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Sức khỏe

Cà Mau chạy đua 45 ngày, quyết hoàn thành khám sức khỏe toàn dân

P.V

Cà Mau đặt mục tiêu đến hết tháng 10/2026 hoàn thành khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc cho người dân trên toàn tỉnh. Với hơn 80 % dân số đã được khám, tỉnh đang triển khai đợt cao điểm 45 ngày, đưa hoạt động khám đến từng khóm, ấp, khu dân cư và tận nhà người cao tuổi, người khó khăn đi lại.

Phóng viên: Thưa ông, đến nay việc khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã đạt kết quả như thế nào? Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành vào thời điểm nào?

Ông Nguyễn Minh Luân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau: Đến thời điểm này, Cà Mau đã có khoảng 80,1% người dân được khám sức khỏe định kỳ. Tỉnh quyết tâm triển khai đợt cao điểm 45 ngày, đến hết tháng 10/2026 sẽ hoàn thành nhiệm vụ khám sức khỏe, sàng lọc trong năm 2026, với mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần.

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Ông Nguyễn Minh Luân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại lễ ra quân đợt cao điểm 45 ngày đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Thông qua khám, ngành y tế sẽ tiếp tục sàng lọc, tư vấn, thăm khám, điều trị và điều trị chuyên sâu. Bên cạnh đó, Cà Mau cũng tăng cường phối hợp với các bệnh viện, trường đại học y khoa ở khu vực TPHCM và Cần Thơ để hỗ trợ tỉnh trong công tác chuyên môn, điều trị chuyên sâu.

Phóng viên: Trong đợt cao điểm này, tỉnh có giải pháp gì để người dân thuận lợi hơn trong việc tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe?

Ông Nguyễn Minh Luân: Thời gian tới, chúng tôi không chỉ tập trung tổ chức khám tại các trạm y tế, điểm trạm mà sẽ ra quân tại từng địa bàn, đến từng khóm, ấp, từng khu dân cư để người dân thuận tiện tiếp cận và bảo đảm ai cũng được khám sức khỏe ít nhất một lần trong năm.

Đối với người cao tuổi, người gặp khó khăn trong việc đi lại, đội ngũ y, bác sĩ sẽ thành lập các tổ công tác đến tận gia đình để thăm khám sức khỏe, đồng thời cấp thuốc miễn phí cho người dân khi cần thiết.

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Mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm.

Phóng viên: Thưa ông, từ kết quả triển khai năm 2026, tỉnh dự kiến có những định hướng gì cho công tác khám sức khỏe người dân trong năm 2027?

Ông Nguyễn Minh Luân: Từ kinh nghiệm triển khai trong năm nay, tỉnh đang xây dựng kế hoạch cho năm 2027 theo hướng không chỉ dừng ở khám, sàng lọc mà sẽ gắn với các giải pháp điều trị phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn. Bên cạnh đó, công tác truyền thông sẽ được đẩy mạnh để người dân hiểu rõ hơn ý nghĩa, sự cần thiết của việc kiểm tra sức khỏe định kỳ.

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Tỉnh Cà Mau phấn đấu đến hết tháng 10/2026 sẽ hoàn thành việc khám sức khỏe, sàng lọc cho người dân.

Đặc biệt, những người có bệnh nền, bệnh mạn tính càng phải quan tâm đến việc kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Tỉnh cũng sẽ thay đổi cách thức tổ chức trong những năm tiếp theo theo hướng người dân di chuyển ít nhất, tạo thuận lợi tối đa trong việc đi lại và thăm khám. Tỉnh đồng thời huy động đội ngũ y, bác sĩ chuyên sâu để tăng khả năng phát hiện sớm, kịp thời các bệnh nền, bệnh mạn tính cho người dân.

Phóng viên: Việc hoàn thành mục tiêu khám sàng lọc trong năm 2026 có phải là mục tiêu trọng tâm mà Cà Mau hướng tới, thưa ông?

Ông Nguyễn Minh Luân: Mục tiêu của tỉnh là đến hết tháng 10/2026, Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện. Sau đợt cao điểm, tỉnh sẽ phân tích chuyên sâu cả về y khoa, công tác tổ chức, phối hợp, cũng như việc huy động phương tiện và các nguồn lực phục vụ chương trình. Qua đó, tỉnh rút ra những kinh nghiệm để có sự chỉ đạo tốt hơn trong thời gian tới, từng bước nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Xin cảm ơn ông!

#Khám sức khỏe #Cà Mau #Chăm sóc sức khỏe #Sàng lọc #Y tế #Bệnh viện #Phối hợp y tế

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