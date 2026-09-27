Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Đón cặp song sinh thứ hai, Dương Khắc Linh - Sara Lưu tiếp tục lưu trữ tế bào gốc cho con

P.V

Chuẩn bị đón thêm một cặp song thai, Dương Khắc Linh và Sara Lưu cho biết điều cả hai quan tâm không chỉ là những vật dụng cần thiết khi các con chào đời, mà còn là những lựa chọn có thể đồng hành lâu dài với sức khỏe của con. Sau khi từng lưu trữ cho hai bé đầu, cặp đôi tiếp tục tìm hiểu giải pháp lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn tại StemNex Asia cho lần mang thai thứ hai.

Từ bất ngờ khi tiếp tục mang song thai đến kế hoạch chuẩn bị cho 4 con

Nguồn ảnh: FBCN Lưu Ngọc Duyên (Sara Lưu)
Nguồn ảnh: FBCN Lưu Ngọc Duyên (Sara Lưu)

Khi nhận tin mình tiếp tục mang song thai, Sara Lưu thừa nhận cảm xúc đầu tiên là vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc. Từ một gia đình đã có hai em bé, vợ chồng Dương Khắc Linh chuẩn bị bước vào hành trình mới với bốn con nhỏ. Sara còn hài hước chia sẻ rằng lúc nhận tin, cô nghĩ “nhà mình sắp trở thành một cái nhà trẻ mất rồi”.

Niềm vui đi cùng không ít trách nhiệm. Dương Khắc Linh cho biết sau khi đã trải qua hành trình chăm sóc hai bé đầu, cả hai hiểu rõ hơn rằng sức khỏe vẫn là yếu tố cần được ưu tiên ngay từ những bước chuẩn bị trước khi con chào đời.

“Điều đầu tiên Sara nghĩ tới không phải là mua bao nhiêu đồ dùng hay bao nhiêu quần áo cho con, mà là làm thế nào để chuẩn bị cho con được một sức khỏe tốt nhất”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Chính từ suy nghĩ đó, cặp đôi tiếp tục quan tâm đến việc lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn – lựa chọn mà gia đình đã thực hiện với hai người con trước.

Vì sao gia đình tiếp tục lưu trữ tế bào gốc cho hai bé sắp chào đời?

Máu cuống rốn là nguồn chứa tế bào gốc tạo máu, được thu thập sau sinh và không can thiệp vào quá trình sinh em bé. Điểm đặc biệt là nguồn tế bào này chỉ có cơ hội thu thập tại thời điểm trẻ chào đời.

Với Dương Khắc Linh và Sara Lưu, việc từng trải qua quá trình lưu trữ cho hai bé đầu giúp gia đình có thêm kinh nghiệm khi đưa ra quyết định cho lần mang thai này. Nam nhạc sĩ cho rằng với một mẫu sinh học có thể được bảo quản trong thời gian dài, điều anh quan tâm là chất lượng hệ thống lưu trữ, quy trình xử lý và khả năng hỗ trợ khi phát sinh nhu cầu sử dụng trong tương lai.

Sara Lưu cũng nhìn nhận việc lưu trữ như một sự chuẩn bị thêm, thay vì một dự đoán về tình trạng sức khỏe của con. Không bố mẹ nào mong con phải sử dụng đến nguồn tế bào đã lưu, nhưng theo cô, nếu có một cơ hội chỉ xuất hiện khi con chào đời thì gia đình muốn tìm hiểu kỹ để không bỏ lỡ.

StemNex Asia có gì khiến Dương Khắc Linh – Sara Lưu quan tâm?

Trong quá trình tìm hiểu dịch vụ của StemNex Asia, một trong những điểm Dương Khắc Linh chú ý là cách xử lý và phân chia mẫu máu cuống rốn.

Theo thông tin từ StemNex Asia, mẫu được xử lý bằng công nghệ mới, quy trình này tập trung vào phân lập HSC, không nuôi cấy tăng sinh tế bào trước khi lưu trữ, mẫu máu cuống rốn được phân chia thành 6 cryovial độc lập. Đây cũng là điểm nam nhạc sĩ đặc biệt quan tâm khi tìm hiểu dịch vụ.

Cách lưu trữ này hướng đến khả năng rã đông từng phần khi phát sinh nhu cầu, trong khi các cryovial còn lại có thể tiếp tục được bảo quản. Tuy nhiên, số lượng mẫu cần sử dụng trong thực tế vẫn phụ thuộc vào chỉ định chuyên môn, số lượng tế bào và yêu cầu của từng trường hợp.

Với Dương Khắc Linh, yếu tố đáng chú ý nằm ở tính linh hoạt: thay vì chỉ nghĩ đến việc “có lưu mẫu hay không”, gia đình còn quan tâm đến cách mẫu được bảo quản để phù hợp với những nhu cầu có thể xuất hiện trong tương lai.

Không chỉ lưu mẫu, gia đình còn quan tâm đến hỗ trợ dài hạn

Với Dương Khắc Linh và Sara Lưu, việc lựa chọn dịch vụ không chỉ nằm ở khâu thu thập và lưu trữ ban đầu, mà còn ở khả năng quản lý, vận chuyển và hỗ trợ khi mẫu phát sinh nhu cầu sử dụng trong tương lai.

Theo chương trình của StemNex Asia, khách hàng có các quyền lợi liên quan đến vận chuyển mẫu, hỗ trợ chi phí điều trị và chính sách trong trường hợp mẫu không đáp ứng điều kiện sử dụng, tùy theo điều khoản của từng chương trình.

