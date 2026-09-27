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Học sinh lớp 9 tử vong khi tham gia trải nghiệm

Hoài Nam

TPO - Một học sinh lớp 9 Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein (Hà Tĩnh) tử vong trong thời gian tham gia chương trình trải nghiệm tại TP Huế. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Ngày 27/9, thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, đơn vị vừa nhận được báo cáo từ Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein liên quan đến sự việc học sinh lớp 9 của một trường tử vong khi tham gia trải nghiệm tại Huế.

Theo báo cáo của trường, từ tối 25/9 đến ngày 27/9, Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein (đóng tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức chương trình trải nghiệm tại TP Huế cho 178 học sinh khối 9.

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Ngôi trường nơi tổ chức cho học sinh tham gia trải nghiệm.

Khoảng 3h ngày 27/9, trong thời gian đoàn lưu trú tại một khách sạn trên đường Trần Cao Vân, phường Thuận Hóa, TP Huế, em N.M.Q. (SN 2012, học sinh lớp 9A5) được phát hiện tử vong sau khi rơi từ tầng 5 của khách sạn.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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#Hà Tĩnh #Điều tra nguyên nhân học sinh lớp 9 ở tử vong khi tham gia trải nghiệm #Một học sinh lớp 9 Trường Tiểu học #THCS & THPT Albert Einstein

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