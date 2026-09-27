Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sóng xanh

Tháo dỡ 'ma trận' bẫy tận diệt chim trời mùa di cư

Hoài Nam

TPO - Những ngày tháng 9, lực lượng công an, kiểm lâm và chính quyền cơ sở tại nhiều địa bàn ở Hà Tĩnh đồng loạt kiểm tra, tháo dỡ, thu giữ và tiêu hủy hàng nghìn dụng cụ phục vụ săn bắt chim hoang dã.

801584846-1009445952150302-1378349879334658003-npng.jpg
801354971-1448989703771244-2054007072002155617-npng.jpg
Vào mùa chim di cư, tình trạng bẫy, bắt chim hoang dã lại xuất hiện tại một số khu vực ở Hà Tĩnh. Tại xã Cổ Đạm đã tổ chức kiểm tra, tháo dỡ và tiêu hủy hơn 5.000 que nhựa, 550 chim tạc xốp, 10 chòi bẫy cùng nhiều dụng cụ như lưới, cọc, loa phát tiếng chim; đồng thời thả hơn 20 chim mồi về tự nhiên.
801284595-1385913520324484-1634707831531872090-npng.jpg
Theo ngành chức năng, mùa chim di cư xuất hiện từ khoảng tháng 8 âm lịch đến cuối năm, nhiều loài chim từ các vùng khác tìm về những khu vực có vũng nước, đồng ruộng, cây cối ở Hà Tĩnh để kiếm ăn, trú ngụ.
795431296-1768654567774383-7796554490065432237-npng.jpg
815268148-1844677730039031-3150301486864650360-npng.jpg
Khi đàn chim về, một số người dân cũng tìm đến các khu vực này, dựng chòi, đặt chim mồi, cắm que nhựa và giăng lưới để bẫy, bắt chim hoang dã. Trong ảnh một khu vực được người dân đặt bẫy chim.
801059164-1107690002215049-3807265123792827073-n.jpg
799283687-1107690125548370-7303816593546031960-n.jpg
Tại xã Tiên Điền, lực lượng chức năng cũng tổ chức kiểm tra các khu vực có nguy cơ bẫy, bắt chim di cư, qua đó tháo dỡ hơn 1.000 que nhựa, 30 chim giả bằng xốp, 200m lưới cùng nhiều cọc, loa phát tiếng chim. Một số chim mồi còn sống được thả về tự nhiên.
798064032-27749066508105928-1257169748820802574-npng.jpg
Trong ảnh công an phường Hoành Sơn phối hợp với lực lượng kiểm lâm địa bàn tuyên truyền, kiểm tra, ngăn chặn hoạt động bẫy, bắt chim hoang dã, chim di cư.
814728923-1497117319117995-52959193575049136-n.jpg
Tại phường Thành Sen, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 300m lưới màng, 30 cọc tre cùng 2 bộ máy phát tín hiệu dụ chim, gồm 4 loa phát thanh, 2 máy tăng âm và 2 bình ắc quy. Lưới và cọc tre được tiêu hủy tại chỗ; các thiết bị phát tín hiệu được đưa về trụ sở để xử lý theo quy định.
813966181-1654683802670523-5753638549638458680-npng.jpg
814584721-1618778256705053-6243136907758796561-npng.jpg
Tại khu vực đập Khe Còi, xã Kỳ Xuân, Công an xã phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã và Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh kiểm tra, tháo dỡ nhiều dụng cụ, phương tiện phục vụ bẫy, bắt chim hoang dã.

797905809-122133934851354707-6830976332815283791-n.jpg
Bên cạnh xử lý dụng cụ bẫy bắt, lực lượng chức năng vận động người dân tự giác tháo dỡ lưới, bẫy, không săn bắt, mua bán chim hoang dã. Các hộ kinh doanh, nhà hàng cũng được tuyên truyền, vận động ký cam kết không kinh doanh, tiêu thụ chim trời trái quy định.

Xem thêm

#Hà Tĩnh #Tháo dỡ 'ma trận' bẫy tận diệt đàn chim trời trong mùa di cư #Bẫy chim trời #tận diệt chim trời #xã Cổ Đạm

Cùng chuyên mục

8 đoạn sông ở Quảng Trị vượt sức chịu tải môi trường

8 đoạn sông ở Quảng Trị vượt sức chịu tải môi trường

TPO - UBND tỉnh Quảng Trị vừa công bố khả năng chịu tải môi trường nước mặt của bốn con sông. Theo mục tiêu chất lượng nước phục vụ từng mục đích sử dụng, 8 trong số 12 đoạn sông được đánh giá không còn khả năng tiếp nhận thêm tổng nitơ.

Cần Thơ chuẩn bị khoảng 25.000 chậu lúa cho Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo 2026, tạo không gian trưng bày sinh động về ngành nông nghiệp.

Tất bật trồng 25.000 chậu lúa phục vụ festival

TPO - Tại Festival Quốc tế Ngành hàng lúa gạo Việt Nam năm 2026 sắp diễn ra ở Cần Thơ. Ban tổ chức bố trí khoảng 25.000 chậu lúa ở các giai đoạn sinh trưởng khác nhau, tạo không gian trưng bày sinh động, trực quan về cây lúa và ngành hàng lúa gạo.

