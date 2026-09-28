Sinh con khỏe mạnh sau ba lần bị thai ngoài tử cung nhờ IVF

Mỗi lần mang thai là một lần đối diện với mất mát

Thời điểm ba năm trước khi quyết định về chung một nhà, vợ chồng chị Thủy sớm có kế hoạch sinh con đầu lòng và không lâu sau thuận lợi đón tin vui. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, thay vì một thai kỳ thuận lợi, chị được xác định mang thai ngoài tử cung và buộc phải chấm dứt thai kỳ. Trải qua mất mát, anh chị vẫn động viên nhau nghỉ ngơi cải thiện sức khỏe để chuẩn bị cho lần mang thai tiếp theo.

Nhưng càng hy vọng bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu, giống như lần đầu, hai lần mang thai sau đó của chị Thủy tiếp tục rơi vào tình trạng thai ngoài tử cung. Thai ngoài tử cung xảy ra khi thai làm tổ bên ngoài buồng tử cung, trong đó khoảng 90% trường hợp xảy ra tại vòi trứng. Đây là một biến chứng sản khoa có thể gây nguy hiểm cho người mẹ nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Sau những lần liên tiếp phải xử lý thai ngoài tử cung, hai vòi trứng của chị Thủy bị tổn thương nghiêm trọng dẫn tới phải cắt bỏ. Với người phụ nữ đang mong con, đây không chỉ là cuộc phẫu thuật để giải quyết một biến chứng sản khoa nguy hiểm, mà còn là cú sốc tinh thần lớn khi cơ hội mang thai tự nhiên không còn. “Càng về sau tôi càng sợ vợ chồng sẽ không còn cơ hội có con nữa”, chị Thủy bùi ngùi chia sẻ.

Khi cả hai vòi trứng không còn, IVF trở thành lựa chọn tối ưu

Vòi trứng là cầu nối quan trọng giúp trứng và tinh trùng gặp nhau để thụ tinh, đồng thời đóng vai trò vận chuyển phôi thai vào buồng tử cung làm tổ. Vì vậy khi cả hai vòi trứng đều bị cắt bỏ, quá trình này không thể diễn ra theo con đường tự nhiên.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hoàng trực tiếp thăm khám 1-1 để đưa ra phác đồ tối ưu

Tuy nhiên, việc không còn vòi trứng không đồng nghĩa người phụ nữ sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội có con. Sau quá trình thăm khám chuyên sâu, đánh giá tình trạng sức khỏe sinh sản, bác sĩ Nguyễn Văn Hoàng (Trung tâm IVF BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh) tư vấn cho vợ chồng chị Thu thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

“IVF là phương pháp hỗ trợ sinh sản tiên tiến giúp trứng và tinh trùng được thụ tinh bên ngoài cơ thể, phôi được nuôi cấy trong phòng labo sau đó chuyển trực tiếp vào buồng tử cung, không cần tới sự hỗ trợ của vòi trứng. Những trường hợp đã cắt hai bên vòi trứng vẫn có cơ hội mang thai nhờ IVF ”, bác sĩ cho biết.

IVF là giải pháp hỗ trợ sinh sản tối ưu khi người phụ nữ đã cắt cả hai bên vòi trứng

Với phác đồ cá nhân hoá, chị Thủy thu được 18 trứng và tạo được 9 phôi, tạo tiền đề cho bước tiếp theo của quá trình điều trị.

Phép màu đến sau hành trình kiên trì

Với nhiều người phụ nữ, que thử thai hai vạch là dấu mốc của niềm vui nhưng với chị Thủy, khoảnh khắc ấy còn đi kèm một nỗi lo thường trực “Liệu lần này thai có làm tổ đúng vị trí?” Đặc biệt sau mỗi lần thai ngoài tử cung, nguy cơ tái diễn cũng cao hơn so với người chưa từng mắc. Vì vậy, trường hợp của vợ chồng chị không chỉ dừng lại ở xây dựng một phương pháp hỗ trợ sinh sản tối ưu mà quan trọng hơn cả là giúp gia đình tháo gỡ tâm lý.

Thấu hiểu nỗi lo của gia đình, bác sĩ Nguyễn Văn Hoàng do đó trong suốt quá trình điều trị luôn đồng hành động viên, giải đáp mọi thắc mắc cũng như theo dõi chặt chẽ từng giai đoạn để có hướng điều chỉnh phù hợp. Đồng thời, việc có 9 phôi sau chu kỳ IVF giúp gia đình giảm bớt áp lực phải đặt tất cả hy vọng vào một lần duy nhất, chủ động lựa chọn thời điểm sức khỏe tối ưu tăng tỷ lệ thành công.

Vợ chồng chị Thu hạnh phúc đón con đầu lòng sau bao thăng trầm

Cuối cùng sau ba năm kết hôn, trải qua nhiều lần mang thai thất bại, duyên con đã thực sự đến với vợ chồng chị. Chị Thủy đậu thai ngay lần đầu chuyển phôi và có một thai kỳ thuận lợi.

“Nhìn phôi làm tổ đúng vị trí, mình mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Từng cột mốc siêu âm báo thai kỳ ổn định là một lần vợ chồng biết rằng ngày đón con chào đời không còn xa” - Chị Thu hạnh phúc chia sẻ.

Tỷ lệ bị vô sinh sau mang thai ngoài tử cung khá cao, có thể lên đến 50%. Tuy nhiên, không phải trường hợp thai ngoài tử cung nào cũng phải cắt bỏ vòi trứng. Khả năng bảo tồn vòi trứng và cơ hội mang thai sau đó phụ thuộc vào tình trạng tổn thương cũng như nhiều yếu tố khác. Ngay khi cả hai vòi trứng đã bị tổn thương nghiêm trọng hoặc phải cắt bỏ thì IVF vẫn là một lựa chọn tối ưu, mở ra cơ hội sinh con khỏe mạnh.