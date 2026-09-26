Vụ công ty trăm tỷ bỗng dưng 'biến mất': Phòng Đăng ký kinh doanh đã vượt qua ranh giới nào?

TPO - Sau việc Công ty CP Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ bị chuyển thành công ty TNHH một thành viên Phù Sa Đỏ, tòa án đã tuyên hành vi cấp giấy đăng ký thay đổi của Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị) là trái pháp luật và hủy giấy này.

Công ty bỗng dưng “biến mất” và vụ kiện hành chính

Tháng 3/2026, Báo Tiền Phong đăng bài “Công ty trăm tỷ ở Quảng Trị bỗng dưng ‘biến mất’, ông chủ kêu cứu khắp nơi”, phản ánh việc ông Nguyễn Quang Hải phát hiện thông tin pháp lý của Công ty CP Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ đã thay đổi trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Vị trí mà Công ty CP Thương Mại và Du lịch Phù Sa Đỏ kinh doanh.

Doanh nghiệp mang mã số 3101020583 không còn hiển thị dưới loại hình công ty cổ phần như trước, mà được chuyển thành Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ. Người đại diện theo pháp luật chuyển từ ông Nguyễn Quang Hải sang bà Lê Thị Hồng; vốn điều lệ đăng ký từ 120 tỷ đồng còn hơn 19,3 tỷ đồng; địa chỉ trụ sở cũng thay đổi.

Những nội dung này xuất hiện sau khi Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Tài chính Quảng Trị cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 7 của doanh nghiệp này vào ngày 29/1/2026.

Phía sau lần thay đổi ấy là tranh chấp cổ phần kéo dài nhiều năm. Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 11/2025/KDTM-PT, xác định, ông Hải đã chuyển nhượng 16,1% cổ phần cho bà Hồng, đồng thời yêu cầu Công ty CP Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ ghi nhận tư cách cổ đông của bà Hồng với tỷ lệ 16,1%.

Ngoài ra, sau thời điểm chuyển nhượng ngày 1/5/2020, sổ sách doanh nghiệp còn ghi nhận những khoản tiền do ông Hải và ông Nguyễn Quang Minh góp thêm.

Khu du lịch này nằm ngay cửa ngõ vào Di sản Thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng.

Kết luận kiểm tra chuyên ngành số 376 của Sở Tài chính Quảng Trị tháng 12/2025, ghi nhận ông Hải góp thêm 26.893.657.000 đồng, ông Minh góp thêm 300 triệu đồng trong giai đoạn từ ngày 1/5/2020 đến 25/8/2025.

Từ thực tế, tại thời điểm mua bán cổ phần (1/5/2020), các cổ đông chưa góp đủ vốn điều lệ theo đăng ký, cũng như chưa góp đủ tiền đối với số cổ phần đã bán cho bà Hồng, nên Phòng Đăng ký kinh doanh cho rằng, những khoản tiền góp sau ngày 1/5/2020 không làm phát sinh cổ phần hợp lệ, từ đó xử lý hồ sơ trên cơ sở bà Hồng là chủ sở hữu duy nhất.

Ông Hải phản đối và khởi kiện hành vi cấp giấy chứng nhận thay đổi lần thứ 7. Ngày 15/9/2026, TAND khu vực 1 - Quảng Trị xét xử sơ thẩm vụ án hành chính. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị: Tuyên hành vi cấp giấy chứng nhận thay đổi lần thứ 7 là trái pháp luật và hủy giấy chứng nhận này.

Phòng Đăng ký kinh doanh làm trái pháp luật

Trong phần nhận định, Hội đồng xét xử khẳng định, bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 11/2025/KDTM-PT đã có hiệu lực phải được tôn trọng. Việc ông Hải chuyển nhượng cổ phần cho bà Hồng tính đến ngày 1/5/2020 không được xét lại trong vụ án hành chính này.

Quyết định trái pháp luật của Phòng Đăng ký kinh doanh dẫn đến tranh chấp tại khu du lịch Ha Va.

Nhưng theo tòa, bản án phúc thẩm đó không giải quyết quyền đối với các khoản tiền phát sinh sau ngày 1/5/2020. Kết luận kiểm tra số 376 của Sở Tài chính cũng ghi nhận những khoản tiền ông Hải và ông Minh góp thêm.

Đây là ranh giới mà Hội đồng xét xử cho rằng Phòng Đăng ký kinh doanh đã vượt qua. Cơ quan này thừa nhận không có thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa các cổ đông, nhưng lại dùng bản án phúc thẩm về việc chuyển nhượng cổ phần trước ngày 1/5/2020 để suy ra ông Hải không còn quyền đối với khoản tiền góp về sau, rồi xác định bà Hồng là người duy nhất sở hữu doanh nghiệp.

Hội đồng xét xử nhận định: “Cách xác định này thực chất đã giải quyết trước một phần nội dung tranh chấp cổ đông vượt quá phạm vi của Bản án số 11 và vượt quá giới hạn thẩm quyền mà Phòng Đăng ký kinh doanh tự viện dẫn.”

Nói cách khác, cơ quan đăng ký không thể đồng thời cho rằng, mình không có quyền phân xử tranh chấp cổ đông, nhưng lại đưa ra một kết luận có tính quyết định về quyền sở hữu toàn bộ cổ phần.

Khi điều kiện để chuyển công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên (chỉ còn một chủ thể có quyền đối với toàn bộ cổ phần) chưa được chứng minh đầy đủ, việc cấp giấy chứng nhận thay đổi loại hình doanh nghiệp chưa đủ căn cứ pháp lý.

Ông Hải cho rằng, đã xảy ra thiệt hại rất lớn từ quyết định trái pháp luật của Phòng Đăng ký kinh doanh.

Theo Hội đồng xét xử, quyền đối với các khoản tiền của ông Hải, ông Minh nộp sau ngày 1/5/2020 cần được xác định theo trình tự và thẩm quyền pháp luật quy định. Nhưng khi quyền đó chưa được làm rõ, Phòng Đăng ký kinh doanh cũng không thể tự kết luận theo chiều ngược lại để xác lập bà Hồng là chủ sở hữu duy nhất tại thời điểm cấp giấy.

Từ những nhận định trên, tòa tuyên hành vi cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 7 của Phòng Đăng ký kinh doanh là trái pháp luật, đồng thời hủy giấy chứng nhận cấp ngày 29/1/2026. Tòa buộc cơ quan này thực hiện nhiệm vụ theo quy định pháp luật trên cơ sở giấy chứng nhận đã bị hủy.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Nguyễn Quang Hải cho rằng, mặc dù chỉ mới là bản án sơ thẩm, nhưng phán quyết của Hội đồng xét xử đã giúp bản thân ông và cán bộ nhân viên trong công ty thêm tin tưởng vào sự công minh của pháp luật.

“Thiệt hại của công ty CP Thương mại và Du lịch Phù Sa đỏ, cũng như đối tác của Phù Sa Đỏ là rất lớn kể từ khi sự kiện pháp lý xảy ra do Phòng Đăng ký kinh doanh làm trái pháp luật. Và đây không phải là lần đầu, trước đó, năm 2020, phòng này cũng tự ý thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, nhưng cũng bị toà án tuyên huỷ sau đó, vì trái pháp luật” – ông Hải nói.