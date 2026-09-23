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60.000 con gà, vịt chết ngạt sau lũ, chủ trang trại xin ngân hàng giãn nợ

Phạm Trường

TPO - Sau nhiều ngày mưa lớn, một trang trại chăn nuôi tại xã Nông Cống (Thanh Hóa) có khoảng 60.000 con gà, vịt bị chết. Ước tính thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng, chủ trang trại tính chuyện xin ngân hàng giãn nợ để khắc phục hậu quả và tái đàn.

Video: Cận cảnh trại gia cầm chết hàng chục nghìn con trong lũ.
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Ngày 23/9, công nhân tại trang trại Hồ Mơ Xanh (xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) vẫn tất bật dọn dẹp, xử lý môi trường, khử trùng chuồng trại sau khi hàng chục nghìn con gà, vịt chết trong đợt mưa lũ.
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Chị Phan Thị Huyền, chủ trang trại, cho biết đêm 16/9, nước lũ dâng cao khoảng 1,5m khiến trang trại mất điện. Hệ thống quạt thông gió và thiết bị làm mát ngừng hoạt động, khiến nhiệt độ trong chuồng nuôi tăng cao. Đàn gà, vịt khoảng 60.000 con bị sốc nhiệt và chết hàng loạt trong thời gian ngắn.
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Mưa lũ cũng làm ngập, hỏng nhiều hệ thống quạt gió, thiết bị điện tử trong chuồng trại.
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“Dù đã cố gắng đưa đàn gia cầm lên ô nuôi cao hơn nhưng thiệt hại vẫn rất lớn. Có khoảng 60.000 con gà, vịt đã chết”, chị Huyền nói. Trong ảnh, số gia cầm bị chết được thu gom, khử khuẩn bằng vôi để chôn lấp theo quy định.
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Theo chủ trang trại, thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 10 tỷ đồng. Chị Huyền cho biết sẽ đề xuất ngân hàng xem xét giãn nợ để có thêm nguồn lực khắc phục môi trường, tái đàn, từng bước ổn định lại hoạt động chăn nuôi. Trong ảnh, nhiều khu vực chuồng nuôi bị thiệt hại, không còn gà, vịt.
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Theo anh Lê Thế Phú, nhân viên trang trại, lứa vịt gần 1 tháng tuổi, cân nặng hơn 1,5kg bị chết quá nhiều. .
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Nhiều con vịt, gà sau mưa lũ tiếp tục chết.
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Máy phát điện, hệ thống phục vụ chăn nuôi bị ngập, ảnh hưởng sau đợt mưa lũ.
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Ông Đỗ Văn Đức, Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Nông Cống, cho biết địa phương đang triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh sau lũ. “Xã đã chỉ đạo các thôn, vận động người dân thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh để tiếp tục sản xuất”, ông Đức nói.

Thanh Hóa vừa trải qua đợt mưa lớn kéo dài, lượng mưa phổ biến 300-500mm. Một số nơi ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn như Tĩnh Gia 829mm, Ngọc Trà 651mm, khiến mực nước trên các sông dâng nhanh.

Nước sông dâng cao cùng mưa lớn đã khiến hơn 8.400 hộ dân tại nhiều địa phương bị ngập sâu. Mưa lũ cũng gây chia cắt cục bộ, làm ngập lối vào khu dân cư của hơn 2.600 hộ dân, với hơn 10.000 nhân khẩu tại 18 xã, phường.

Phạm Trường
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