lực thiết kế ban đầu.

Mưa lớn quay lại Nam Bộ, miền Trung

Mưa lớn quay lại Nam Bộ, miền Trung

TPO - Hôm nay (27/9), khu vực từ Huế đến Lâm Đồng, Nam Bộ đón mưa lớn trở lại vào chiều và tối, riêng Nam Bộ hứng chịu combo mưa lớn + triều cường, làm tăng nguy cơ ngập úng. Miền Bắc trời nắng, có nơi nắng nóng trên 35 độ.

Tân Chủ tịch Thái Nguyên 'chốt' tiến độ các công trình khẩn cấp

Tân Chủ tịch Thái Nguyên 'chốt' tiến độ các công trình khẩn cấp

TPO - Sau khi kiểm tra, ông Nguyễn Thế Mạnh, tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên "chốt" thời gian hoàn thành và đưa vào sử dụng đối với một loạt công trình chống ngập khẩn cấp như: Xây dựng tuyến đê Hữu Cầu, công trình chống ngập úng khu vực đường Hoàng Văn Thụ...

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh tế để phòng ngừa xung đột giữa lợi ích công và lợi ích riêng

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh tế để phòng ngừa xung đột giữa lợi ích công và lợi ích riêng

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kết luận, kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh tế để phòng ngừa xung đột giữa lợi ích công và lợi ích riêng, đặc biệt là đối với cán bộ lãnh đạo cấp cao, người có quyền quyết định chính sách, phân bổ nguồn lực, cấp phép, thanh tra, kiểm tra.

Yêu cầu xử lý ‘cò’ bệnh viện

Yêu cầu xử lý ‘cò’ bệnh viện

TPO - UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu kiểm tra, xử lý tình trạng “cò” tiếp cận, chèo kéo người bệnh sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh, chuyển viện, vận chuyển tại các cơ sở y tế.

Nam thanh niên rơi xuống sông Mã, thi thể tìm thấy tại Lào

Nam thanh niên rơi xuống sông Mã, thi thể tìm thấy tại Lào

TPO - Sau gần 2 ngày huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm trên diện rộng, lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã phát hiện thi thể anh Nguyễn Thế Hải (SN 2003) tại khu vực sông thuộc địa phận huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, Lào.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe