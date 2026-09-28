Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Sau vụ An Cung giả, nhiều nhà thuốc báo hết hàng

Hoàng Nam – Hoài Nam – Thu Hiền – Phạm Trường

TPO - Sau khi Công an Thanh Hóa công bố triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán An Cung giả quy mô lớn, phóng viên Báo Tiền Phong khảo sát tại nhiều nhà thuốc ở Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh và liên tiếp nhận câu trả lời “hết hàng”. Việc nguồn hàng thay đổi đúng thời điểm vụ án được công bố đặt ra câu hỏi về khâu kiểm tra, truy xuất sản phẩm đang lưu thông.

Tin vào “thần dược”, bỏ hàng triệu đồng mua về cho cha mẹ

Lo bố mẹ đều mắc tiểu đường, cao huyết áp - những yếu tố làm tăng nguy cơ đột quỵ - anh Nguyễn Văn Hướng (35 tuổi, quê Hà Tĩnh) từng bỏ hàng triệu đồng mua An Cung Ngưu Hoàng Hoàn.

Hai năm qua, mỗi khi nghe người quen nói An Cung Ngưu Hoàng Hoàn tốt cho người có nguy cơ tai biến, đột quỵ, anh Hướng lại tìm mua gửi về biếu bố mẹ. Mỗi hộp có giá khoảng 3 triệu đồng. “Cũng không biết có tác dụng gì hay không, nhưng bố mẹ đều có bệnh, con cái lại ở xa nên tôi cứ nghĩ mua sẵn trong nhà sẽ yên tâm hơn”, anh Hướng nói.

Theo anh Hướng, trước khi mua sản phẩm, anh không tìm hiểu nhiều về nguồn gốc hay chỉ định sử dụng. Những thông tin anh biết chủ yếu đến từ bạn bè, người quen và những câu chuyện về người từng sử dụng sản phẩm sau khi bị tai biến. “Nghe nhiều người nói phòng đột quỵ nên mình tin. Mình chỉ nghĩ nếu bố mẹ chẳng may có chuyện thì có sẵn trong nhà vẫn hơn”, anh chia sẻ.

tp-1-4.jpg
Sản phẩm An Cung Ngưu Hoàng Hoàn.

Niềm tin ấy khiến anh duy trì việc mua sản phẩm trong thời gian dài, dù mỗi lần phải bỏ ra số tiền không nhỏ. Chỉ đến khi đọc thông tin Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán An Cung giả, anh mới bắt đầu kiểm tra lại những hộp từng mua.

“Trước đây tôi cứ nghĩ mua được hàng là yên tâm. Giờ đọc tin có cả đường dây làm giả thì mới thấy lo, không biết những hộp mình từng mua có phải hàng thật không, thành phần bên trong thế nào”, anh Hướng nói.

Điều khiến anh băn khoăn là trước đây, khi mua sản phẩm, anh chủ yếu quan tâm đến lời giới thiệu về công dụng và giá tiền, ít chú ý đến nguồn gốc, số lô hay việc sản phẩm có phù hợp với tình trạng sức khỏe của bố mẹ hay không.

Đi nhiều nhà thuốc, liên tiếp nghe “hết hàng”

Trong vai khách có nhu cầu mua An Cung Ngưu Hoàng Hoàn, phóng viên Báo Tiền Phong tìm đến một số nhà thuốc quanh Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Trị). Hai nhà thuốc trước cổng bệnh viện, nhân viên cho biết, sản phẩm đã hết.

Rời khu vực bệnh viện, phóng viên tiếp tục hỏi mua tại hai nhà thuốc trên đường Lý Thường Kiệt nhưng đều không mua được hàng. Một nơi cho biết, có thể khoảng hai ngày sau mới có, đồng thời giới thiệu sản phẩm sắp nhập là hàng sản xuất tại Việt Nam, không phải hàng Trung Quốc hay Hàn Quốc.

tp-7.jpg
Nhiều nhà thuốc ở Quảng Trị thông báo hết hoặc chưa có sẵn An Cung Ngưu Hoàng Hoàn sau khi vụ án hàng giả được công bố.

Tại Nhà thuốc Tuấn Thoa ở chợ Đồng Hới, câu trả lời lại khác. Nhân viên giới thiệu có sản phẩm được cho là hàng Trung Quốc và Hàn Quốc, với giá lần lượt khoảng 1,1 triệu đồng/viên và 250.000 đồng/viên.

