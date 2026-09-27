Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

TPO - Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.

(Ảnh: Reuters)

Ông Akraminia khẳng định các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng cho một cuộc đối đầu, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ phải gánh chịu thiệt hại nặng nề hơn nếu thực hiện thêm một cuộc tấn công nào khác nhắm vào nước này.

Trong một diễn biến khác, Tổng tư lệnh Quân đội Iran Amir Hatami tuyên bố cuộc chiến đang ở giai đoạn then chốt và mang tính quyết định. Ông cho biết Tehran sẽ không chấp nhận việc bị ngăn cản giao thương trong khi các cường quốc nước ngoài vẫn sử dụng những tuyến đường thủy chiến lược của khu vực.

"Nếu Iran không thể giao thương, không thể tồn tại, thì cũng sẽ chẳng ai có thể giao thương hay tồn tại được. Eo biển Hormuz là biểu tượng cho phẩm giá và danh dự của chúng tôi; sẽ không bao giờ có chuyện để những đối thủ của đất nước sử dụng tuyến đường huyết mạch mang tính chiến lược này, trong khi người dân Iran lại bị tước đoạt quyền lợi”, ông Hatami nói.

Tổng tư lệnh Quân đội Iran khẳng định “cuộc chiến vẫn chưa kết thúc”. “Chúng ta đã giành chiến thắng, nhưng cần phải củng cố thắng lợi này. Đối thủ - vốn đã phải hứng chịu những đòn nặng nề - giờ phải sẵn sàng đón nhận thêm những đòn trừng phạt mạnh mẽ từ các chiến sĩ Iran”.

Trước đó, quân đội Iran cho biết, lực lượng này đã trở nên mạnh mẽ hơn nhờ chuyển hướng sang chiến tranh bất đối xứng và tăng cường sử dụng công nghệ quốc phòng trong nước sản xuất. Quân đội Iran khẳng định vị thế của Iran hiện nay đã vững chắc hơn nhiều so với các đợt xung đột trước đây với Mỹ và Israel.

“Tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã trở nên tiên tiến và uy lực hơn. Lần này, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn những bất ngờ dành cho đối phương. Chúng tôi sẽ đáp trả mọi hành động gây hấn tiềm tàng từ phía đối phương bằng các công nghệ quân sự mới”, một người phát ngôn quân đội Iran nói.

Ông cho biết thêm, rằng chiến lược tác chiến bất đối xứng của Iran tập trung vào việc đối phó với các loại vũ khí hạng nặng đắt tiền bằng những khí tài phòng thủ có chi phí thấp hơn nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả và tính thực tiễn.

Đáng chú ý, ông Reza Talaei-Nik - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran - cho biết, nước này đã chuyển một phần năng lực chiến lược của quân đội xuống các cơ sở hạ tầng ngầm nhằm ngăn chặn việc bên ngoài nắm bắt toàn diện về năng lực phòng thủ cũng như khả năng sản xuất vũ khí của Iran.

Hãng tin bán chính thức Tasnim của Iran dẫn lời ông Talaei-Nik khẳng định, Mỹ đã thất bại trong việc đạt được bất kỳ mục tiêu chiến lược nào từ cuộc chiến với Iran, bao gồm cả mục tiêu làm suy yếu vị thế chiến lược của Iran trong khu vực. Thay vào đó, Iran đã "buộc đối phương phải trả giá".