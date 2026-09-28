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Pháp luật

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Khởi tố tài xế Mercedes gây tai nạn rồi bỏ trốn ở Vũng Tàu

Nguyễn Dũng - Văn Quân

TPO - Sau khi lái ô tô Mercedes va chạm với xe máy khiến hai người bị thương, Nguyễn Thái Tuấn rời khỏi hiện trường. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam tài xế này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thái Tuấn (SN 2002, trú phường Vũng Tàu, TPHCM) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

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Nguyễn Thái Tuấn tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h29 ngày 20/9, anh Nguyễn Đình Huy (SN 2006) điều khiển xe máy biển số 72C1-447.91 chở chị ruột Nguyễn Thị Thương (SN 1999) lưu thông trên đường Trương Công Định, hướng từ đường Lê Hồng Phong về đường Thống Nhất mới.

Khi đến khu vực trước số 313 Trương Công Định, phường Vũng Tàu, xe máy của anh Huy bị một ô tô chạy từ phía sau va chạm, khiến hai chị em cùng phương tiện ngã xuống đường.

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Hình ảnh camera an ninh ghi lại ô tô chạy phía sau tông người đi xe máy rồi bỏ trốn.

Sau tai nạn, chiếc ô tô không dừng lại mà rời khỏi hiện trường. Anh Huy và chị Thương sau đó được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, điều trị.

Cơ quan điều tra phối hợp các đơn vị khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và truy tìm phương tiện liên quan.

Đến sáng 21/9, lực lượng chức năng phát hiện chiếc Mercedes màu trắng, biển số 72A-786.27, đỗ trước số 75 Bà Huyện Thanh Quan, phường Vũng Tàu. Công an sau đó xác định người điều khiển chiếc xe thời điểm xảy ra tai nạn là Nguyễn Thái Tuấn.

Theo lời khai ban đầu và tài liệu điều tra, khoảng 21h25 ngày 20/9, Tuấn điều khiển ô tô đến một nhà hàng trên đường Hoàng Hoa Thám để đón người quen. Khi lưu thông đến trước số 313 Trương Công Định, ô tô do Tuấn điều khiển va chạm vào phía sau xe máy của anh Huy.

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Cơ quan chức năng dựng lại hiện trường vụ tai nạn.

Cơ quan công an xác định sau khi thấy hai người trên xe máy ngã xuống đường, Tuấn lo sợ trách nhiệm nên tiếp tục điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường. Chiếc xe sau đó được đưa về đỗ trên đường Bà Huyện Thanh Quan.

Kết quả xác định thương tích của anh Huy và chị Thương đủ căn cứ để cơ quan điều tra truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Thái Tuấn.

Vụ án đang được Công an TPHCM tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

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