60.000 con gà, vịt chết ngạt sau lũ, chủ trang trại xin ngân hàng giãn nợ

Thanh Hóa vừa trải qua đợt mưa lớn kéo dài, lượng mưa phổ biến 300-500mm. Một số nơi ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn như Tĩnh Gia 829mm, Ngọc Trà 651mm, khiến mực nước trên các sông dâng nhanh.

Nước sông dâng cao cùng mưa lớn đã khiến hơn 8.400 hộ dân tại nhiều địa phương bị ngập sâu. Mưa lũ cũng gây chia cắt cục bộ, làm ngập lối vào khu dân cư của hơn 2.600 hộ dân, với hơn 10.000 nhân khẩu tại 18 xã, phường.