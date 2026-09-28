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Giải trí

Gương mặt Chương Tử Di làm sao vậy

Minh Vũ

TPO - Ngoại hình Chương Tử Di đang trở thành đề tài bàn luận của đông đảo khán giả. Cô vốn được mệnh danh nữ diễn viên có cấu trúc gương mặt đẹp nhất Trung Quốc nhưng giờ ngoại hình lại gây tranh cãi.

Trang Sina đưa tin Chương Tử Di xuất hiện trong đêm nhạc Trăng sáng vùng vịnh, cô gây tranh cãi với gương mặt sưng phù. Trên màn ảnh, trông má cô đầy đặn, đường viền hàm mềm mại khác xa đường nét sắc sảo trên gương mặt mà khán giả vẫn nhớ.

Từ khóa "Gương mặt Chương Tử Di làm sao vậy" thu hút hơn 160 triệu lượt xem và hàng chục nghìn bình luận trên Weibo.

Màn trình diễn của Chương Tử Di tràn ngập những bình luận như "Mắt cô ấy không mở được", "Trông cô ấy như một chiếc bánh bao hấp", "Lông mày cô ấy đã thay đổi, và khóe mắt hơi xếch lên, có lẽ vì toàn bộ khuôn mặt đã được kéo lên do thẩm mỹ".

Khán giả đánh giá vì gương mặt sưng phù nên khoảng trống giữa gương mặt của Chương Tử Di tăng lên, gò má bị hạ thấp. Vì vậy nhiều người nghi ngờ nữ diễn viên đã sử dụng chất làm đầy nhằm căng da, níu giữ vẻ trẻ trung. Tuy nhiên do thuốc chưa ổn định dẫn đến gương mặt của nữ diễn viên thiếu tự nhiên.

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Hình ảnh thực của Chương Tử Di khác xa ảnh đăng trên mạng xã hội. Nữ diễn viên bị nghi ngờ đã can thiệp thẩm mỹ.

Cuối tháng 8, Chương Tử Di chia sẻ cô cố tình tăng cân từ 49 kg lên 55 kg để quay tác phẩm Dấu tích tìm con của đạo diễn Tào Bảo Bình, nhằm thể hiện tốt hình ảnh người mẹ. "Nhân vật cần điều gì, tôi đáp ứng thứ đó, tôi nghĩ đó là điều kiện cần có của một diễn viên", Chương Tử Di nói.

Chương Tử Di cho biết 4 tháng qua, cô tích cực chơi cầu lông, bơi để giảm cân. Diễn viên còn tập gym theo hướng dẫn của huấn luyện viên nhằm luyện cơ săn chắc.

Một số khán giả ủng hộ Chương Tử Di, cho rằng dù cô có gương mặt đẹp trong quá khứ, nhưng vóc dáng sẽ thay đổi theo thời gian, công chúng không nên khắt khe với ngoại hình phụ nữ.

Chương Tử Di từng được đạo diễn Trương Nghệ Mưu khen ngợi "ngôi sao có gương mặt điện ảnh chuẩn nhất Trung Quốc". Sức hút của Chương Tử Di thể hiện ở đường nét khuôn mặt thanh tú, tỷ lệ đẹp thể hiện sự mạnh mẽ pha chút bướng bỉnh. Năm 2008, cô còn được bình chọn là ngôi sao đẹp nhất Trung Quốc.

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Chương Tử Di từng được khen ngợi là "gương mặt điện ảnh đẹp nhất Trung Quốc", vì vậy khán giả lo lắng cô mắc sai lầm đụng chạm dao kéo trên gương mặt.

Trong những năm đầu sự nghiệp, Chương Tử Di đẹp tự nhiên, rực rỡ. Sau này, khi danh tiếng ngày càng lên cao, nữ diễn viên toát lên vẻ đẹp sắc sảo và quyền lực.

Chương Tử Di sở hữu khuôn mặt phù hợp màn ảnh rộng. Các đạo diễn từng hợp tác đều khen ngợi nữ diễn viên là "gương mặt nhiều năm mới có của giới điện ảnh", "Ống kính cũng yêu thích cô ấy".

Vẻ đẹp của Chương Tử Di còn được giới điện ảnh quốc tế yêu thích. Cô là một trong số ít ngôi sao Trung Quốc được truyền thông nước ngoài nhớ tên và thể hiện sự trân trọng. Vì vậy, nhiều khán giả mong mỏi Chương Tử Di không mắc sai lầm sử dụng các biện pháp can thiệp thẩm mỹ quá đà.

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#Chương Tử Di #Sao hoa ngữ #Ngọa hổ tàng long #phim Trung Quốc

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