Tuyến đường sở hữu ba 'lá phổi xanh' giữa đô thị cao tầng phía Tây Hà Nội

Tuyến đường sở hữu ba 'lá phổi xanh' giữa đô thị cao tầng phía Tây Hà Nội

TPO - Giữa những khu nhà cao tầng ngày càng dày đặc, đoạn đường Tố Hữu, (từ nút giao với Trung Thư đến ngã tư Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương), chỉ dài hơn 2 km nhưng có tới 3 hồ điều hòa, công viên và không gian xanh quy mô lớn, góp phần tạo cảnh quan, giảm ngập úng, điều hòa không khí và “giải nhiệt” cho khu vực phía Tây Hà Nội.

Kiểm soát an toàn ra sao khi kết nối thanh toán xuyên biên giới?

Kiểm soát an toàn ra sao khi kết nối thanh toán xuyên biên giới?

TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng cho rằng: "An toàn và niềm tin phải là điều kiện xuyên suốt. Công nghệ có thể thay đổi rất nhanh, nhưng nguyên tắc bảo vệ người sử dụng, phân định rõ trách nhiệm, kiểm soát rủi ro và duy trì khả năng chống chịu của hệ thống phải luôn được đặt ở vị trí trung tâm”.

Sầu riêng Gia Lai chết hàng loạt

Sầu riêng Gia Lai chết hàng loạt

TPO - Ông Ngô Anh Tuấn - chuyên viên Phòng Nông nghiệp - hạ tầng xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai - cho biết tình trạng sầu riêng chết hàng loạt ghi nhận tập trung tại hai thôn Hoàng Yên và làng Bạt, với diện tích kiểm đếm sơ bộ đã vượt 10 ha. Đây không phải hiện tượng đơn lẻ, quanh khu vực xã Chư Prông ước tính có hàng nghìn ha sầu riêng.

Doanh nghiệp Việt trước 'luật chơi' mới của thị trường quốc tế

Doanh nghiệp Việt trước 'luật chơi' mới của thị trường quốc tế

TPO - "Những yêu cầu mới về phát triển bền vững, truy xuất nguồn gốc, phát thải carbon và minh bạch dữ liệu đang trở thành 'luật chơi' mà doanh nghiệp Việt phải đáp ứng nếu muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu", đó là chia sẻ của chuyên gia tại diễn đàn 'Thực hành ESG và Quản trị số: Vé thông hành vào chuỗi giá trị toàn cầu'.

Chuyến tàu đầu tiên từ Nam Ninh đến Cần Thơ mở ra tuyến vận tải quốc tế sông biển, thúc đẩy giao thương, nâng cao năng lực logistics khu vực ĐBSCL.

Chuyến tàu đầu tiên qua 'kênh đào thế kỷ' Trung Quốc về Cần Thơ

TPO - Chuyến tàu chở container đầu tiên từ cảng Nam Ninh, Trung Quốc qua kênh đào Bình Lục ra biển đã cập bến cảng Cái Cui, Cần Thơ, đánh dấu chính thức hình thành tuyến vận tải tàu container quốc tế bằng đường sông pha biển giữa 2 cảng và giữa Trung Quốc tới thẳng khu vực miền Tây.

Bí thư Quảng Trị kiểm tra trung tâm điện lực ngay sau nhậm chức

Bí thư Quảng Trị kiểm tra trung tâm điện lực ngay sau nhậm chức

TPO - Trong chuyến kiểm tra Trung tâm Điện lực Quảng Trạch ngày 24/9, tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương hoàn tất thủ tục, phấn đấu phát điện thương mại Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I vào ngày 20/10/2026. Mốc này sớm hơn tiến độ EVN dự kiến.

Nhu cầu vốn để đầu tư nguồn điện và lưới điện sắp tới của EVN rất lớn.

Đề xuất tính giá điện sinh hoạt theo giờ, hóa đơn sẽ thay đổi thế nào?

TPO - Nếu giá điện sinh hoạt được tính theo thời gian sử dụng, hóa đơn của mỗi gia đình sẽ không chỉ phụ thuộc vào số điện tiêu thụ mà còn vào thời điểm dùng điện. Cơ chế này có thể giúp giảm áp lực giờ cao điểm, song đặt ra vấn đề về thói quen sinh hoạt, công tơ, hạ tầng dữ liệu và khả năng lựa chọn của người dân.

Điều chỉnh nhiều dự án điện mặt trời tại Điện Biên

Điều chỉnh nhiều dự án điện mặt trời tại Điện Biên

TPO - Bộ Công Thương phê duyệt điều chỉnh, cập nhật Quy hoạch điện VIII trên địa bàn tỉnh Điện Biên, trong đó tách 4 dự án điện mặt trời có tổng công suất 550 MW thành 8 dự án. Các dự án dự kiến vận hành trong giai đoạn 2026-2030.

Tài xế công nghệ, shipper sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Tài xế công nghệ, shipper sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?

TPO - Chính phủ đề xuất cơ chế để mở rộng diện tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đối với người làm việc không có quan hệ lao động và người làm việc trên nền tảng số, song cơ quan thẩm tra cho rằng cần xác định rõ đối tượng và đánh giá kỹ lưỡng trước khi áp dụng.

Vì sao phải chọn Ngọc Hồi, Gia Lâm là đầu mối đường sắt quốc gia?

Vì sao phải chọn Ngọc Hồi, Gia Lâm là đầu mối đường sắt quốc gia?

TPO - Theo PGS, TS. Bùi Quang Tuấn - Phó Chủ tịch Hội Khoa học kinh tế Việt Nam, việc chuyển đầu mối đường sắt quốc gia về Ngọc Hồi và Gia Lâm phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của Hà Nội, mở ra dư địa tổ chức lại giao thông, không gian đô thị và các cực tăng trưởng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe