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Hải Phòng tháo gỡ 'điểm nghẽn' vật liệu cho 4 dự án trọng điểm

Nguyễn Hoàn

TPO - Ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng - yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu và các sở ngành phối hợp tháo gỡ vướng mắc về khan hiếm nguồn cung vật liệu cát đắp nền, bố trí khu vực tiếp nhận đất đào dư thừa trong quá trình thi công 4 dự án trọng điểm.

Ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng - cùng các sở ngành vừa kiểm tra thực địa 4 dự án giao thông trọng điểm ở phía Tây thành phố.

Các dự án này gồm tuyến đường kết nối quốc lộ 17B với đường tỉnh 352, dự án xây dựng cầu vượt sông Thái Bình và đường dẫn thuộc tuyến vành đai 1 TP Hải Dương cũ, dự án tuyến đường và cầu Vạn kết nối QL37 với đường dẫn cầu Triều, dự án cầu Tân An và đường dẫn nối QL18.

Đại diện Ban quản lý dự án công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng cho biết các dự án trọng điểm này cơ bản đã được giải phóng mặt bằng. Song, những tháng gần đây thời tiết phức tạp, mưa bão khiến tiến độ thi công ảnh hưởng, nhất là công tác xử lý đất nền yếu, bệ móng trụ cầu.

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Dự án cầu Tân An và đường dẫn nối QL18.

Một số gói thầu còn gặp khó khăn do khan hiếm nguồn cung vật liệu cát đắp nền, thiếu vị trí tiếp nhận vật liệu đất đào dư thừa sau khi dỡ tải.

Ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng - yêu cầu chủ đầu tư tập trung đôn đốc các đơn vị thi công khắc phục khó khăn, huy động nhân lực, vật lực thi công 3 ca, 4 kíp liên tục, bảo đảm tiến độ trong những tháng cuối năm.

Các đơn vị nhà thầu bổ sung kỹ sư, công nhân kỹ thuật có tay nghề đẩy nhanh các hạng mục thi công, nhất là đúc dầm, bệ trụ cầu, thảm bê tông nhựa mặt đường...

Đối với những vướng mắc liên quan đến vật liệu dư thừa, ông Lê Anh Quân yêu cầu Sở Công thương và Sở NN&MT phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan rà soát, xác định vị trí, khả năng tiếp nhận vật liệu phát sinh trong quá trình thi công, xử lý dứt điểm trong tháng 10.

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#Hải Phòng #dự án giao thông #dự án trọng điểm #công trình giao thông #khan hiếm vật liệu

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