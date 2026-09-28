Vietnam Valves 2026: Công bố đồng thuận chuyên gia về can thiệp sửa van hai lá qua đường ống thông

Trong hai ngày 25 - 26/9/2026, tại Khách sạn New World Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (BV ĐHYD) tổ chức Hội nghị khoa học Vietnam Valves 2026 dưới sự bảo trợ của Hội Tim mạch học Việt Nam và Hội Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. Bước sang năm thứ hai, hội nghị thu hút 650 lượt đăng ký tham dự, với 37 phiên khoa học, 117 bài trình bày tại ba khu vực chuyên môn. Điểm nhấn của hội nghị năm nay là công bố Đồng thuận chuyên gia về điều trị can thiệp sửa van hai lá qua đường ống thông.

Trong bối cảnh già hóa dân số làm gia tăng bệnh van tim thoái hóa và các bệnh lý đi kèm, những tiến bộ về chẩn đoán hình ảnh, phẫu thuật ít xâm lấn và can thiệp qua đường ống thông đang mở ra thêm cơ hội điều trị. Điều này đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao về lựa chọn người bệnh, chuẩn hóa quy trình, phối hợp đa chuyên khoa và theo dõi lâu dài.

Tiếp nối Đồng thuận điều trị hẹp van động mạch chủ qua đường ống thông được công bố tại Vietnam Valves 2025, năm nay các chuyên gia công bố Đồng thuận về điều trị can thiệp sửa van hai lá qua đường ống thông. Tài liệu tập trung vào đánh giá người bệnh, chỉ định và thời điểm can thiệp, tổ chức Heart Team, yêu cầu đối với trung tâm thực hiện và theo dõi sau thủ thuật.

Phát biểu khai mạc, GS TS BS. Nguyễn Hoàng Định - Phó Giám đốc BV ĐHYD nhấn mạnh, những tiến bộ về công nghệ đang thay đổi tư duy điều trị bệnh van tim, trong đó mô hình đa chuyên khoa và Heart Team giữ vai trò quan trọng trong lựa chọn chiến lược phù hợp cho từng người bệnh. Bên cạnh đó, việc xây dựng dữ liệu thực tiễn về bệnh van tim của người Việt sẽ góp phần tối ưu quyết định điều trị, chuẩn hóa quy trình và đóng góp dữ liệu khoa học từ Việt Nam.

GS TS BS. Huỳnh Văn Minh - Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam đánh giá, Đồng thuận lần này là kết quả tập hợp kiến thức, kinh nghiệm thực hành và sự đồng thuận của các chuyên gia Việt Nam, hướng đến ứng dụng và tiếp tục hoàn thiện trên nền tảng khoa học, trách nhiệm nghề nghiệp và lợi ích của người bệnh.

Bên cạnh các phiên khoa học, 8 ca can thiệp van tim qua đường ống thông được truyền hình trực tiếp từ các trung tâm tim mạch trên cả nước, giúp các chuyên gia cùng phân tích quá trình lựa chọn người bệnh, lập kế hoạch, thực hiện thủ thuật và xử trí tình huống. Training Village tăng cường thực hành với M-TEER trên mô hình van hai lá, mô phỏng TAVI, kỹ năng dây dẫn và đường vào mạch máu, siêu âm tim, MSCT và lập kế hoạch can thiệp, cùng các hoạt động dành cho điều dưỡng và kỹ thuật viên.

Thực tế điều trị cho thấy những tiến bộ trong can thiệp van tim đang mang lại thêm lựa chọn cho người bệnh. Điển hình là người bệnh nữ 81 tuổi, ngụ tại Tây Ninh, mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nặng, nhập cấp cứu vì khó thở và được chẩn đoán suy tim mất bù cấp trên nền hẹp hở van động mạch chủ mức độ nặng, nghi do thoái hóa, có chỉ định thay van. Sau khi điều trị nội khoa ổn định và được hội chẩn, người bệnh được thực hiện thay van động mạch chủ qua đường ống thông (TAVI). Sau can thiệp, người bệnh hết khó thở, không đau ngực và dự kiến xuất viện sau 4 ngày theo dõi.

Bên cạnh cập nhật kỹ thuật, Vietnam Valves 2026 nhấn mạnh tư duy quản lý bệnh van tim trọn đời. Từ lựa chọn loại van, phương pháp can thiệp lần đầu đến khả năng can thiệp lại, mỗi quyết định cần tính đến những lựa chọn điều trị trong tương lai, hướng đến chiến lược phù hợp cho từng người bệnh.

Thông qua kết nối đồng thuận chuyên môn, can thiệp trực tiếp, đào tạo thực hành và thảo luận đa chuyên khoa, Vietnam Valves 2026 góp phần thúc đẩy chuẩn hóa điều trị bệnh van tim, tăng cường kết nối chuyên môn và hướng đến nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.