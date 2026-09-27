Hà Nội: 6 người thoát nạn trong vụ cháy nhà lúc sáng sớm

TPO - Sáng 27/9, một vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà 5 tầng, một tum trên phố Thịnh Liệt (Hà Nội). Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, 4 người tự thoát qua lối khẩn cấp, 2 người mắc kẹt được lực lượng chức năng phối hợp với người dân đưa sang nhà liền kề an toàn.

Khoảng 5h12, Công an TP Hà Nội nhận tin báo cháy tại số 263, ngõ 42 phố Thịnh Liệt, phường Hoàng Mai.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng điều 2 xe chữa cháy, một xe máy chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12 và phân đội Linh Đàm đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn.

Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định ngôi nhà cao 5 tầng, một tum, diện tích khoảng 30 m² mỗi sàn. Đám cháy xuất phát từ tầng một, nơi chứa nhiều vật dụng dễ bắt lửa, có nguy cơ cháy lan nhanh.

Khu vực nơi xảy ra hỏa hoạn.

Do đám cháy xảy ra một thời gian trước khi lực lượng chức năng có mặt, khói và khí độc phát sinh nhiều, có nguy cơ lan lên các tầng phía trên, gây khó khăn cho công tác trinh sát và cứu nạn.

Chỉ huy chữa cháy nhanh chóng chỉ đạo lực lượng trinh sát, xác định vị trí 2 người đang mắc kẹt. Các cán bộ, chiến sĩ tiếp cận qua lối tầng tum của nhà liền kề.

Sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp người dân đưa 2 nạn nhân thoát sang nhà bên cạnh và bàn giao cho lực lượng y tế kiểm tra sức khỏe.

Trước đó, 4 người khác trong ngôi nhà đã tự thoát nạn qua lối thoát khẩn cấp ra ngoài.

Đến khoảng 5h40, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân và thiệt hại do vụ cháy gây ra đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.