Khi phóng viên hỏi về hóa đơn, chứng từ, phía nhà thuốc cho biết hàng được mua từ đơn vị nhập khẩu, có địa chỉ, tem và giấy tờ. Tuy nhiên, tại thời điểm khảo sát, phóng viên chưa được kiểm tra các chứng từ này cũng như chưa lấy mẫu sản phẩm để xác minh nguồn gốc, chất lượng.

Không chỉ ở Quảng Trị, tại một số nhà thuốc ở Nghệ An và Hà Tĩnh, An Cung Ngưu Hoàng Hoàn cũng được thông báo hết hàng. Ở khu vực thành phố Vinh (cũ), có nơi cho biết đang chờ nhập, nơi chưa xác định thời điểm có hàng. Khi được hỏi về nguồn gốc sản phẩm nếu nhập lại, một nhân viên cho biết cần kiểm tra thông tin từ nhà cung cấp.

Tại Hà Tĩnh, một số nhà thuốc cho biết đã dừng bán hoặc không còn sản phẩm. Nhân viên một nhà thuốc cho hay, trước đây An Cung được nhiều người lớn tuổi và gia đình có người mắc bệnh nền tìm mua, nhưng sản phẩm không phải “thần dược” như lời truyền tai.

tp-5.jpg
Một số điểm bán vẫn nhận đặt An Cung Ngưu Hoàng Hoàn theo yêu cầu của khách hàng.

Việc nhiều điểm bán cùng báo hết hàng sau khi vụ án ở Thanh Hóa được công bố là hiện tượng đáng chú ý. Song, chỉ từ những lần hỏi mua chưa thể xác định nguyên nhân hết hàng, càng không có căn cứ kết luận các nhà thuốc này từng kinh doanh sản phẩm giả. Câu hỏi cần được làm rõ là: các điểm bán đang hết hàng do nguồn cung thay đổi, chủ động rà soát sản phẩm, hay vì lý do nào khác?

Hàng giả được “khoác áo” hàng ngoại

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đường dây vừa bị triệt phá mua viên hoàn và nguyên liệu trôi nổi, không rõ nguồn gốc cùng vỏ hộp, tem, nhãn từ Trung Quốc. Các đối tượng sau đó đóng gói, dán tem nhãn, giới thiệu sản phẩm có nguồn gốc Hàn Quốc hoặc Trung Quốc để đưa ra thị trường.

Cơ quan công an cho biết đã thu giữ khoảng 10.000 hộp An Cung các loại, khoảng 300kg viên hoàn chưa thành phẩm, tương đương hơn một triệu viên, cùng hàng nghìn vỏ hộp và hơn 20.000 tem, nhãn mác.

tp-anh.jpg
Bệnh nhân điều trị đột quỵ tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Theo thông tin điều tra được công bố, thành phần dùng làm viên hoàn chủ yếu gồm bột mì, hóa chất, chất tạo màu và một số nguyên liệu khác. Mỗi hộp hàng giả có giá thành khoảng 105.000 đồng nhưng qua nhiều tầng trung gian được bán tới người tiêu dùng với giá gần 3 triệu đồng/hộp.

Điểm đáng lo là sản phẩm được làm giả lại nhắm tới nhóm khách hàng phần lớn là người cao tuổi, người có bệnh lý tim mạch, huyết áp - những người thường tìm kiếm sản phẩm với mong muốn phòng ngừa các nguy cơ sức khỏe.

Một bác sĩ tại Nghệ An chia sẻ, việc bao bì, tem nhãn của hàng giả được làm giống sản phẩm nhập khẩu khiến người tiêu dùng khó phân biệt thật - giả bằng mắt thường. Để xác định chính xác thành phần, chất lượng sản phẩm cần kiểm nghiệm mẫu cụ thể. Do đó, khi rà soát An Cung, cần đối chiếu đồng thời các thông tin về nhà cung cấp, số lô, đơn vị nhập khẩu và hồ sơ liên quan, thay vì chỉ căn cứ vào tem nhãn, hóa đơn hay lời giới thiệu của người bán.

Không dùng An Cung thay việc cấp cứu đột quỵ

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, bác sĩ Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, cho biết, An Cung Ngưu Hoàng Hoàn không nằm trong phác đồ điều trị đột quỵ của bệnh viện nên bác sĩ không chỉ định sử dụng sản phẩm này.

