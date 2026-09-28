Lisa (BlackPink) chiếm trọn sự chú ý

TPO - Sau khi phủ nhận liên quan vụ viên hoàn An Cung giả, Quyền Linh đăng bài kêu cứu vì gia đình bị công kích trên mạng. Nhiều người động viên nam MC, trong khi một số khán giả nhắc lại những quảng cáo thực phẩm anh từng thực hiện.