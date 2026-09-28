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Pháp luật

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Bắt 8 đối tượng lừa bán 'thuốc nam gia truyền' chữa các loại khối u

Thanh Hà

TPO - Cơ quan Công an khởi tố, bắt tạm giam 8 người để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc sản xuất, buôn bán các sản phẩm được quảng cáo là “thuốc nam gia truyền” có thể chữa bệnh khối u.

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Đối tượng Dương Thị Quỳnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Tú (SN 1998, trú tại phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ), Dương Thị Quỳnh (SN 1993, trú tại xã Ba Vì, TP Hà Nội), Lưu Tuấn Nghĩa (SN 1999, trú tại Lạc Hoài, Song Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh), Đinh Mạnh Đức (SN 2001, trú tại xã Nam Sách, TP Hải Phòng), Hoàng Quốc Đạt (SN 2001, trú tại xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa), Lê Hồng Quân (SN 1998, trú tại xã Chiến Thắng, TP Hà Nội), Vương Mạnh Điệt (SN 2002, trú tại xã Thạch Thất, TP Hà Nội) và Triệu Thị Thảo (SN 2003, trú tại phường Kiến Hưng, Hà Nội).

Trước đó, Công an phường Hà Đông phát hiện nhiều tài khoản Facebook có tên “Đoàn Thị Thủy”, “Nguyễn Thu Hoài”, “Ngô Thị Xuân” thường xuyên đăng tải, quảng cáo các sản phẩm mang tên “Tiêu Giáp Đường”, “Tiêu Giáp Thiện”, với nội dung quảng cáo có thể chữa khỏi các bệnh về khối u.

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Các đối tượng trong vụ án.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định Nguyễn Văn Tú là người sử dụng các tài khoản Facebook nêu trên.

Tú liên hệ, thỏa thuận với Dương Thị Quỳnh, chủ hộ kinh doanh Dương Thị Quỳnh, để bào chế các loại thân, lá cây không rõ nguồn gốc. Số nguyên liệu này được thái thành từng mảnh, miếng nhỏ hoặc bào chế thành dạng bột, cao.

Sau đó, Tú cùng các đối tượng liên quan thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc sản xuất, buôn bán các sản phẩm tự xưng là “thuốc nam gia truyền” chữa bệnh khối u.

Đến nay, Công an phường Hà Đông đã tiếp nhận đơn và làm việc với 26 người bị hại. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số tiền bị chiếm đoạt khoảng 244,5 triệu đồng.

Đồng thời, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh hơn 1.400 trường hợp mua các sản phẩm liên quan. Tổng số tiền giao dịch được xác định có thể lên tới hàng tỷ đồng.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng trước các quảng cáo có nội dung cam kết chữa khỏi bệnh, đặc biệt là những bệnh lý phức tạp như khối u nhưng không có căn cứ khoa học và pháp lý rõ ràng.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan Công an để xác minh, xử lý, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

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#Lừa đảo thuốc nam gia truyền #Bán hàng giả chữa bệnh #Công an Hà Nội #Chiếm đoạt tài sản #Truy tố hình sự

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