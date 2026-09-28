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Người lính

Tàu lặn không người lái của Mỹ ‘sa lưới’ quân đội Iran

Minh Hạnh

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã thu giữ một tàu lặn không người lái của Mỹ tại eo biển Hormuz.

Đoạn video do IRGC công bố về tàu lặn không người lái của Mỹ. (Nguồn: X)

Hãng tin bán chính thức Fars dẫn thông báo của IRGC cho biết: “Các thủy thủ thuộc lực lượng hải quân IRGC đã đánh chặn thành công một thiết bị không người lái hiện đại của quân đội Mỹ khi thiết bị này đang thực hiện hoạt động do thám tại eo biển Hormuz. Đây là kết quả của một chiến dịch phối hợp phức tạp kết hợp giữa tình báo và tác chiến điện tử”.

IRGC mô tả phương tiện không người lái này là một "thiết bị lặn tiên tiến mang tên Remus 600”, cho biết thêm rằng thiết bị này "hiện đang được các chuyên gia của lực lượng tiếp nhận để trích xuất dữ liệu".

“Hải quân IRGC tuyên bố dứt khoát, rằng Eo biển Hormuz đã bị phong toả, và chúng tôi đang thực hiện các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt nhằm ngăn chặn những hành động nguy hiểm, cũng như việc đi qua trái phép”.

Quân đội Mỹ hiện chưa bình luận về thông tin này.

Trước đó, hồi đầu tháng 9, IRGC đã thông báo về việc thu giữ "một trong những tàu lặn thông minh, không người lái hiện đại nhất" thuộc biên chế quân đội Mỹ.

Quân đội Iran xác định đây là loại tàu lặn Dive-LD, có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ, từ lập bản đồ đáy biển, thu thập thông tin tình báo và giám sát, kiểm tra đường ống dẫn dầu khí, cho đến hỗ trợ tác chiến chống ngầm.

Việc thu giữ thành công một tàu lặn không người lái của quân đội Mỹ đã mang lại cho Tehran cơ hội nghiên cứu và sao chép công nghệ thiết bị này, tạo ra một bước lùi cho Lầu Năm Góc và nhà sản xuất Anduril.

Al Jazeera

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#Mỹ #Iran #xung đột Mỹ - Iran #eo biển Hormuz #tàu lặn không người lái

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