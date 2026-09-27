Đón cặp song sinh thứ hai, Dương Khắc Linh - Sara Lưu tiếp tục lưu trữ tế bào gốc cho con

Chuẩn bị đón thêm một cặp song thai, Dương Khắc Linh và Sara Lưu cho biết điều cả hai quan tâm không chỉ là những vật dụng cần thiết khi các con chào đời, mà còn là những lựa chọn có thể đồng hành lâu dài với sức khỏe của con. Sau khi từng lưu trữ cho hai bé đầu, cặp đôi tiếp tục tìm hiểu giải pháp lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn tại StemNex Asia cho lần mang thai thứ hai.

Từ bất ngờ khi tiếp tục mang song thai đến kế hoạch chuẩn bị cho 4 con

Nguồn ảnh: FBCN Lưu Ngọc Duyên (Sara Lưu)

Khi nhận tin mình tiếp tục mang song thai, Sara Lưu thừa nhận cảm xúc đầu tiên là vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc. Từ một gia đình đã có hai em bé, vợ chồng Dương Khắc Linh chuẩn bị bước vào hành trình mới với bốn con nhỏ. Sara còn hài hước chia sẻ rằng lúc nhận tin, cô nghĩ “nhà mình sắp trở thành một cái nhà trẻ mất rồi”.

Niềm vui đi cùng không ít trách nhiệm. Dương Khắc Linh cho biết sau khi đã trải qua hành trình chăm sóc hai bé đầu, cả hai hiểu rõ hơn rằng sức khỏe vẫn là yếu tố cần được ưu tiên ngay từ những bước chuẩn bị trước khi con chào đời.

“Điều đầu tiên Sara nghĩ tới không phải là mua bao nhiêu đồ dùng hay bao nhiêu quần áo cho con, mà là làm thế nào để chuẩn bị cho con được một sức khỏe tốt nhất”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Chính từ suy nghĩ đó, cặp đôi tiếp tục quan tâm đến việc lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn – lựa chọn mà gia đình đã thực hiện với hai người con trước.

Vì sao gia đình tiếp tục lưu trữ tế bào gốc cho hai bé sắp chào đời?

Máu cuống rốn là nguồn chứa tế bào gốc tạo máu, được thu thập sau sinh và không can thiệp vào quá trình sinh em bé. Điểm đặc biệt là nguồn tế bào này chỉ có cơ hội thu thập tại thời điểm trẻ chào đời.

Với Dương Khắc Linh và Sara Lưu, việc từng trải qua quá trình lưu trữ cho hai bé đầu giúp gia đình có thêm kinh nghiệm khi đưa ra quyết định cho lần mang thai này. Nam nhạc sĩ cho rằng với một mẫu sinh học có thể được bảo quản trong thời gian dài, điều anh quan tâm là chất lượng hệ thống lưu trữ, quy trình xử lý và khả năng hỗ trợ khi phát sinh nhu cầu sử dụng trong tương lai.

Sara Lưu cũng nhìn nhận việc lưu trữ như một sự chuẩn bị thêm, thay vì một dự đoán về tình trạng sức khỏe của con. Không bố mẹ nào mong con phải sử dụng đến nguồn tế bào đã lưu, nhưng theo cô, nếu có một cơ hội chỉ xuất hiện khi con chào đời thì gia đình muốn tìm hiểu kỹ để không bỏ lỡ.

StemNex Asia có gì khiến Dương Khắc Linh – Sara Lưu quan tâm?

Trong quá trình tìm hiểu dịch vụ của StemNex Asia, một trong những điểm Dương Khắc Linh chú ý là cách xử lý và phân chia mẫu máu cuống rốn.

Theo thông tin từ StemNex Asia, mẫu được xử lý bằng công nghệ mới, quy trình này tập trung vào phân lập HSC, không nuôi cấy tăng sinh tế bào trước khi lưu trữ, mẫu máu cuống rốn được phân chia thành 6 cryovial độc lập. Đây cũng là điểm nam nhạc sĩ đặc biệt quan tâm khi tìm hiểu dịch vụ.

Cách lưu trữ này hướng đến khả năng rã đông từng phần khi phát sinh nhu cầu, trong khi các cryovial còn lại có thể tiếp tục được bảo quản. Tuy nhiên, số lượng mẫu cần sử dụng trong thực tế vẫn phụ thuộc vào chỉ định chuyên môn, số lượng tế bào và yêu cầu của từng trường hợp.

Với Dương Khắc Linh, yếu tố đáng chú ý nằm ở tính linh hoạt: thay vì chỉ nghĩ đến việc “có lưu mẫu hay không”, gia đình còn quan tâm đến cách mẫu được bảo quản để phù hợp với những nhu cầu có thể xuất hiện trong tương lai.

Không chỉ lưu mẫu, gia đình còn quan tâm đến hỗ trợ dài hạn

Với Dương Khắc Linh và Sara Lưu, việc lựa chọn dịch vụ không chỉ nằm ở khâu thu thập và lưu trữ ban đầu, mà còn ở khả năng quản lý, vận chuyển và hỗ trợ khi mẫu phát sinh nhu cầu sử dụng trong tương lai.

Theo chương trình của StemNex Asia, khách hàng có các quyền lợi liên quan đến vận chuyển mẫu, hỗ trợ chi phí điều trị và chính sách trong trường hợp mẫu không đáp ứng điều kiện sử dụng, tùy theo điều khoản của từng chương trình.

Chuẩn bị cho con từ một cơ hội chỉ có khi chào đời

Từ kinh nghiệm với hai con đầu, Dương Khắc Linh và Sara Lưu cho biết lần mang thai này cả hai quan tâm nhiều hơn đến những lựa chọn mang tính dài hạn.

Với lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn, gia đình xem đây là cách bảo tồn một nguồn tế bào chỉ có thể thu thập tại thời điểm sinh. StemNex Asia đồng thời tập trung vào công nghệ xử lý, phân chia mẫu và hỗ trợ xuyên suốt quá trình lưu trữ.