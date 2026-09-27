Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thông tin mới về công trình bệnh viện 1.800 tỷ đồng ở Ninh Bình phải dùng xô, chậu hứng nước

Minh Đức - Vũ Quỳnh

TPO - Sau phản ánh của Tiền Phong, khoảng 20 vị trí thấm, dột tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định đã cơ bản được xử lý. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình cùng các nhà thầu tiếp tục khắc phục những tồn tại còn lại, dự kiến hoàn tất trong tháng 10/2026.

Khoảng 20 điểm thấm, dột đã được xử lý

tp-c_1789784605362-252749912017333156-9190304881291467951-331cf9d6689d04090871e5a84b085346.jpg
Bệnh viện Đa khoa Nam Định

Ngày 26/9, trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình (Ban 2) cho biết, qua rà soát, khoảng 20 vị trí tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định được ghi nhận có hiện tượng thấm, dột. Đến nay, các vị trí này cơ bản đã được xử lý, không còn cảnh phải dùng xô, chậu hứng nước như trước.

Các đơn vị cũng đang kiểm tra, vệ sinh và bảo trì hệ thống điều hòa trung tâm. Hơn 30% số lượng điều hòa đã được kiểm tra, vệ sinh theo hướng dẫn bảo hành. Sau bảo trì, hệ thống hoạt động bình thường, không còn hiện tượng đọng nước gây thấm, chảy xuống sàn.

tp-c_1790412487833-9190304881291467951-9190304881291467951-4097767018cae1ab685d24ed746db40f.jpg
Công nhân kiểm tra, vệ sinh máy bơm nước ngưng của hệ thống điều hoà

Tại các khu vực mái và khe lún, Ban 2 cho biết những trận mưa lớn kéo dài cuối tháng 8, đầu tháng 9 khiến hệ thống thoát nước ở một số vị trí không đáp ứng kịp, dẫn đến nước tràn vào khe lún. Rác thải tại một số hố thu nước cũng ảnh hưởng khả năng tiêu thoát.

Nhà thầu đã lợp tôn tại khu vực khe lún, bổ sung lỗ và ống thoát nước tràn để tăng năng lực tiêu thoát. Ban 2 đồng thời phối hợp với bệnh viện tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người bệnh và người nhà không vứt rác vào khu vực thu nước.

tp-c_1790412487794-9190304881291467951-9190304881291467951-937d1da06e2095410a6ed941900116e5.jpg
Nhà thầu huy động công nhân hỗ trợ bệnh viện vệ sinh cửa hồi hệ thống điều hoà theo hướng phòng ngừa

Tiếp tục xử lý cửa kính, tường ẩm mốc

Đối với các điểm nước mưa thấm qua cửa kính, nguyên nhân được xác định do lớp keo bên ngoài tại một số vị trí bị bong, tạo khe hở. Nhà thầu đã kiểm tra tổng thể và xử lý lại các vị trí này.

Tại Khoa Truyền nhiễm, một số khu vực tường bị ẩm mốc do đây là phần công trình được cải tạo từ kết cấu cũ, trong đó có những đoạn tường được giữ lại. Ban 2 và nhà thầu đang mở chân tường để kiểm tra, từ đó xử lý phần vữa cũ, chống thấm và hoàn thiện lại tùy nguyên nhân thực tế. Đại diện Ban 2 cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với bệnh viện và các nhà thầu xử lý những tồn tại còn lại, phấn đấu hoàn tất trong tháng 10/2026.

tp-c_1790412487728-9190304881291467951-9190304881291467951-86ad71002828ef655ba194dd7ddaf1ed.jpg
tp-c_1790412487688-9190304881291467951-9190304881291467951-fd2b597cf618485270d08a4e3e9e4b0e.jpg
Những khu vực từng bị thấm dột đã được xử lý, không còn cảnh xô, chậu hứng nước

Bệnh viện Đa khoa Nam Định có tổng mức đầu tư 1.775 tỷ đồng, do Ban 2 làm chủ đầu tư, khánh thành cuối tháng 6/2025. Sau hơn một năm vận hành, một số khu vực xuất hiện ẩm mốc, thấm dột, có thời điểm nước từ trần chảy xuống sàn khiến bệnh viện phải đặt xô, chậu và biển cảnh báo trơn trượt để bảo đảm an toàn.

tp-c_1790412487762-9190304881291467951-9190304881291467951-cd2f2af28865c098564f8f8992fbe10f.jpg
Công nhân đu dây kiểm tra lớp keo vách kính bên ngoài.

Theo ông Trần Văn Tuyên, Trưởng phòng Hành chính quản trị Bệnh viện Đa khoa Nam Định, hệ thống điều hòa chưa được bảo trì, bảo dưỡng theo khuyến cáo của nhà sản xuất từ khi bệnh viện đưa vào hoạt động. Bệnh viện đang xây dựng kế hoạch bảo trì hệ thống này.

Xem thêm

#Bệnh viện Nam Định #Thấm dột bệnh viện #Xử lý chống thấm #Hệ thống điều hòa #Dự án xây dựng

Cùng chuyên mục

Dân miền núi Khánh Hòa thiếu nước giữa mùa mưa

Dân miền núi Khánh Hòa thiếu nước giữa mùa mưa

TPO - Ngay cả khi đã bước vào mùa mưa, hàng trăm hộ dân ở xã miền núi Tây Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa vẫn thiếu nước sạch để dùng và phục vụ sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Trong khi đó, hệ thống cấp nước của xã đang bị hư hại nặng do mùa mưa lũ năm trước và thiếu kinh phí để đầu tư, sửa chữa phục vụ người dân.

Phú Thọ: Vì sao bản án có hiệu lực hơn hai năm vẫn chưa thể thi hành?

Phú Thọ: Vì sao bản án có hiệu lực hơn hai năm vẫn chưa thể thi hành?

TPO - Bản án đã có hiệu lực, quyết định cưỡng chế cũng đã được ban hành nhưng căn nhà vẫn chưa được trả lại cho người được thi hành án. Đáng chú ý, những vướng mắc về pháp lý của thửa đất và công trình lại được đặt ra trong quá trình tổ chức cưỡng chế, dù tình trạng khu đất đã được thể hiện trong chính bản án.

Bản vùng biên chung sức mở đường sau mưa lũ

Bản vùng biên chung sức mở đường sau mưa lũ

TPO - Tuyến đường từng bị lũ quét cuốn trôi, nay tiếp tục sạt lở sau những trận mưa lớn. Gần 50 người dân bản Xằng Trên, (xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An) cùng nhau góp sức khơi thông lối đi, giúp việc đi lại của bà con thuận tiện hơn.

Biến gần 1.000m2 đất giao thông thành 'của riêng', 7 năm kết luận thanh tra vẫn trên giấy

Biến gần 1.000m2 đất giao thông thành 'của riêng', 7 năm kết luận thanh tra vẫn trên giấy

TPO - Được thuê hơn 5.900 m2 đất để thực hiện dự án sản xuất cấu kiện bê tông, nhưng Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Hoa Cương (Công ty Hoa Cương) ở Ninh Bình lại “phình” diện tích sử dụng lên tới 7.801 m2. Hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, biến đất nông nghiệp thành nhà xưởng, đã được cơ quan Thanh tra chỉ rõ từ năm 2019, tuy nhiên, suốt 7 năm qua, những sai phạm này vẫn nghiễm nhiên tồn tại.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe