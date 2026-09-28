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Giải trí

Lisa (BlackPink) chiếm trọn sự chú ý

Tú Oanh

TPO - Tối 27/9 (giờ địa phương), Lễ trao giải MTV VMAs 2026 diễn ra tại nhà hát Peacock ở Los Angeles (Mỹ). Sự kiện quy tụ những tên tuổi đình đám nhất ngành âm nhạc thế giới.

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Lisa là một trong những nghệ sĩ có mặt sớm nhất trên thảm xanh Lễ trao giải MTV Video Music Awards (VMAs) lần thứ 43. Em út BlackPink xuất hiện rực rỡ với nguyên "cây" đỏ. Ảnh: Getty Images.
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Người đẹp Thái Lan diện váy corset đỏ xuyên thấu ôm sát, tôn lên đường cong cơ thể, kết hợp với áo choàng lông đỏ có kích thước đồ sộ và giày cao gót mũi nhọn đồng bộ. Cô hoàn thiện vẻ ngoài bằng kiểu tóc đuôi ngựa cao và lớp trang điểm tông ấm. Giới truyền thông nhận xét Lisa chọn xuất hiện với hình ảnh quyến rũ, táo bạo và mang tính trình diễn. Ảnh: PA/Getty Images.
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Khác với Lisa, Taylor Swift chọn phong cách tối giản và thanh lịch hơn với bộ váy haute couture màu đen và bạc của Tamara Ralph. Nữ ca sĩ hoàn thiện tạo hình bằng mái tóc vàng được tạo kiểu gọn gàng, kết hợp lối trang điểm sắc nét, nổi bật với đôi môi đỏ đặc trưng. Ảnh: Getty Images.
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Giọng ca sinh năm 1989 là nghệ sĩ đầu tiên được trao giải Artist Director Honors. Đây là giải thưởng mới trong năm nay, dùng để vinh danh nghệ sĩ dấu ấn đáng kể trong vai trò đạo diễn, góp phần mở rộng cách kể chuyện bằng hình ảnh trong các MV và tác phẩm âm nhạc. Ảnh: Shutterstock/Getty Images.
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Teyana Taylor kết hợp giữa xuyên thấu, lông vũ trong trang phục đen tạo nên tổng thể táo bạo và hắc ám. Ảnh: WireImage.
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Tyla lựa chọn họa tiết da rắn cho bộ cánh 2 mảnh, gồm áo bra và chân váy ngắn xẻ phía sau. Choker và giày cao gót ton-sur-ton với trang phục. Kiểu tóc tết sát da đầu cùng góp phần tạo ra diện mạo nổi loạn và quyến rũ. Ảnh: WireImage/Getty Images.
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Chloe Bailey diện váy đuôi cá xuyên thấu. Phần thân trên có thiết kế cắt khoét mạnh bạo. Ảnh: Getty Images.
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Charli XCX khoe vòng eo phẳng lì bằng set đồ hai mảnh màu đen. Ảnh: Getty Images.
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Các thành viên nhóm nhạc Flo Jorja Douglas, Stella Quaresma và Renée Downer giống như chị em sinh ba với trang phục, phụ kiện và kiểu tóc giống nhau. Ảnh: Getty Images.
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Nữ diễn viên Lisa Rinna trẻ trung thách thức thời gian ở tuổi 63. Ảnh: Getty Images.
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Paris Hilton chọn phong cách tương lai với nguyên "cây" bạc lấp lánh. Ảnh: Getty Images.
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Em gái Paris là Nicky Hilton cũng tham dự sự kiện. Cô chọn cho mình phong cách khác chị gái, mềm mại và thanh lịch hơn. Ảnh: Getty Images.
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Adam Lambert chọn trang phục giống như phù thủy hắc ám. Ảnh: Getty Images.
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Trang phục "tả tơi" và xuyên thấu của Bella Poarch được ví như nội y hoặc đồ ngủ tình thú. Ảnh: Getty Images.
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Rei Ami là một trong những ngôi sao mặc kiệm vải nhất sự kiện. Ảnh: Getty Images.

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#Lễ trao giải MTV Video Music Awards #MTV VMAs 2026 #thảm đỏ MTV VMAs 2026 #Lisa #Taylor Swift #Lisa trên thảm đỏ #thời trang thảm đỏ

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