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'Trại buôn người' thu 95 tỷ đồng mở màn, phim của Vân Dung bất ngờ hủy chiếu

Trạch Dương

TPO - Sau ba ngày khởi chiếu, "Trại buôn người" đạt 95,57 tỷ đồng, riêng Chủ nhật thu hơn 30,88 tỷ đồng. Sức bán của phim tạo khoảng cách lớn với "Út Lan 2", "Lên hương" và mở ra kỳ vọng chạm mốc 200 tỷ đồng. Cuộc đua tháng 10 cũng thay đổi khi "Án mạng karaoke" chuyển lịch phát hành từ 2/10 sang 30/10.

Dịp cuối tuần, Trại buôn người dẫn dắt phòng vé và bỏ xa phim Việt và bom tấn Hollywood ngoài rạp. Tổng doanh thu bộ phim gắn nhãn T18 tiến sát mốc 100 tỷ đồng sau ba ngày khởi chiếu.

Ngày cuối tuần, phim thu hơn 30 tỷ đồng, vượt xa thành tích của bốn bộ phim ra rạp dịp lễ 2/9. Tác phẩm có Steven Nguyễn, Minh Kiên triển vọng cao mang lại nhiều kỷ lục mới cho phim Việt 3 tháng cuối năm.

Thành tích vượt xa phim lễ 2/9

Theo dữ liệu Box Office Vietnam ghi nhận tối 27/9, Trại buôn người bán 328.675 vé/4.844 suất chiếu, thu 30,88 tỷ đồng. Tổng doanh thu thị trường ngày cuối tuần chỉ vào khoảng 40,8 tỷ đồng, riêng phim của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh chiếm 3/4 doanh thu.

Sáng 28/9, phim thu hơn 95 tỷ đồng, chuẩn bị chạm mốc trăm tỷ trong ngày đầu tuần. Trong hai ngày đầu khởi chiếu, phim thu lần lượt 19,49 tỷ đồng (25/9) và 22,65 tỷ đồng (26/9).

Đáng chú ý, Trại buôn người có khả năng bán vé xấp xỉ Mưa đỏ trong hai ngày đầu (khoảng 212.000 vé/ngày). Giới điện ảnh dự đoán tác phẩm rộng đường cán mốc 200 tỷ đồng, thậm chí dự đoán đây là bộ phim thứ hai đạt 300 tỷ đồng trong năm (sau Thỏ ơi).

Trại buôn người khai thác đề tài buôn bán người và các đường dây lừa đảo ở khu vực biên giới. Phim theo chân Ny (Steven Nguyễn) đi tìm em gái mất tích rồi bị cuốn vào hành trình tìm đường thoát khỏi một trại giam giữ. Dàn diễn viên còn có Huỳnh Minh Kiên, Võ Thành Tâm, Quách Ngọc Ngoan, NSND Như Quỳnh và NSƯT Tuyết Thu.

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Trại buôn người càn quét rạp Việt sau hai ngày ra rạp.

Dịp cuối tuần, Avengers: Hồi kết đứng thứ hai phòng vé với 4,17 tỷ đồng từ 34.558 vé/ 888 suất chiếu. Tổng doanh thu của phim (tính cả đợt phát hành trước) khoảng 295,61 tỷ đồng. Út Lan 2 xếp tiếp theo với 1,61 tỷ đồng từ 18.149 vé/1.048 suất chiếu, nâng tổng doanh thu lên 39,72 tỷ đồng.

Lên hương đứng thứ tư với 1,54 tỷ đồng từ 16.261 vé/657 suất chiếu. Phim đạt 90,2 tỷ đồng sau 10 ngày ra rạp, tiếp tục tiến gần mốc 100 tỷ đồng. Tốc độ về đích của Lên hương chậm hơn dự đoán khi phim phải chia sẻ khán giả và suất chiếu với Trại buôn ngườiÚt Lan 2. Ở vị trí thứ năm, Vùng đất quỷ dữ thu hơn 824 triệu đồng từ 7.437 vé qua 481 suất chiếu, nâng doanh thu lũy kế lên 20,42 tỷ đồng.

Vùng đất quỷ dữ xếp thứ năm với hơn 824 triệu đồng từ 7.437 vé/481 suất chiếu, tổng doanh thu đạt 20,42 tỷ đồng. Hai phim Việt không cạnh tranh nổi làn sóng của Trại buôn người Út Lan 2 Bóng ma nhà hát ( tổng doanh thu 2,40 tỷ đồng) và Mãi nợ một lời tạm biệt (đạt 1,84 tỷ đồng).

Một phim Việt đổi lịch ra rạp

Giữa sự càn quét của Trại buôn người, ê-kíp Án mạng karaoke thông báo hủy ra mắt dự kiến tổ chức ngày 30/9, chuyển ngày khởi chiếu từ 2/10 sang 30/10. Nhà sản xuất không nêu cụ thể lý do lùi ngày phát hành dự án có nghệ sĩ Vân Dung, hoa hậu Thiên Ân.

Thay đổi này tạo lợi thế giúp Trại buôn người không phải đối đầu phim Việt mới trong tuần phát hành thứ hai. Tuần này, có thêm bốn tác phẩm ra rạp nhưng toàn là phim nước ngoài.

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Án mạng karaoke có nghệ sĩ Vân Dung dời lịch phát hành từ 2/10 sang 30/10.

Lịch dự kiến ngày 2/10 gồm phim hành động Trái tim quái thú, tác phẩm giật gân Bí mật bị chôn vùi, phim tình cảm Thái Lan Quyết cua anh này, phim kinh dị Quỷ dắt tay cùng các phim hoạt hình Scotty giải cứu hoàng thượngThần sư Chung Quỳ: Linh giới đại chiến.

Thay đổi của Án mạng karaoke lại tạo thế cạnh tranh mới ngoài rạp Việt. Nếu lịch phát hành được giữ nguyên, ngày 30/10 sẽ có ba phim Việt cùng ra rạp, trong đó hai tác phẩm theo hướng kinh dị, tâm linh, còn Án mạng karaoke pha trộn hài và trinh thám. Việc cùng phát hành một ngày có thể khiến các phim phải cạnh tranh quyết liệt hơn về suất chiếu và sự chú ý của khán giả.

Tháng 10 chứng kiến sự đổ bộ ào ạt của hàng loạt phim Việt. Lịch phát hành dự kiến có Án mạng xém hoàn hảo (9/10), Chị chị em em 3 (16/10) và Mẹ Mìn (23/10). Dữ liệu cho thấy bộ phim Công nữ Ngọc Hoa (ban đầu dự kiến ra rạp 30/10) đã rút khỏi cuộc đua vốn đang "tắc nghẽn".

#Trại buôn người càn quét phim Việt #Trại buôn người #doanh thu Trại buôn người sáng 27/9 #Trại buôn người bán 103.172 vé #Trại buôn người thu hơn 66 tỷ đồng #bảng xếp hạng phòng vé 27/9 #Trại buôn người và Mưa đỏ #phòng vé Việt cuối tuần

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