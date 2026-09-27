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Đồng Nai 'lệnh' dỡ gấp cầu tạm sông Buông vì gây ngập

Văn Quân

TPO - Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai yêu cầu các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án thoát nước lưu vực của sông Buông, đề xuất phương án xử lý dứt điểm tình trạng ngập nước tại khu vực phường Phước Tân.

Ngày 27/9, Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Hồ Văn Hà đã chỉ đạo các Sở, ngành liên quan đến việc xử lý tình trạng ngập úng tại khu vực sông Buông, phường Phước Tân.

UBND TP. Đồng Nai giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố (viết tắt: Ban giao thông) chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương tháo dỡ các công trình tạm, cầu tạm, cống tạm phục vụ thi công dự án đường cao tốc trước ngày 30/9, đảm bảo không ảnh hưởng đến dòng chảy và hoàn trả nguyên trạng lòng sông Buông.

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UBND TP. Đồng Nai yêu cầu các đơn vị xử lý dứt điểm tình trạng ngập lụt tại phường Phước Tân.

UBND TP. Đồng Nai yêu cầu Ban giao thông tổ chức đánh giá lại hệ thống thoát nước ngang, thoát nước dọc của Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đảm bảo việc hình thành dự án không ảnh hưởng đến việc thoát nước tự nhiên tại khu vực dự án.

UBND TP. Đồng Nai giao Sở Xây dựng trên cơ sở rà soát của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố, nghiên cứu, tham mưu đề xuất trình UBND thành phố xem xét xử lý theo quy định.

UBND TP. Đồng Nai đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án thoát nước lưu vực của sông Buông, đề xuất phương án xử lý dứt điểm tình trạng ngập nước tại khu vực phường Phước Tân.

UBND TP. Đồng Nai yêu cầu UBND phường Phước Tân kiểm tra, xử lý dứt điểm các trường hợp xây dựng lấn chiếm ảnh hưởng đến dòng chảy tự nhiên của tuyến sông Buông, thanh thải các chướng ngại vật ảnh hưởng đến việc thoát nước tại khu vực.

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UBND TP. Đồng Nai yêu cầu nhà thầu tháo dỡ cầu tạm bắc qua sông Buông trước ngày 30/9.

Như Tiền Phong đã đưa tin trong các ngày 9, 10 và 11/9 và ngày 22, 23/9 trên địa bàn phường Phước Tân xảy ra tình trạng ngập kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống hàng trăm hộ dân.

Các sở, ngành và địa phương sau đó kiểm tra, đánh giá nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, ngoài do mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ xuống sông Buông không thoát kịp, còn do vị trí cống thoát nước qua tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đặt lệch so với dòng chảy hiện hữu.

Ban giao thông thành phố sau đó đã phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND phường Phước Tân khảo sát thực tế và có đánh giá gửi UBND thành phố.

Theo Ban giao thông thành phố, một trong các nguyên nhân chủ yếu gây ngập trên địa bàn phường Phước Tân là do sông Buông bị bồi lấp, lòng sông nông và bị thu hẹp dòng chảy, không đảm bảo khả năng tiêu thoát nước cho khu vực.

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Nhiều ngày qua địa bàn TP. Đồng Nai mưa lớn gây ngập úng, ảnh hưởng hàng trăm hộ dân tại phường Phước Tân.

Về vị trí đặt cống ngang qua đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại lý trình Km1+950, trên cơ sở chuỗi số liệu thủy văn 35 năm, đơn vị tư vấn thiết kế bố trí cống hộp tại vị trí là điểm trũng nhất nơi đường cao tốc cắt qua suối.

Tuy nhiên, phía thượng lưu cống, do đoạn suối hiện trạng quanh co, uốn lượn nên dòng chảy không đi thẳng vào cống mà vòng qua đất của các hộ dân trước khi chảy vào cống.

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#ngập úng #Đồng Nai #phường Tân Phước #Đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

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