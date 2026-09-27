Thông tin mới về công trình bệnh viện 1.800 tỷ đồng ở Ninh Bình phải dùng xô, chậu hứng nước

TPO - Sau phản ánh của Tiền Phong, khoảng 20 vị trí thấm, dột tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định đã cơ bản được xử lý. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình cùng các nhà thầu tiếp tục khắc phục những tồn tại còn lại, dự kiến hoàn tất trong tháng 10/2026.

Khoảng 20 điểm thấm, dột đã được xử lý

Bệnh viện Đa khoa Nam Định

Ngày 26/9, trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình (Ban 2) cho biết, qua rà soát, khoảng 20 vị trí tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định được ghi nhận có hiện tượng thấm, dột. Đến nay, các vị trí này cơ bản đã được xử lý, không còn cảnh phải dùng xô, chậu hứng nước như trước.

Các đơn vị cũng đang kiểm tra, vệ sinh và bảo trì hệ thống điều hòa trung tâm. Hơn 30% số lượng điều hòa đã được kiểm tra, vệ sinh theo hướng dẫn bảo hành. Sau bảo trì, hệ thống hoạt động bình thường, không còn hiện tượng đọng nước gây thấm, chảy xuống sàn.

Công nhân kiểm tra, vệ sinh máy bơm nước ngưng của hệ thống điều hoà

Tại các khu vực mái và khe lún, Ban 2 cho biết những trận mưa lớn kéo dài cuối tháng 8, đầu tháng 9 khiến hệ thống thoát nước ở một số vị trí không đáp ứng kịp, dẫn đến nước tràn vào khe lún. Rác thải tại một số hố thu nước cũng ảnh hưởng khả năng tiêu thoát.

Nhà thầu đã lợp tôn tại khu vực khe lún, bổ sung lỗ và ống thoát nước tràn để tăng năng lực tiêu thoát. Ban 2 đồng thời phối hợp với bệnh viện tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người bệnh và người nhà không vứt rác vào khu vực thu nước.

Nhà thầu huy động công nhân hỗ trợ bệnh viện vệ sinh cửa hồi hệ thống điều hoà theo hướng phòng ngừa

Tiếp tục xử lý cửa kính, tường ẩm mốc

Đối với các điểm nước mưa thấm qua cửa kính, nguyên nhân được xác định do lớp keo bên ngoài tại một số vị trí bị bong, tạo khe hở. Nhà thầu đã kiểm tra tổng thể và xử lý lại các vị trí này.

Tại Khoa Truyền nhiễm, một số khu vực tường bị ẩm mốc do đây là phần công trình được cải tạo từ kết cấu cũ, trong đó có những đoạn tường được giữ lại. Ban 2 và nhà thầu đang mở chân tường để kiểm tra, từ đó xử lý phần vữa cũ, chống thấm và hoàn thiện lại tùy nguyên nhân thực tế. Đại diện Ban 2 cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với bệnh viện và các nhà thầu xử lý những tồn tại còn lại, phấn đấu hoàn tất trong tháng 10/2026.

Những khu vực từng bị thấm dột đã được xử lý, không còn cảnh xô, chậu hứng nước

Bệnh viện Đa khoa Nam Định có tổng mức đầu tư 1.775 tỷ đồng, do Ban 2 làm chủ đầu tư, khánh thành cuối tháng 6/2025. Sau hơn một năm vận hành, một số khu vực xuất hiện ẩm mốc, thấm dột, có thời điểm nước từ trần chảy xuống sàn khiến bệnh viện phải đặt xô, chậu và biển cảnh báo trơn trượt để bảo đảm an toàn.

Công nhân đu dây kiểm tra lớp keo vách kính bên ngoài.

Theo ông Trần Văn Tuyên, Trưởng phòng Hành chính quản trị Bệnh viện Đa khoa Nam Định, hệ thống điều hòa chưa được bảo trì, bảo dưỡng theo khuyến cáo của nhà sản xuất từ khi bệnh viện đưa vào hoạt động. Bệnh viện đang xây dựng kế hoạch bảo trì hệ thống này.