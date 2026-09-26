Tấm lòng bạn đọc Tiền Phong đến với nam sinh năn nỉ mẹ xoay tiền học phí để lên giảng đường

TPO - "Đây là sự tiếp sức quý báu giúp Phong cũng như gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này. Xin cám ơn những bạn đọc của Báo Tiền Phong đã đồng cảm, sẻ chia với Phong và gia đình", bà Lê Thị Thu, mẹ Phong xúc động.

Sau khi Báo Tiền Phong đăng bài viết "Nam sinh năn nỉ mẹ xoay học phí để được lên giảng đường" về câu chuyện của em Mai Ngọc Phong (phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng) - tân sinh viên trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng), rất nhiều bạn đọc đã tiếp sức Phong đến trường bằng cách ủng hộ tiền mặt qua Báo Tiền Phong.

Phong đỗ đại học với số điểm 27,75, ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Trường Đại học Bách khoa. Trong những năm THPT, Phong cũng giành nhiều giải thưởng học sinh giỏi. Tuy nhiên, vì gia cảnh quá khó khăn, mẹ làm công nhân, ba suy thận giai đoạn 5, hàng tháng chi phí điều trị, thuốc, bỉm... hơn mười triệu đồng nên cánh cửa đại học tưởng chừng như khép lại.

Tấm lòng bạn đọc Báo Tiền Phong tiếp sức cho Phong đến trường. Ảnh: Duy Quốc.

Ngày gần nhập học, gia đình không xoay sở đâu ra số tiền hơn 18 triệu đồng để đóng học phí. Vì quá khát khao đến trường, Phong năn nỉ mẹ gắng chạy vạy cho mình một kỳ đầu, sau đó vào học sẽ "cày" cho bằng được học bổng để không làm gánh nặng cho gia đình.

Câu chuyện "thèm học" của Phong khiến bạn đọc xót xa và đã ủng hộ thông qua báo Tiền Phong với số tiền 55.650.000 đồng. Ngoài ra, một số bạn đọc đã tìm đến tận nhà thăm Phong và trao số tiền hỗ trợ 15.000.000 đồng.

"Đây là sự tiếp sức quý báu giúp Phong cũng như gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này. Xin cám ơn những bạn đọc của báo Tiền Phong đã đồng cảm, sẻ chia với Phong và gia đình", bà Lê Thị Thu, mẹ Phong xúc động. Bà kể thêm, những ngày này ba Phong trở nặng phải nhập viện, suy thận đã làm các bộ phận bên trong cơ thể rệu rạo, giờ biến chứng qua cả mắt. Phong vừa đi học, vừa tranh thủ xuống viện chăm ba. Buổi tối về, bà đi rửa chén thuê, một đêm được khoảng 80.000 đồng để có thêm chi phí trang trải gia đình.

Cầm món quà từ những tấm lòng thảo thơm trên tay, Phong hứa sẽ quyết tâm học tập, không bỏ học để không phụ sự sẻ chia, tin tưởng của mọi người.

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hải Vân ghi nhận sự quan tâm của Báo Tiền Phong với tân sinh viên trên địa bàn. Nhờ sự kết nối của báo, con đường đến trường của Phong bớt gập ghềnh hơn. Đơn vị cũng sẽ theo dõi, quan tâm đến gia đình em để có thể hỗ trợ khi cần thiết.