Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu xói lở

TPO - Sau những trận mưa lớn liên tục, nhiều vị trí mái taluy tại dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua phường Phước Tân, TP Đồng Nai, xuất hiện tình trạng xói lở, sạt trượt, một số rãnh thoát nước bằng bê tông bị gãy, nền đất phía dưới bị khoét sâu.

Nhiều ngày qua trên địa bàn TP. Đồng Nai xảy ra mưa lớn, làm ảnh hưởng không nhỏ đến các tuyến đường giao thông trên địa bàn. Trong đó, tại dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nhiều vị trí mái taluy, đoạn qua khu phố Hương Phước, phường Phước Tân bị xói lở, hệ thống thoát nước tại một số vị trí cũng bị hư hỏng.

Taluy tại điểm thoát nước của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bị xói lở hư hại.

Theo ghi nhận, đoạn từ Km1+00 đến hết cầu vượt sông Buông, nhiều rãnh thoát nước bằng bê tông bị gãy, trong khi nền đất phía dưới bị xói lở. Có nơi đất đá từ mái taluy trượt xuống, lấp kín mương thoát nước.

Tại khu vực cuối cầu vượt sông Buông, nơi giao với đường chuyên dùng vào mỏ đá Tân Cang, một phần mương thoát nước bị sụt, đất đá tràn xuống mặt đường, một số vị trí mái taluy tiếp tục xuất hiện dấu hiệu xói lở sau mưa.

Theo người dân sống gần tuyến cao tốc, mỗi khi mưa lớn, nước từ khu vực cao tốc đổ xuống khá nhanh. Trong khi đó, một số cống bị đất đá bồi lấp khiến dòng chảy bị cản trở, tràn ra đường dân sinh, ảnh hưởng khu vực nhà dân.

Tình trạng này đặt ra yêu cầu không chỉ xử lý những điểm hư hỏng trước mắt mà còn phải kiểm tra khả năng tiêu thoát nước tổng thể, nhất là tại các vị trí tiếp giáp khu dân cư và khu vực sông Buông.

Lượng đất xói lở trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu lấp kín các ống cống thoát nước.

Trước vụ việc trên, ngày 27/9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai, chủ đầu tư dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thông tin đơn vị đã yêu cầu các nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát khẩn trương kiểm tra, khắc phục các vị trí xói lở, hư hỏng hệ thống thoát nước trên tuyến.

Theo Ban Quản lý dự án, tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu phần lớn được thi công trên nền đường đắp cao, diện tích mái taluy lớn. Trong cao điểm mùa mưa, nước mặt có nguy cơ gây xói lở, trượt mái taluy, ảnh hưởng đến kết cấu nền đường cũng như chất lượng công trình.

Do đó, chủ đầu tư yêu cầu Phòng Quản lý dự án 1 phối hợp với tư vấn giám sát và các nhà thầu liên quan rà soát toàn bộ phạm vi công việc của từng thành viên trong liên danh. Đặc biệt, việc kiểm tra phải tập trung vào các đoạn nền đường đắp cao, mái taluy, rãnh thu nước trên mái taluy và những vị trí đi qua hoặc nằm xung quanh khu vực sông Buông.

Đối với các vị trí đang hoặc có nguy cơ phát sinh xói lở, sạt trượt, chủ đầu tư yêu cầu phải kịp thời phát hiện và xử lý ngay.

Đáng chú ý, những vị trí đã xảy ra xói lở, hư hỏng hệ thống thoát nước phải được các nhà thầu tổ chức khắc phục ngay trong ngày 28/9.

Các máng thoát nước, taluy trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sạt lở, hư hại nghiêm trọng.

Các giải pháp được yêu cầu gồm gia cố mái taluy, bổ sung và sửa chữa hệ thống rãnh thu nước, trồng cỏ, hoàn thiện rãnh thu nước giữa tuyến chính cao tốc và đường gom dân sinh hoặc áp dụng các giải pháp bảo vệ mái phù hợp với hồ sơ thiết kế được duyệt.

Việc khắc phục phải bảo đảm không để nước mặt tiếp tục gây xói lở, ảnh hưởng đến kết cấu nền đường.

Cùng với yêu cầu nhà thầu xử lý các vị trí hư hỏng, Ban Quản lý dự án yêu cầu đơn vị tư vấn giám sát kiểm tra ngay toàn bộ hiện trường, đặc biệt những hạng mục có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông và an toàn công trình.

Taluy cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hư hại sau những trận mưa lớn trên địa bàn TP. Đồng Nai.

Tư vấn giám sát phải kịp thời phát hiện, yêu cầu nhà thầu thi công khắc phục các tồn tại, khiếm khuyết phát sinh, báo cáo chủ đầu tư bằng văn bản, kèm hình ảnh về kết quả thực hiện trong 30/9.