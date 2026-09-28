Lisa (BlackPink) chiếm trọn sự chú ý

TPO - Tối 27/9 (giờ địa phương), Lễ trao giải MTV VMAs 2026 diễn ra tại nhà hát Peacock ở Los Angeles (Mỹ). Sự kiện quy tụ những tên tuổi đình đám nhất ngành âm nhạc thế giới.
TPO - Sau ba ngày khởi chiếu, "Trại buôn người" đạt 95,57 tỷ đồng, riêng Chủ nhật thu hơn 30,88 tỷ đồng. Sức bán của phim tạo khoảng cách lớn với "Út Lan 2", "Lên hương" và mở ra kỳ vọng chạm mốc 200 tỷ đồng. Cuộc đua tháng 10 cũng thay đổi khi "Án mạng karaoke" chuyển lịch phát hành từ 2/10 sang 30/10.
TPO - Sau khi phủ nhận liên quan vụ viên hoàn An Cung giả, Quyền Linh đăng bài kêu cứu vì gia đình bị công kích trên mạng. Nhiều người động viên nam MC, trong khi một số khán giả nhắc lại những quảng cáo thực phẩm anh từng thực hiện.
TPO - Thuật toán của các ứng dụng chiếu phim AI liên tục thao túng cảm xúc khán giả bằng nhịp độ kịch tính dồn dập để kích thích hành vi nạp tiền vô thức.
TPO - Ngày 27/9, mạng xã hội chia sẻ thông tin tài khoản Instagram của Thuỳ Tiên cùng kênh broadcast của cô hoạt động trở lại thu hút sự chú ý của khán giả.
TPO - Dù nắm trong tay khối tài sản trị giá hàng trăm triệu USD, Phạm Băng Băng vẫn nợ nhà đầu tư 67 triệu NDT trong 5 năm không trả.
TPO - Nguyễn Xuân Son sớm chia tay FIFA ASEAN Cup 2026 vì chấn thương cơ đùi sau. Bài viết của tiền đạo tuyển Việt Nam nhận gần 50.000 lượt thích, hơn 2.000 bình luận trên trang cá nhân. Đồng đội, các cầu thủ nước ngoài và người hâm mộ gửi lời động viên, mong anh sớm hồi phục.
TPO - Vương Tổ Hiền từng có vẻ đẹp chinh phục khán giả khắp châu Á. Tuy nhiên, khi vào độ tuổi trung niên, gương mặt của cô thay đổi quá nhiều khiến khán giả cho rằng nữ diễn viên đã đụng chạm dao kéo.
TPO - Tình huống nữ chính xử lý sự cố với khách hàng trong “Mùa hè năm ấy” khiến khán giả tranh luận về nghiệp vụ khách sạn và cách xây dựng kịch bản. Đây không phải lần đầu phim Việt bị phản ứng vì những tình huống nghề nghiệp thiếu thực tế, đặt câu hỏi về vai trò của cố vấn chuyên môn.
TPO - Yamada Nichika từng được chú ý bởi chiều cao 1,84 m, vóc dáng nổi bật và ngoại hình ưa nhìn. Tuy nhiên, sau thất bại trước tuyển Trung Quốc ở chung kết bóng chuyền nữ Asiad 20, cô và đồng đội bị một bộ phận cư dân mạng chỉ trích, thậm chí còn nhắm vào ngoại hình.
TPO - Công diễn 5 Anh trai vượt ngàn chông gai khép lại với kết quả It’s Charles lần thứ hai nhận danh hiệu Chiến tướng. Trong khi nhà Hào Môn và nhà Lẫy Lừng an toàn, Thuận Nguyễn và Will phải dừng hành trình trước thềm chung kết.
TPO - Chung kết 2 Tinh hà say hi khép lại với 10 tiết mục mang màu khác biệt. Quang Hùng MasterD bùng nổ ở phần thi cuối, cùng Pháo biến "Casting" thành phim trường, kết hợp diễn xuất, vũ đạo và rap tiếng Thái.
TPO - Lý Mộng được đánh giá là diễn viên có thiên phú và khí chất nghệ thuật nổi trội. Những năm đầu sự nghiệp, cô từng vấp phải nhiều khó khăn vì tính cách ngông cuồng, nóng nảy.
TPO - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực Bangkok và vùng phụ cận ngập sâu, giao thông gián đoạn, kéo theo hàng loạt chương trình giải trí, sự kiện âm nhạc và hoạt động nghệ thuật phải hoãn hoặc thay đổi lịch.
TPO - Bàn thắng của Đình Bắc giúp tuyển Việt Nam đánh bại Philippines 1-0 tối 26/9. Sau trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026, khán giả dành sự chú ý cho người kiến tạo bàn thắng Williams Minh Hoàng cùng thủ môn Patrik Lê Giang với pha cứu thua ở phút bù giờ.
TPO - Ca sĩ Akira Phan xúc động thể hiện ca khúc tự đặt viết riêng cho cô dâu Phương Maika trước khi trao lời thề nguyện trong tiệc cưới ở TPHCM tối 26/9.
TPO - Theo chuyên gia ngôn ngữ cơ thể, tình cảm dành cho phu nhân của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được thể hiện qua những cử chỉ trong chuyến thăm cấp nhà nước.