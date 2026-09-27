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Hà Nội tạm gỡ biển báo khoảng cách trên cầu Nhật Tân

Phùng Linh

TPO - Chiều 27/9, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đơn vị đã tạm thời thu hồi hệ thống biển báo đo khoảng cách an toàn trên cầu Nhật Tân ngay trong ngày đầu triển khai thí điểm phương án tổ chức giao thông mới.

Chiều 27/9, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đơn vị tạm thời thu hồi biển báo khoảng cách an toàn trên cầu Nhật Tân.

Lý giải về tạm thời tháo dỡ biển báo, lãnh đạo Sở Xây dựng chia sẻ: “Sở tạm thời thu hồi lại biển để tiếp tục tuyên truyền cho người tham gia giao thông hiểu bởi người dân đang sợ bị xử phạt vi phạm giao thông”.

Lãnh đạo Sở Xây dựng đồng thời nhấn mạnh các biển báo mới nhằm nhắc nhở, hỗ trợ tài xế, không phải để xử phạt người lái xe.

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Đến khoảng 16h chiều nay (27/9), các biển báo đo khoảng cách an toàn trên cầu Nhật Tân đã được tạm thời gỡ bỏ. - Ảnh: Hoàng Tuyên

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hệ thống cảnh báo này được bổ sung nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên cầu Nhật Tân, do thời gian qua trên cầu đã xảy ra một số vụ tai nạn liên hoàn bắt nguồn từ việc xe chạy tốc độ cao và không giữ khoảng cách an toàn.

Các biển báo và vạch sơn mới giúp người điều khiển phương tiện có căn cứ trực quan để ước lượng khoảng cách với xe phía trước, từ đó chủ động điều chỉnh tốc độ và cự ly di chuyển. Người lái xe vẫn phải tuân thủ các quy định giao thông hiện hành, còn hệ thống cảnh báo khoảng cách có vai trò hỗ trợ tài xế trong quá trình điều khiển phương tiện.

Về tình trạng ô tô di chuyển chậm và ùn ứ trong những ngày qua, lãnh đạo Sở Xây dựng cho rằng do nhiều nguyên nhân gây ra. Trong đó, có việc một số phương tiện bị hạn chế lưu thông qua cầu Thăng Long để phục vụ thi công dự án trạm cân khiến lượng xe dồn về cầu Nhật Tân tăng; cùng với đó là yếu tố người tham gia giao thông đang bắt đầu làm quen với việc nhận biết khoảng cách bằng biển báo và vạch sơn mới nên nhiều tài xế chủ động giảm tốc độ để quan sát.

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Ghi nhận từ ngày 24/9 đến nay, tình trạng phương tiện di chuyển chậm và dồn ứ kéo dài thường xuyên diễn ra trên cầu Nhật Tân cũng như các tuyến đường dẫn lên, xuống cầu.

Trong thời gian tới, Sở Xây dựng và Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục đích của phương án. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục theo dõi tình hình giao thông trên cầu Nhật Tân; nếu phát hiện những nội dung chưa phù hợp, phương án sẽ được xem xét điều chỉnh với mục tiêu vừa bảo đảm an toàn giao thông, vừa hạn chế ùn tắc.

Trước đó, ngày 25/9, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức lại giao thông qua cầu Nhật Tân. Theo phương án mới, tốc độ tối đa trên làn ô tô sát dải phân cách giữa (làn số 1) được điều chỉnh từ 90km/h xuống 80km/h ở cả hai chiều. Hai làn ô tô còn lại (làn số 2 và số 3) tiếp tục duy trì tốc độ tối đa 80km/h; làn dành cho xe máy, xe đạp (làn số 4) giữ mức 40km/h.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu người điều khiển phương tiện chấp hành biển báo, vạch sơn và duy trì khoảng cách an toàn khi lưu thông qua cầu. Trong thời gian đầu triển khai, lực lượng chức năng sẽ tăng cường hướng dẫn, phân luồng, kiểm tra, xử lý vi phạm tại cầu và các tuyến đường, nút giao lân cận; đồng thời phối hợp điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu phù hợp với lưu lượng phương tiện.

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#Cầu Nhật Tân #giao thông Hà Nội #biển báo #an toàn giao thông #thí điểm #khoảng cách #ùn tắc #Gỡ biển báo khoảng cách trên cầu Nhật Tân

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