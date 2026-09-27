Tất bật trồng 25.000 chậu lúa phục vụ festival

Festival Quốc tế Ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026 với khẩu hiệu “Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế”, diễn ra từ ngày 23-26/11. Dự kiến có hơn 500 gian hàng giới thiệu, quảng bá các mô hình sản xuất, nông sản chủ lực, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất lúa gạo chất lượng cao, hữu cơ, lấy tăng trưởng xanh làm nền tảng, đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm và thích ứng biến đổi khí hậu tại ĐBSCL.
Sự kiện nhằm tôn vinh thành tựu phát triển nông nghiệp, quảng bá di sản lúa gạo ĐBSCL, tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, kết nối chuỗi giá trị ngành hàng...