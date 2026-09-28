Quốc lộ 1 qua Vĩnh Long ngập sâu, giao thông ách tắc

TPO - Sáng 28/9, triều cường dâng cao khiến một đoạn dài trên tuyến Quốc lộ 1 qua phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long ngập sâu, phương tiện lưu thông chật vật, nhiều xe chết máy.
TPO - PGS.TS Phạm Bảo Sơn, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được HĐND tỉnh Hưng Yên bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 với 100% số đại biểu có mặt tán thành.
TPO - Theo chỉ thị mới của Ban Bí thư, các cơ quan bảo vệ pháp luật, chính quyền các cấp và lực lượng chức năng chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các hành vi bạo lực, xâm hại, ngược đãi, bỏ rơi, phân biệt đối xử hoặc lợi dụng người khuyết tật để trục lợi.
TPO - Ngoài cơ chế bồi thường áp dụng tối đa bằng 2 lần mức quy định hiện hành. 7 tuyến đường sắt qua địa bàn Hà Nội còn được đề xuất nhiều nội dung hướng tới rút gọn quy trình thủ tục cho nhà thầu.
TPO - 60 năm sau ngày hy sinh, ký ức về Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ vẫn được tiếp nối qua những câu chuyện của nhân chứng, thân nhân liệt sĩ và thế hệ trẻ. Tọa đàm “Mười nữ dân quân Lam Hạ - Bản hùng ca bất tử” là dịp để nhìn lại một thời chiến đấu và sự hy sinh của những cô gái tuổi đời còn rất trẻ.
Tưởng chừng cánh cửa tương lai khép lại với Nguyễn Ngọc Phương Vy (13 tuổi, Vĩnh Long) khi bệnh suy tim ở giai đoạn cuối, gia đình không đủ điều kiện ghép tim. Nhờ sự hỗ trợ của bác sĩ và chương trình “Trái tim cho em”, em đã được phẫu thuật thành công.
TPO - Trước nguy cơ vết nứt trên đèo Mimosa tiếp tục mở rộng, gây sạt trượt, đứt gãy nền đường, các đơn vị chức năng đang khẩn cấp mở rộng mặt đường về phía taluy dương để duy trì lưu thông 2 chiều.
TPO - Nhóm 5 em nhỏ từ 7-11 tuổi rủ nhau đến tắm tại bãi biển ở thôn Minh Tân 2, xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng, thì bị sóng cuốn. Người dân kịp thời cứu được 3 em vào bờ, 2 em còn lại tử vong.
TPO - Khi lưu thông trên Quốc lộ 49 qua xã Bình Điền (TP. Huế), xe đầu kéo bất ngờ lao sang phần đường đối diện rồi tông vào hệ thống hộ lan. Vụ tai nạn xảy ra rạng sáng 28/9 khiến tài xế tử vong tại chỗ; xe đầu kéo hư hỏng nặng.
TPO - Với những vụ việc QRTD thiếu chứng cứ trực tiếp, chuyên gia khuyến nghị cán bộ công đoàn có thể xem xét các yếu tố gián tiếp như: mốc thời gian sự việc, lịch sử tin nhắn, cuộc gọi, dữ liệu camera, lịch làm việc...
TP - Tháng 2/1970, bên dòng sông Vệ (Hành Thịnh, Quảng Ngãi), những chiếc HU-1A còn gọi là tàu rọ liên tục quần đảo, gầm rít trên bầu trời. Giữa khói lửa chiến tranh, trái tim một cô giáo trẻ lại bị cuốn vào âm thanh “tít te” không ngừng của một cậu lính thông tin quê Thái Bình. “Cái này bí mật, không thể giải thích” – chàng lính Nguyễn Duy Kháng mỉm cười nói với cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hương về công việc của mình.
TPO - Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2045. Quy hoạch mới định hình không gian phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn theo 3 phân vùng, lấy cửa khẩu thông minh, trung tâm logistics là trọng tâm...
TPO - Bộ GD&ĐT đề xuất, trẻ em là con người lao động làm việc tại khu công nghiệp khi theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định trẻ được hỗ trợ tối thiểu 160.000 đồng/trẻ/tháng.
TPO - Một tài xế xe tải bị lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt 23 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe, sau phản ánh để bùn đất che lấp biển số.
TPO - “Giá trị lịch sử của không gian này được tạo qua nhiều thế hệ. Một công trình mới chỉ nên được lựa chọn khi thực sự làm cho cảnh quan và đời sống công cộng tốt hơn, được giới chuyên môn đánh giá, thuyết phục và được người dân đồng tình trên cơ sở hiểu biết đầy đủ các phương án”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói về định hướng phương án tổ chức lại không gian khu vực hồ Gươm.
TPO - Sáng 28/9, cầu Nhật Tân (Hà Nội) ghi nhận lượng phương tiện tăng cao ở cả hai chiều. Hướng từ trung tâm thành phố đi Nội Bài ùn ứ kéo dài tại làn ô tô.
TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý điều này khi phát biểu khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ nhất, sáng 28/9.