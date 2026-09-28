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Thế giới

Hàn Quốc yêu cầu Ukraine xin lỗi vì tiết lộ chuyện giao tù binh Triều Tiên

Bình Giang

TPO - Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã yêu cầu Ukraine đưa ra lời giải thích chính thức và xin lỗi vì tiết lộ việc chuyển giao 2 tù binh Triều Tiên cho Seoul.

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Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. (Ảnh: AP)

“Văn phòng Tổng thống lấy làm tiếc về việc Ukraine đơn phương tiết lộ thông tin và đưa ra tuyên bố sai sự thật, rằng hai bên không có thỏa thuận không tiết lộ thông tin”, ông Seong Ghi-hong, Thư ký cấp cao phụ trách quan hệ công chúng của Tổng thống Hàn Quốc, nhấn mạnh trong tuyên bố đưa ra ngày 27/9.

Ông Seong cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét các biện pháp bổ sung để xử lý vấn đề này nếu cần thiết.

Theo ông Seong, Ukraine đã nhiều lần trao đổi với Seoul thông qua những kênh khác nhau về việc chuyển giao tù binh và đề nghị giữ bí mật, nói rằng việc công khai có thể khiến chính quyền Ukraine bị dư luận trong nước chỉ trích vì không trao đổi họ lấy các tù nhân Ukraine.

Hàn Quốc đồng ý giữ kín việc chuyển giao vì những quan ngại về an ninh, ngoại giao và nhân đạo, trong đó có sự an toàn của các tù binh và gia đình họ, ông Seong nói.

Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuần trước, Tổng thống Volodymir Zelensky thông tin việc chuyện giao 2 lính Triều Tiên cho Seoul, sau đó phủ nhận hai bên có thoả thuận bảo mật.

Ông Seong nói rằng điều này gây tổn hại nghiêm trọng đến lòng tin giữa hai chính phủ và có thể gây ảnh hưởng đến quan hệ song phương.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nói rằng “xét trên mọi phương diện, việc không công khai thông tin là phù hợp” để tránh hậu quả, đồng thời cho biết hai bên đã nhất trí giữ bí mật về việc này.

“Tôi không biết những hoàn cảnh nào đã khiến phía Ukraine tiết lộ vấn đề này bất chấp thỏa thuận bảo mật, nhưng tôi vô cùng lấy làm tiếc”, ông viết.

Ukraine nói rằng họ bắt 2 người lính Triều Tiên tại tỉnh Kursk của Nga vào tháng 1/2025. Đây là những binh sĩ Triều Tiên đầu tiên bị bắt sống kể từ khi Bình Nhưỡng đưa lực lượng sang hỗ trợ Nga năm 2024.

Trước đó, Hàn Quốc từ chối xác nhận việc 2 binh sĩ đến nước này. Theo một nghị sĩ đối lập Hàn Quốc, Seoul và Kiev đã bàn bạc về việc chuyển giao sau khi 2 người lính bày tỏ mong muốn đến Hàn Quốc.

Việc chuyển giao diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang ủng hộ các nỗ lực khôi phục đối thoại với Triều Tiên, và Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng thể hiện sẵn sàng đối thoại với Bình Nhưỡng.

Theo Reuters

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#Triều Tiên #Hàn Quốc #Ukraine #Lính Triều Tiên

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