Chuẩn bị cho con từ một cơ hội chỉ có khi chào đời

Từ kinh nghiệm với hai con đầu, Dương Khắc Linh và Sara Lưu cho biết lần mang thai này cả hai quan tâm nhiều hơn đến những lựa chọn mang tính dài hạn.

Với lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn, gia đình xem đây là cách bảo tồn một nguồn tế bào chỉ có thể thu thập tại thời điểm sinh. StemNex Asia đồng thời tập trung vào công nghệ xử lý, phân chia mẫu và hỗ trợ xuyên suốt quá trình lưu trữ.

#Lưu trữ tế bào gốc #Tế bào gốc máu cuống rốn #StemNex Asia #Dương Khắc Linh #Sara Lưu

Cùng chuyên mục

Người trẻ đối mặt nguy cơ mất thị lực vì màn hình số

Cận thị trẻ em gia tăng, nguy cơ 90% mắc tật khúc xạ vào năm 2050

TPO - Tỷ lệ trẻ em mắc tật khúc xạ, đặc biệt là cận thị, đang gia tăng nhanh, nhất là tại một số đô thị lớn ở mức cao. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không có biện pháp can thiệp và phòng ngừa hiệu quả, tỷ lệ trẻ em Việt Nam mắc cận thị có thể lên tới 90% vào năm 2050.

Người đàn ông uống nhầm 2 ngụm thuốc thú y cất trong tủ lạnh

Người đàn ông uống nhầm 2 ngụm thuốc thú y cất trong tủ lạnh

TPO - Chỉ khoảng 30 phút sau khi uống nhầm 2 ngụm dung dịch sát trùng dùng trong chăn nuôi được cất trong tủ lạnh, người đàn ông 31 tuổi ở Tây Ninh xuất hiện đau rát miệng, họng. Khi nhập viện, các bác sĩ ghi nhận người bệnh bị ăn mòn thực quản, kèm viêm phổi và tăng men gan.

Cà Mau chạy đua 45 ngày, quyết hoàn thành khám sức khỏe toàn dân

Cà Mau chạy đua 45 ngày, quyết hoàn thành khám sức khỏe toàn dân

Cà Mau đặt mục tiêu đến hết tháng 10/2026 hoàn thành khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc cho người dân trên toàn tỉnh. Với hơn 80 % dân số đã được khám, tỉnh đang triển khai đợt cao điểm 45 ngày, đưa hoạt động khám đến từng khóm, ấp, khu dân cư và tận nhà người cao tuổi, người khó khăn đi lại.

Napas, Mastercard và Payoo mở rộng chương trình tầm soát ung thư cho phụ nữ yếu thế và phụ nữ dân tộc thiểu số

Napas, Mastercard và Payoo mở rộng chương trình tầm soát ung thư cho phụ nữ yếu thế và phụ nữ dân tộc thiểu số

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Mastercard và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt (Payoo) phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chính thức khởi động chương trình an sinh xã hội thường niên "Chạm sẻ chia, Trao hy vọng" mang 2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí đến với phụ nữ yếu thế, dân tộc thiểu số tại các xã biên giới, vùng khó khăn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thăm bệnh nhi tại Bệnh viện K

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thăm bệnh nhi tại Bệnh viện K

TPO - Trong ngày Tết Trung thu, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, thăm hỏi và trao quà cho 64 bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Nội nhi. Tình cảm của Thủ tướng cũng như của lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành cho các bệnh nhi tiếp thêm nghị lực cho các em và gia đình trong quá trình điều trị bệnh.

Vụ thảm án ở Củ Chi: Hai nạn nhân qua nguy kịch

Vụ thảm án ở Củ Chi: Hai nạn nhân qua nguy kịch

TPO - Sau khi được phẫu thuật cấp cứu do vết thương thấu ngực, hai nạn nhân trong vụ án mạng khiến 2 người tử vong, xảy ra tại dãy trọ trên đường Hồ Văn Tắng (xã Củ Chi, TPHCM) đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.

Y khoa chuẩn Mỹ: Mảnh ghép hoàn thiện hạ tầng sống an tâm trọn đời tại Vinhomes Green Paradise

Y khoa chuẩn Mỹ: Mảnh ghép hoàn thiện hạ tầng sống an tâm trọn đời tại Vinhomes Green Paradise

Lần đầu tiên tại Việt Nam, một đại bệnh viện đa khoa quốc tế được đồng kiến tạo ngay từ “vạch xuất phát” cùng Cleveland Clinic - hệ thống y tế số 1 nước Mỹ. Cùng với hệ sinh thái xanh lên tới 930 ha, Vinmec Cần Giờ đang góp phần định hình vị thế một điểm đến chăm sóc sức khỏe, du lịch y tế và nghỉ dưỡng lành mang đẳng cấp quốc tế cho Vinhomes Green Paradise nói riêng và cả khu vực phía Nam nói chung.

Phun xăm không phải cứ đậm, rõ mới là đẹp: Những hiểu lầm nhiều người vẫn mắc phải

Phun xăm không phải cứ đậm, rõ mới là đẹp: Những hiểu lầm nhiều người vẫn mắc phải

Định kiến về những đôi môi đậm màu hay hàng chân mày sắc lẹm vô tình bó buộc nghệ thuật phun xăm trong những khuôn mẫu cũ kỹ. Dưới góc nhìn chuyên môn của Giám đốc Chuyên môn Thẩm mỹ viện Linh Anh - Nguyễn Huỳnh Trúc Nhi, phun xăm hiện đại là quá trình tinh chỉnh khoa học, dựa trên nền tảng vốn có của mỗi người.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe