Tháo dỡ 'ma trận' bẫy tận diệt chim trời mùa di cư

TPO - Những ngày tháng 9, lực lượng công an, kiểm lâm và chính quyền cơ sở tại nhiều địa bàn ở Hà Tĩnh đồng loạt kiểm tra, tháo dỡ, thu giữ và tiêu hủy hàng nghìn dụng cụ phục vụ săn bắt chim hoang dã.
TPO - UBND tỉnh Quảng Trị vừa công bố khả năng chịu tải môi trường nước mặt của bốn con sông. Theo mục tiêu chất lượng nước phục vụ từng mục đích sử dụng, 8 trong số 12 đoạn sông được đánh giá không còn khả năng tiếp nhận thêm tổng nitơ.
TPO - Tại Festival Quốc tế Ngành hàng lúa gạo Việt Nam năm 2026 sắp diễn ra ở Cần Thơ. Ban tổ chức bố trí khoảng 25.000 chậu lúa ở các giai đoạn sinh trưởng khác nhau, tạo không gian trưng bày sinh động, trực quan về cây lúa và ngành hàng lúa gạo.
TPO - Giữa những khu nhà cao tầng ngày càng dày đặc, đoạn đường Tố Hữu, (từ nút giao với Trung Thư đến ngã tư Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương), chỉ dài hơn 2 km nhưng có tới 3 hồ điều hòa, công viên và không gian xanh quy mô lớn, góp phần tạo cảnh quan, giảm ngập úng, điều hòa không khí và “giải nhiệt” cho khu vực phía Tây Hà Nội.
TPO - Sau Thái Lan, Lào, Hàn Quốc, Singapore, Campuchia và Trung Quốc, hệ thống thanh toán xuyên biên giới qua QR của Việt Nam VietQRGlobal sắp mở rộng ra Nhật Bản, Ấn Độ, Malaysia.
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng cho rằng: "An toàn và niềm tin phải là điều kiện xuyên suốt. Công nghệ có thể thay đổi rất nhanh, nhưng nguyên tắc bảo vệ người sử dụng, phân định rõ trách nhiệm, kiểm soát rủi ro và duy trì khả năng chống chịu của hệ thống phải luôn được đặt ở vị trí trung tâm”.
TPO - Ông Ngô Anh Tuấn - chuyên viên Phòng Nông nghiệp - hạ tầng xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai - cho biết tình trạng sầu riêng chết hàng loạt ghi nhận tập trung tại hai thôn Hoàng Yên và làng Bạt, với diện tích kiểm đếm sơ bộ đã vượt 10 ha. Đây không phải hiện tượng đơn lẻ, quanh khu vực xã Chư Prông ước tính có hàng nghìn ha sầu riêng.
TPO - "Những yêu cầu mới về phát triển bền vững, truy xuất nguồn gốc, phát thải carbon và minh bạch dữ liệu đang trở thành 'luật chơi' mà doanh nghiệp Việt phải đáp ứng nếu muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu", đó là chia sẻ của chuyên gia tại diễn đàn 'Thực hành ESG và Quản trị số: Vé thông hành vào chuỗi giá trị toàn cầu'.
TPO - Chuyến tàu chở container đầu tiên từ cảng Nam Ninh, Trung Quốc qua kênh đào Bình Lục ra biển đã cập bến cảng Cái Cui, Cần Thơ, đánh dấu chính thức hình thành tuyến vận tải tàu container quốc tế bằng đường sông pha biển giữa 2 cảng và giữa Trung Quốc tới thẳng khu vực miền Tây.
TPO - Trong chuyến kiểm tra Trung tâm Điện lực Quảng Trạch ngày 24/9, tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương hoàn tất thủ tục, phấn đấu phát điện thương mại Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I vào ngày 20/10/2026. Mốc này sớm hơn tiến độ EVN dự kiến.
TPO - Nếu giá điện sinh hoạt được tính theo thời gian sử dụng, hóa đơn của mỗi gia đình sẽ không chỉ phụ thuộc vào số điện tiêu thụ mà còn vào thời điểm dùng điện. Cơ chế này có thể giúp giảm áp lực giờ cao điểm, song đặt ra vấn đề về thói quen sinh hoạt, công tơ, hạ tầng dữ liệu và khả năng lựa chọn của người dân.
TPO - Bộ Công Thương phê duyệt điều chỉnh, cập nhật Quy hoạch điện VIII trên địa bàn tỉnh Điện Biên, trong đó tách 4 dự án điện mặt trời có tổng công suất 550 MW thành 8 dự án. Các dự án dự kiến vận hành trong giai đoạn 2026-2030.
TPO - Dự án Nhà máy điện gió Phúc Lộc Thọ có công suất thiết kế 200MW, dự kiến đặt 32 tua-bin trên vùng biển gần bờ phía bắc tỉnh Quảng Trị. Theo tiến độ được chấp thuận, dự án phải vận hành thương mại chậm nhất trong năm 2029.
TPO - Chính phủ đề xuất cơ chế để mở rộng diện tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đối với người làm việc không có quan hệ lao động và người làm việc trên nền tảng số, song cơ quan thẩm tra cho rằng cần xác định rõ đối tượng và đánh giá kỹ lưỡng trước khi áp dụng.
TPO - Thanh tra Chính phủ xác định 533 chuyến xe đã vận chuyển khoảng 12.318 tấn chất thải từ Nhà máy Phú Minh Vina đi đổ trái phép tại một số địa điểm ở Hà Nội và Phú Thọ. Vụ việc có dấu hiệu tội Gây ô nhiễm môi trường và đã được chuyển hồ sơ tới cơ quan công an để xem xét, xử lý.
TPO - Theo PGS, TS. Bùi Quang Tuấn - Phó Chủ tịch Hội Khoa học kinh tế Việt Nam, việc chuyển đầu mối đường sắt quốc gia về Ngọc Hồi và Gia Lâm phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của Hà Nội, mở ra dư địa tổ chức lại giao thông, không gian đô thị và các cực tăng trưởng.
TPO - Tiết kiệm điện không chỉ giúp bạn tiết kiệm tiền mà còn giúp tăng tuổi thọ các thiết bị điện trong gia đình. Dưới đây là những gợi ý giúp bạn tiết kiệm hiệu quả cho gia đình.