Thủ tướng điều động, bổ nhiệm, phê chuẩn nhân sự

TPO - Tuần qua (từ 21 đến 27/9), Thủ tướng Chính phủ có các quyết định điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bộ Công thương, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Thủ tướng điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ Công thương và Văn phòng Chính phủ



Ngày 24/9, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1836/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm thứ trưởng Bộ Công Thương.

Theo quyết định, Thủ tướng bổ nhiệm ông Lương Hoàng Thái, Cục trưởng Cục Phòng vệ Thương mại, giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Tân Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái. Ảnh: Bộ Công thương



Trước đó vào sáng 22/9, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.

Theo báo Chính phủ, tại buổi lễ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Anh Tiến công bố Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 21/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Danh Huy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Danh Huy.



Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trao quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Danh Huy. Ảnh: Báo Chính phủ



Theo báo Nhân Dân, chiều cùng ngày, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.

Trên cơ sở ý kiến của Ban Bí thư và đề nghị của Bộ trưởng Nội vụ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng kể từ ngày 21/9/2026.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Thứ trưởng Lê Hồng Vinh. Ảnh: Tạp chí Xây dựng



Thủ tướng phê chuẩn nhân sự lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Quảng Trị



Ngày 24/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031.

Cụ thể, tại Quyết định số 1839/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước đó tại kỳ họp HĐND tỉnh Thái Nguyên ngày 19/9, ông Nguyễn Thế Mạnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031.

Phê chuẩn kết quả bầu chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đối với ông Nguyễn Thế Mạnh. (Ảnh: Phạm Thắng)

Tại Quyết định số 1837/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Vương Quốc Tuấn.

Trước đó vào ngày 19/9, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Vương Quốc Tuấn do chuyển công tác.

Ngày 21/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố và triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Vương Quốc Tuấn được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Vương Quốc Tuấn.

Theo TTXVN cùng ngày 24/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký Quyết định số 1838/QĐ-TT phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026-2031.

Cụ thể, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương. Ảnh: Báo Chính phủ



Trước đó vào ngày 21/9, HĐND tỉnh Quảng Trị đã bầu ông Bùi Hoàng Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2026-2031, với 100% số phiếu bầu.