Khuyến cáo của Bộ Y tế về xử trí đột quỵ cũng nhấn mạnh, việc gọi cấp cứu và đưa người bệnh đến cơ sở y tế; người dân không tự ý cho bệnh nhân uống bất cứ thứ gì, kể cả thuốc hay An Cung Ngưu Hoàng Hoàn, bởi có thể làm tăng nguy cơ sặc và làm mất cơ hội điều trị đặc hiệu.

Xem thêm

#An Cung giả #đường dây buôn bán #sản phẩm giả #nguồn gốc #chất lượng #Thanh Hóa #n Cung Ngưu Hoàng Hoàn

Cùng chuyên mục

Vietnam Valves 2026: Công bố đồng thuận chuyên gia về can thiệp sửa van hai lá qua đường ống thông

Vietnam Valves 2026: Công bố đồng thuận chuyên gia về can thiệp sửa van hai lá qua đường ống thông

Trong hai ngày 25 - 26/9/2026, tại Khách sạn New World Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (BV ĐHYD) tổ chức Hội nghị khoa học Vietnam Valves 2026 dưới sự bảo trợ của Hội Tim mạch học Việt Nam và Hội Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. Bước sang năm thứ hai, hội nghị thu hút 650 lượt đăng ký tham dự, với 37 phiên khoa học, 117 bài trình bày tại ba khu vực chuyên môn. Điểm nhấn của hội nghị năm nay là công bố Đồng thuận chuyên gia về điều trị can thiệp sửa van hai lá qua đường ống thông.

Đón cặp song sinh thứ hai, Dương Khắc Linh - Sara Lưu tiếp tục lưu trữ tế bào gốc cho con

Đón cặp song sinh thứ hai, Dương Khắc Linh - Sara Lưu tiếp tục lưu trữ tế bào gốc cho con

Chuẩn bị đón thêm một cặp song thai, Dương Khắc Linh và Sara Lưu cho biết điều cả hai quan tâm không chỉ là những vật dụng cần thiết khi các con chào đời, mà còn là những lựa chọn có thể đồng hành lâu dài với sức khỏe của con. Sau khi từng lưu trữ cho hai bé đầu, cặp đôi tiếp tục tìm hiểu giải pháp lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn tại StemNex Asia cho lần mang thai thứ hai.

Người trẻ đối mặt nguy cơ mất thị lực vì màn hình số

Cận thị trẻ em gia tăng, nguy cơ 90% mắc tật khúc xạ vào năm 2050

TPO - Tỷ lệ trẻ em mắc tật khúc xạ, đặc biệt là cận thị, đang gia tăng nhanh, nhất là tại một số đô thị lớn ở mức cao. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không có biện pháp can thiệp và phòng ngừa hiệu quả, tỷ lệ trẻ em Việt Nam mắc cận thị có thể lên tới 90% vào năm 2050.

Người đàn ông uống nhầm 2 ngụm thuốc thú y cất trong tủ lạnh

Người đàn ông uống nhầm 2 ngụm thuốc thú y cất trong tủ lạnh

TPO - Chỉ khoảng 30 phút sau khi uống nhầm 2 ngụm dung dịch sát trùng dùng trong chăn nuôi được cất trong tủ lạnh, người đàn ông 31 tuổi ở Tây Ninh xuất hiện đau rát miệng, họng. Khi nhập viện, các bác sĩ ghi nhận người bệnh bị ăn mòn thực quản, kèm viêm phổi và tăng men gan.

Cà Mau chạy đua 45 ngày, quyết hoàn thành khám sức khỏe toàn dân

Cà Mau chạy đua 45 ngày, quyết hoàn thành khám sức khỏe toàn dân

Cà Mau đặt mục tiêu đến hết tháng 10/2026 hoàn thành khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc cho người dân trên toàn tỉnh. Với hơn 80 % dân số đã được khám, tỉnh đang triển khai đợt cao điểm 45 ngày, đưa hoạt động khám đến từng khóm, ấp, khu dân cư và tận nhà người cao tuổi, người khó khăn đi lại.

Napas, Mastercard và Payoo mở rộng chương trình tầm soát ung thư cho phụ nữ yếu thế và phụ nữ dân tộc thiểu số

Napas, Mastercard và Payoo mở rộng chương trình tầm soát ung thư cho phụ nữ yếu thế và phụ nữ dân tộc thiểu số

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Mastercard và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt (Payoo) phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chính thức khởi động chương trình an sinh xã hội thường niên "Chạm sẻ chia, Trao hy vọng" mang 2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí đến với phụ nữ yếu thế, dân tộc thiểu số tại các xã biên giới, vùng khó khăn.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe