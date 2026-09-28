Quốc lộ 1 qua Vĩnh Long ngập sâu, giao thông ách tắc

TPO - “Giá trị lịch sử của không gian này được tạo qua nhiều thế hệ. Một công trình mới chỉ nên được lựa chọn khi thực sự làm cho cảnh quan và đời sống công cộng tốt hơn, được giới chuyên môn đánh giá, thuyết phục và được người dân đồng tình trên cơ sở hiểu biết đầy đủ các phương án”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói về định hướng phương án tổ chức lại không gian khu vực hồ Gươm.