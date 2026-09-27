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Giải trí

Phạm Băng Băng bị đòi nợ

Minh Vũ

TPO - Dù nắm trong tay khối tài sản trị giá hàng trăm triệu USD, Phạm Băng Băng vẫn nợ nhà đầu tư 67 triệu NDT trong 5 năm không trả.

Trang 163 đưa tin phim truyền hình Ba Thanh truyện (tên cũ: Thắng thiên hạ) có vốn đầu tư lên tới 580 triệu NDT, đóng máy vào năm 2017, nhưng không thể phát sóng vì dàn diễn viên liên tiếp vướng scandal.

Mới đây công ty Đông Dương Hải Nhạc Ảnh Thị công khai yêu cầu Phạm Băng Băng hoàn trả số nợ 67 triệu NDT tiền đầu tư.

Theo phía Đông Dương Hải Nhạc Ảnh Thị, năm 2015, họ đã ký hợp tác với công ty Ái Mỹ Thần của Phạm Băng Băng để đầu tư vào dự án Ba Thanh truyện. Nhưng năm 2018, nữ diễn viên bị phạt hơn 880 triệu NDT tiền trốn thuế, Ái Mỹ Thần cũng nhận án phạt 55 triệu NDT, từ đó dự án bị bỏ ngỏ.

Tháng 9/2021, Tòa án nhân dân cấp cao Bắc Kinh đã phán quyết phía Phạm Băng Băng phải trả cho công ty Hải Nhạc Ảnh Thị số tiền gốc và lợi nhuận phí đầu tư sản xuất Ba Thanh truyện là 67 triệu NDT, cưỡng chế thi hành trong 5 năm. Thế nhưng đến nay, Phạm Băng Băng không hoàn trả dù mỗi năm công ty của cô thu về 1,8 tỷ NDT doanh thu.

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Dự án lớn Ba Thanh truyện không thể lên sóng vì nam nữ chính vướng bê bối mất sự nghiệp

Trong bài đăng của công ty Hải Nhạc còn chia sẻ lúc đầu khi thấy Phạm Băng Băng bị phạt tiền thuế nhiều, họ từng cho rằng nữ diễn viên gặp khó khăn về tài chính. Nhưng từ năm 2018-2020, họ phát hiện ra công ty Ái Mỹ Thần đã chuyển 200 triệu NDT cho hai công ty khác nhau của Phạm Băng Băng nhưng không có hóa đơn hay chứng từ.

Ái Mỹ Thần còn gửi 93 triệu NDT cho một nghệ sĩ họ Vương. Đồng thời, công ty Ái Mỹ Thần còn gửi thêm hơn 10 triệu NDT tới studio của em trai Phạm Thừa Thừa. Vì vậy, phía công ty Hải Nhạc Ảnh Thị cho rằng Phạm Băng Băng cố tình báo vỡ nợ.

Khi phía Đông Dương Hải Nhạc bắt đầu nắm quyền kiểm soát Ái Mỹ Thần, Phạm Băng Băng nắm giữ 51% cổ phần, mẹ nữ diễn viên là bà Trương Truyền Mỹ nắm giữ 49%. Tuy nhiên, khi phía Đông Dương Hải Nhạc kiện Phạm Băng Băng để đòi nợ, nữ diễn viên đã chuyển nhượng 74,5% cổ phần của mình cho nhân viên Chu Hải Quốc, còn mẹ cô chuyển 25,5% cổ phần cho một người cùng quê. Đây được cho là hành vi "kim thiền thoát xác", xóa sổ sách, khiến công ty Ái Mỹ Thần phá sản, không còn tài sản nào để thi hành án.

Vì dự án Ba Thanh truyện không được lên sóng, nhà đầu tư lâm vào cảnh khó khăn. Nhưng do không thể truy thu tiền, họ buộc phải tung sự việc lên mạng xã hội cùng dòng tiêu đề: "Cô Phạm, hãy trả tiền!", thậm chí còn đính kèm tên của Phạm Thừa Thừa, mong tạo áp lực với Phạm Băng Băng.

Sau khi bị đòi nợ công khai, Phạm Băng Băng đã ủy thác cho công ty luật Lam Bằng Bắc Kinh lên tiếng. Phía Lam Bằng cho rằng công ty Đông Dương Hải Nhạc phải phân rõ trách nhiệm của công ty và cá nhân, đồng thời các tranh chấp cần được giải quyết thông qua tòa án, không phải bằng cách để dư luận ảnh hưởng đến tư pháp.

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Nhà đầu tư tức giận vì Phạm Băng Băng có cuộc sống thượng lưu nhưng nợ dai chưa chịu trả, đồng thời chỉ ra những "mánh khóe" để tẩu tán tài sản của cô.

Ba Thanh truyện từng được quảng bá là dự án phim truyền hình có kinh phí đắt đỏ bậc nhất lịch sử màn ảnh Hoa ngữ. Phim quy tụ dàn diễn viên kỳ cựu, bối cảnh xa hoa, nhưng liên tiếp bị trục trặc về lịch chiếu vì scandal của dàn diễn viên, cuối cùng phải xếp kho.

Đầu tiên là nữ phụ Mã Tô do liên quan tới vụ ngoại tình gây chấn động của Lý Tiểu Lộ và rapper PG One. Mã Tô được cho là người giới thiệu cả hai đến với nhau. Vì vậy cô bị chỉ trích là "tú bà".

Sau đó, nam chính Cao Vân Tường bị bắt vì dính vào vụ án cưỡng dâm tập thể một phụ nữ ở Australia. Công ty sản xuất chính Đường Đức Ảnh Thị cũng từng kiện Cao Vân Tường vì làm ảnh hưởng tới bộ phim.

Ngay sau đó, nữ chính Phạm Băng Băng bị cấm hoạt động nghệ thuật vì trốn thuế. Từ đó, dự án không còn cơ hội lên sóng.

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#Phạm Băng Băng #Thắng Thiên Hạ #Cao Vân Tường #sao Hoa ngữ #phim Trung Quốc #scandal của Phạm Băng Băng

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