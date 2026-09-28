Cứu sống bệnh nhân nam 60 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp tại buổi khám từ thiện ở Quảng Ngãi

Ông L.V.D, 60 tuổi bất ngờ phát hiện nhồi máu cơ tim cấp tại chương trình khám bệnh từ thiện tại Quảng Ngãi. Sau khi được cấp cứu kịp thời và trải qua hai lần can thiệp mạch vành, sức khỏe của ông L.V.D. đã ổn định, có thể vận động đi lại tốt.

Để giúp người bệnh và gia đình giảm bớt gánh nặng tài chính trong thời điểm khó khăn, Khu Y tế Kỹ thuật cao TP.HCM quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí can thiệp và điều trị của ông D.Chương trình“Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn” do Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức, với sự phối hợp của Tập đoàn Hoa Lâm, Hội Khoa học Sức khỏe TP.HCM, Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City.

Khi đo huyết áp, chỉ số cao lên đến 180/100 mmHg. BS.CKI. Trần Thế Vinh – Khoa Tim mạch Bệnh viện Quốc tế City ghi nhận bệnh nhân có những cơn đau ngực từng đợt trong khoảng 3 ngày. Tại thời điểm thăm khám, bệnh nhân xuất hiện đau ngực kèm vã mồ hôi. Thực hiện điện tâm đồ. Kết quả cho thấy ST chênh lên, nguy cơ nhồi máu cơ tim cấp.

ThS.BS. Trần Quốc Thành – Giám đốc Điều hành BV Gia An 115 và BV Quốc tế City trực tiếp chỉ đạo để ông L.V.D. được can thiệp và điều trị kịp thời.

Ngay lập tức, ThS.BS. Trần Quốc Thành – Giám đốc Điều hành Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City trực tiếp chỉ đạo, cùng ê-kíp bác sĩ khẩn trương đưa ông D. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu.

Trong suốt quá trình chuyển viện, bác sĩ Thành liên tục trao đổi với các bác sĩ và theo sát tình trạng người bệnh, bảo đảm việc bàn giao, tiếp nhận được thực hiện nhanh chóng.

Tại bệnh viện ở Quảng Ngãi, kết quả chụp DSA mạch vành ghi nhận hẹp 95–99% nhánh LAD và 95–99% RCA. Ê-kíp đã khẩn trương tiến hành đặt stent LAD; tổn thương RCA đã được can thiệp thành công trong giai đoạn 2. Ngày 25/9/2026, ông L.V.D. tiếp tục được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi thực hiện can thiệp mạch vành, đặt stent lần 02 tại động mạch vành phải (RCA) nhằm xử trí tổn thương hẹp nặng đã được phát hiện trước đó. Ca can thiệp diễn ra thuận lợi.

Sau can thiệp, tình trạng lâm sàng của bệnh nhân cải thiện tích cực. Ông D. sức khỏe ổn định, có thể vận động và đi lại tốt, không ghi nhận các triệu chứng bất thường. Theo bác sĩ điều trị, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và chăm sóc sau can thiệp và sớm xuất viện.

Ông L.V.D. sức khỏe ổn định sau hai lần can thiệp mạch vành.

Từ một buổi khám thiện nguyện, sự sống được trao thêm cơ hội bằng sự khẩn trương và trách nhiệm của người thầy thuốc. Với gia đình ông D, điều đáng quý sau hành trình ấy là bệnh lý được phát hiện kịp thời và trong thời điểm khó khăn nhất, gia đình ông đã không đơn độc.

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