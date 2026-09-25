Nghệ An xem xét cấm xe quá khổ, quá tải trên tuyến đường Lê Ngọc Hân

TPO - Sau phản ánh của Báo Tiền Phong về tình trạng mưa ngập, nắng bụi, xe tải nối đuôi trên đường Lê Ngọc Hân, Sở Xây dựng Nghệ An yêu cầu chủ đầu tư tăng cường bảo đảm an toàn giao thông và nghiên cứu hạn chế hoặc cấm xe quá khổ, quá tải trên tuyến.

Xe tải nối đuôi trên con đường xuống cấp

Ngày 25/9, Sở Xây dựng Nghệ An có văn bản phúc đáp Báo Tiền Phong về việc kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh liên quan tuyến đường Lê Ngọc Hân, thuộc phường Vinh Phú và Vinh Lộc.

Theo Sở Xây dựng, dự án đường Lê Ngọc Hân, xã Nghi Đức, TP Vinh (cũ), được UBND TP Vinh phê duyệt năm 2022, có chiều dài khoảng 1,94km. Sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, dự án được giao Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An làm chủ đầu tư.

Xe tải nối đuôi chạy trên tuyến đường Lê Ngọc Hân.

Sau khi nhận được đề nghị kiểm tra từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng đã yêu cầu Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An rà soát, làm rõ các nội dung Báo Tiền Phong phản ánh.

Tại báo cáo ngày 21/9, Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An xác nhận tuyến đường Lê Ngọc Hân là đường hiện hữu đã được khai thác nhiều năm. Hiện một số vị trí mặt đường xuống cấp, khả năng thoát nước tại một số khu vực còn hạn chế.

Đáng chú ý, lưu lượng phương tiện vận tải, đặc biệt là xe tải phục vụ hoạt động xây dựng tại khu vực lân cận, thời gian gần đây có xu hướng tăng cao, gây áp lực lên tuyến đường và làm gia tăng nguy cơ hư hỏng mặt đường.

Do mặt đường hẹp, khi hai xe tải đi ngược chiều, một phương tiện phải dừng hoặc nép sát vào lề để xe còn lại di chuyển qua.

Theo Ban Quản lý dự án, nguyên nhân một phần xuất phát từ việc dự án Hạ tầng khu dân cư tại xóm Xuân Trang và Xuân Bình 13, xã Nghi Đức (cũ), quy mô 6,23ha, do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư đang triển khai thi công. Hoạt động này khiến lượng phương tiện, trong đó có xe tải phục vụ xây dựng, tăng cao trên tuyến.

Xem xét cấm xe quá khổ, quá tải

Cùng với tình trạng mặt đường xuống cấp, dự án đường Lê Ngọc Hân cũng đang gặp vướng mắc về giải phóng mặt bằng.

Theo Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An, phạm vi thu hồi đất tương đối lớn, liên quan chủ yếu đến đất ở, đất vườn, nhà cửa và tài sản trên đất. Sau 4 năm kể từ thời điểm phê duyệt, giá đất, giá tài sản và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã có nhiều thay đổi, khiến chi phí giải phóng mặt bằng tăng so với phương án ban đầu.

Để tiếp tục triển khai, chủ đầu tư đã đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư. Hiện đơn vị này phối hợp với chính quyền phường Vinh Phú và Vinh Lộc rà soát phương án thu hẹp phạm vi giải phóng mặt bằng nhưng vẫn bảo đảm khả năng khai thác.

Nghệ An xem xét hạn chế hoặc cấm xe quá khổ, quá tải trên tuyến Lê Ngọc Hân.

Trước tình trạng trên, Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An đề nghị Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát phương tiện vận tải lưu thông trên tuyến.

Đồng thời, Ban đề nghị nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền áp dụng các biện pháp tổ chức giao thông phù hợp, trong đó xem xét hạn chế hoặc cấm phương tiện quá khổ, quá tải lưu thông trên đường Lê Ngọc Hân, đặc biệt trong thời gian tuyến đường chưa được đầu tư cải tạo, nâng cấp hoàn chỉnh.

Trong thời gian thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án, Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An cũng được yêu cầu đôn đốc nhà thầu thường xuyên kiểm tra, rà soát và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

Tuyến đường xuống cấp nhiều năm, mùa mưa lầy lội.

Về lâu dài, Ban Quản lý dự án đang phối hợp với chính quyền phường Vinh Phú và Vinh Lộc rà soát phương án điều chỉnh quy mô đầu tư theo hướng giảm phạm vi giải phóng mặt bằng nhưng vẫn bảo đảm khả năng khai thác tuyến đường.

Trước đó, Báo Tiền Phong đăng bài “Mưa ngập, nắng bụi, xe tải nối đuôi trên con đường xuống cấp”, ghi nhận nhiều đoạn mặt đường xuất hiện ổ voi, ổ gà, bong tróc. Một số điểm thấp trũng thường xuyên ngập khi mưa, trong khi xe tải chạy qua phát tán bụi, ảnh hưởng sinh hoạt của người dân.

Từ khoảng tháng 7/2026, người dân cho biết, xe tải phục vụ một dự án tái định cư gần khu vực tăng mạnh, thường xuyên nối thành hàng. Người dân lo ngại phương tiện tải trọng lớn sẽ khiến mặt đường vốn đã hư hỏng tiếp tục xuống cấp nhanh hơn.