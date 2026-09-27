Miền Bắc sắp đón không khí lạnh

TPO - Dự báo từ khoảng đêm 30/9, miền Bắc có khả năng đón một đợt không khí lạnh yếu, gây mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt giảm nhẹ, chấm dứt chuỗi ngày nhiệt độ cao kéo dài.

Miền Bắc đang trải qua những ngày mùa thu với nền nhiệt khá cao, trời oi nóng, một số khu vực ở Tây Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng 35-36 độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hình thái thời tiết này sẽ còn duy trì đến khoảng ngày 29/9. Từ khoảng tối 30/9, một đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc.

Đợt không khí lạnh này có cường độ yếu, làm nền nhiệt giảm khoảng 3-4 độ so với những ngày trước, đưa nhiệt độ cao nhất miền Bắc những ngày sau đó xuống còn 30-32 độ, trời mát hơn, riêng khu vực vùng núi cao có thể se lạnh, nhiệt độ thấp nhất xuống dưới 20 độ.

Miền Bắc giảm nhiệt từ ngày 1/10/2026.

Cùng với nền nhiệt giảm, từ khoảng đêm 30/9, miền Bắc sẽ bước vào chuỗi ngày mưa dông rải rác. Tuy nhiên, mưa xuất hiện theo đợt ở phạm vi hẹp, ít khả năng xảy ra mưa lớn trên diện rộng và kéo dài liên tục.

Tại khu vực Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh từ đêm 30/9 cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nền nhiệt giảm. Nguyên nhân là do không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió của khu vực này.

Trong khi đó chiều 27/9, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hoà và khu vực Nam Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa từ 12-15 giờ ngày 27/9 có nơi trên 50mm như tại trạm Ân Tường (Gia Lai) 50.1mm, Suối Dầu (Khánh Hòa) 52.6mm, Lương Tâm (Cần Thơ) 51.4mm, Tân Hội (An Giang) 51.4mm, Khánh Hội (Cà Mau) 77.8mm.

Dự báo chiều tối và tối 27/9, khu vực từ Huế vào đến Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-20mm, có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 28/9, mưa giảm dần ở các khu vực trên.